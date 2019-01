Ewa Stenberg: Motståndet mot SD väger tyngre än borgerligheten för C

I mitten av december röstade de ner Stefan Löfven som statsminister. Kommer Centern och Liberalerna att släppa fram Löfven denna gång?

– Mycket talar för det, men det återstår ännu att se. Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp har ställt sig bakom programmet de förhandlat fram med S, MP och L och vill alltså släppa fram en ny Löfven-regering.

– I morgon, lördag, ska Centerns förtroenderåd sammanträda och fatta det slutgiltiga beslutet. Även om Annie Lööfs parti har varit mycket slutet under denna ödesprocess har partiledaren varit noga med den interna förankringen. Lööf och partistyrelsen vet var de har partiet och har varit noga med att förankra sina överväganden. Så jag skulle bli förvånad om Centerns förtroenderåd kommer fram till ett annat beslut än partistyrelsen och riksdagsgruppen gjorde.

– Men ändå kan Stefan Löfven inte andas ut på tjänsterummet i regeringskansliet. Liberalerna avgör regeringsfrågan på söndag, då de ska hålla ett partiråd för att besluta vilken statsminister partiet ska släppa fram. En stor del av partiets riksdagsgrupp, men inte en majoritet, vill släppa fram Ulf Kristersson istället för att gå in i ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. På partirådet är sannolikt stödet för partiledaren Jan Björklund starkare. L-ledaren har länge velat ha ett samarbete över blockgränsen. Centerpartiets besked i dag talar också för att Liberalerna kommer att ställa sig bakom det nya blocköverskridande samarbetet. Men säkert är det inte.

Vad är det Centern och Liberalerna vinner på att samarbeta med S och MP?

– De blir inte beroende av Sverigedemokraterna. Får de Vänsterpartiets stöd i form av nedlagda röster i statsministeromröstningen har de mycket goda möjligheter att få den politik de kommit överens med S och MP om genom riksdagen. Då behövs inte Vänsterpartiets röster längre. Dessutom har både C och L fått igenom flera politiska krav som de drivit länge utan framgång, som till exempel avskaffad värnskatt (L), språkkrav för nyanlända (L), konkurrensutsatt Arbetsförmedling (C), rätt till familjeåterförening för krigsflyktingar och reformer av arbetsrätten och hyresmarknaden (C). Socialdemokraterna har gjort stora eftergifter för att få behålla makten och spräcka blockpolitiken. ”Vi har drivit fram en liberal reformpolitik som vi inte sett på två mandatperioder”, sade Annie Lööf på pressträffen.

Vad hade Ulf Kristersson att erbjuda C och L?

– De fyra borgerliga partierna förhandlade fram ett dokument som utgick från att M och KD bildar en regering medan Centern och Liberalerna stannar i opposition. C och L skulle alltså inte samarbeta med M och KD om budgeten utan bara ge Kristersson fri lejd i statsministeromröstningen. För att göra det erbjuds C och L försäkringar om att Kristerssons regering och riksdagsledamöter inte ska samarbeta med SD. M och KD lovade också C och L ett antal politiska reformer. Det gäller till exempel förändrad arbetsrätt som går längre än det Socialdemokraterna kan acceptera. Det gäller också till exempel järnvägsinvesteringar, klimat- och miljösatsningar, hårdare statlig styrning av skolan och avskaffad värnskatt.

– Men det borgerliga samarbetet föll inte på sakpolitiken. Det föll på att en Kristerssonregering inte skulle kunna få igenom sin budget eller andra förslag utan röster från Sverigedemokraterna.

Hur påverkar samarbetet Socialdemokraterna och Miljöpartiet, om det nu kommer till stånd?

– Socialdemokraterna har accepterat bland annat stora skattesänkningar för de högst avlönade, försvagad arbetsrätt, svagare hyresreglering, och ett stopp för alla försök att begränsa vinster i välfärden. Det är mycket kontroversiella förslag för både socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Men samtidigt är det priset för att Socialdemokraterna ska få påverka den svenska politiken också den kommande mandatperioden. Partiet vinner en stor strategisk seger när den lyckas slita isär den borgerliga alliansen, och det bedömer uppenbarligen S-ledningen ha ett högt värde. Men det lär bli en intressant debatt om hur inkomstklyftorna i Sverige utvecklas, när de som tjänar mest nu får flera stora skattesänkningar.

– Miljöpartiet får ge upp bland annat strandskyddet och sin skogspolitik. Men å andra sidan får de en invandringspolitik som partiet kämpat för, en grön skatteväxling och flera andra klimat- och miljöreformer.

Är Alliansen död nu?

– Annie Lööf underströk på samma pressträff där hon presenterade förhandlingsuppgörelsen med S, L och MP att det är ”viktigt att ha bra relation med våra alliansvänner”. Hon anförde det som ett skäl till att Centern stannar i opposition istället för att gå in i regeringen. Men det finns kristdemokrater och moderater som inte låter lika vänskapliga. ”Klåpare. Bedragare. Quislingar. Vi glömmer aldrig.”, skrev en av Kristdemokraternas toppkandidater till EU-parlamentet, Sara Skyttedal, på Twitter.

– Ett historiskt misstag, rubricerade istället Moderatledaren Ulf Kristersson Centerledarens besked. Han sade att det var ett svek mot alla väljare som valde ett alliansparti för att byta riktning för Sverige och tillade att Centern, om partiet fullföljer planerna på samarbete med S och MP, spräcker Alliansen på nationell nivå. När också alliansledaren dödförklarar Alliansen i rikspolitiken om Centerns och Liberalernas ledare får som de vill, måste man väl ändå kunna sluta sig till att Alliansen inte längre ligger på sitt yttersta utan verkligen har somnat in. Sedan hoppas Ulf Kristersson och andra kunna väcka det borgerliga samarbetet till liv igen, och så kan det bli. Men det kapitel i det samarbetet som hette Alliansen är över om C och L röstar för att släppa fram Stefan Löfven.