Vad fick Vänsterpartiet att släppa fram Löfven och det samarbete med C, L och MP som V kritiserat så hårt?

– Framför allt berodde beslutet på att Vänsterpartiets alternativ var ännu sämre. V:s partistyrelse bedömde att de skulle ha fått en Kristerssonregering istället om de röstat nej nu. Men V fick också ett slags förtydligande av att partiet inte är utestängt från allt inflytande under den kommande mandatperioden, de områden som inte omfattas av uppgörelsen mellan S, MP, C och L är öppet för ett rödgrönt samarbete.

– Jonas Sjöstedt fick höra Stefan Löfven säga att Socialdemokraterna i förhandlingar med sina nya samarbetspartners ska försöka driva ett återinförande av de reformer som Vänstern initierade förra mandatperioden, som avdragsrätt för fackföreningsavgift och gratis kollektivtrafik för unga. Och så hade Vänstern sitt kärnvapen att hota med - att begära en misstroendeomröstning om statsministern ifall regeringen Löfven kommer att försvaga anställningsskyddet eller införa fri hyressättning i nyproducerade bostäder.

Läs mer: ”Det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se”

Har Centern och Liberalerna blivit lurade, de har ju sagt att Vänsterpartiet ska hållas borta från inflytande över Sveriges politiska utveckling?

– De har inte darrat på manschetten utan deklarerat att avtalet med S och MP står fast. Jan Björklund underströk att han litar på Stefan Löfven. De är uppenbarligen fast beslutna att driva fram detta nya politiska samarbete och införstådda med att Vänsterpartiet måste få bullra lite för att släppa fram sin gamla partner i helt nytt och provocerande sällskap.

– Vänsterpartiets inflytande under den kommande mandatperioden ser inte ut att bli stort. Partiet står utanför budgetsamarbetet och flera andra viktiga sakfrågor. Det finns ett skriftligt avtal om att allt partiet försökte driva fram för att stoppa vinster i välfärden begravs. De kan få inflytande på de områden som inte omfattas av överenskommelsen, men ser man till vilka områden det är så ter det sig inte så sannolikt. Mycket av rättspolitiken ligger utanför samarbetet, men S har profilerat sig på hårdare straff och har mer gemensamt med borgerliga partier än med V på det området. Försvars- och säkerhetspolitiken kommer att kompromissas fram med alla partier, inte bara med V. Och skulle S och V hitta några frågor där de är eniga röstas de nog ner i riksdagen.

Jonas Sjöstedt (V). Foto: Lisa Mattisson

Jonas Sjöstedt hotar redan att rikta misstroendeförklaring mot en Löfvenregering. Hur stabil blir den här regeringen?

– Vänsterpartiet skulle kunna förverkliga hotet om en misstroendeförklaring mot statsminister Löfven och kunna få med sig SD, M och KD. Moderaterna och Kristdemokraternas båda partiledare sade i förmiddags att de mycket väl kan tänka sig att rösta för en sådan misstroendeförklaring, trots att de inte delar Vänsterpartiets kritik mot att ändra arbetsrätt och hyresreglering. Men en hel del talar emot att det blir verklighet. Det tar ett eller två år att utreda reformerna och skriva proposition. Frågan är hur lockande det är för V att driva fram ett extra val eller en Kristerssonregering strax före ett ordinarie val, efter att ha delat barrikad med Jimmie Åkesson?

Läs mer: V villkorar att släppa fram Löfven som statsminister