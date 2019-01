Liberalerna har ju stridit öppet om vilken av statsministerkandidaterna som ska släppas fram. Är striden avgjord nu?

— Liberalernas partistyrelse och riksdagsgrupp ställde sig bakom att släppa fram Stefan Löfven (S) och godkänna den uppgörelse som förhandlats fram i 73 punkter med C, S och MP. Röstsiffrorna var 17-8 i partistyrelsen och 13-7 riksdagsgruppen. Denna söndag samlas Liberalernas partiråd för att avgöra. Då är det troligt, men inte självklart, att det följer rekommendationen från riksdagsgrupp och partistyrelse.

— Liberalernas partiledare Jan Björklund är mycket nöjd med att ha fått igenom så mycket liberal politik i överenskommelsen om att släppa fram Löfven. ”Det här är mer borgerlig politik än vad Alliansregeringen införde på det ekonomiskt politiska området”, sade han och jämförde alltså med den regering han själv satt i under Fredrik Reinfeldts ledning.

— Det stämmer att regeringen Reinfeldt inte ville införa mer av marknadshyra, språkkrav eller liberaliserad arbetsrätt. Men samtidigt sade den nuvarande Moderatledaren, Ulf Kristersson, i går att ”varje framsteg som Centern nu kan peka på hade man kunnat få med en borgerlig regering”. Dock undrar jag om det hade gällt den liberalare migrationspolitiken.

Centerns förtroenderåd ställde sig med stor majoritet bakom att släppa fram Löfven. Blir C och L stödpartier åt S och MP nu?

— Ska man tro Moderatledaren är det så. Centerns Annie Lööf var däremot noga med att framhålla att Centern är ett liberalt oppositionsparti, hon kallar det till och med en liberal nagel i ögat på Socialdemokraterna. För C och L är det viktigt att framhålla att samarbetet bara gäller de 73 punkterna i programmet, inte stöd till S. Det är ett långtgående program, som omfattar fler och större reformer än vi sett på många år. Mer är inkluderat i samarbetet än det var i samarbetet mellan S, MP och V den förra mandatperioden. I praktiken blir Centerns och Liberalernas roll ändå snarlik den som Vänsterpartiet hade. V förhandlade om varje budget men var ändå fritt att kritisera regeringen hårt.

— Vilken etikett man ska sätta på C och L om detta blir verklighet är en del i ett ”blame game” mellan de borgerliga partierna. M och KD vill ge C och L skulden för att Alliansen spräckts och kallar dem stödpartier, C och L anser att det är Moderaterna och KD som spräckte alliansen och öppnade eget. Men om man använder en statsvetenskaplig definition kan man kalla C och L stödpartier, med framförhandlade kontrakt. De är en förutsättning för att Stefan Löfven (S) ska kunna regera.

Men det krävs också att Vänsterpartiet lägger ner sina röster för att vi ska få en nygammal statsminister. Kommer V att göra det?

— Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innehåller en slags anti-V-klausul. ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”, står det. Det är naturligtvis väldigt provocerande för Vänsterpartiet.

— V-ledaren Jonas Sjöstedt har tidigare sagt att han i nte tänker bli någon dörrmatta. ”V kommer inte att vara ett tyst stödparti som släpper fram en mittenregering med C, L, S och MP”, sade Jonas Sjöstedt till SVT i november. Samtidigt har han gått ut hårt mot ett extraval och om möjligt ännu hårdare mot en M+KD-regering som är beroende av SD:s röster. Släpper V inte fram Löfven riskerar partiet att få en Kristerssonregering i den sista statsministeromröstningen. Därför håller nog både moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater tummarna för ett nej från Vänsterpartiet. SD skulle troligen gilla också alternativet, ett extraval efter att de andra partierna efter långa försök misslyckats bilda en fungerande regering.

— Den nya politiska uppgörelsen mellan S, MP, C och L innehåller en skattepolitik som gynnar högavlönade, försvagat anställningsskydd och friare hyressättning. Det kan ge Vänsterpartiet ett gyllene läge att opponera mot och locka över S-väljare för att kunna växa i nästa ordinarie val. Resultatet i ett extraval är svårare att bedöma, där skulle regeringsfrågan vara viktig och på den punkten har Vänsterpartiet inga meriter. Sammantaget är det mest sannolika att Vänsterpartiet efter stenhård kritik ändå släpper fram Löfven. Men säkert är det inte.