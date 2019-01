”We belong together, hope this will last forever”, lydde refrängen i hotellhögtalarna när Liberalerna samlades till partiråd.

Sedan gick ungefär två tredjedelar av partiets ombud upp och argumenterade för en uppgörelse med S och MP medan den återstående tredjedelen talade för att släppa fram en M+ KD-regering.

Så vilka är "we" egentligen för Liberalerna?

Det var 62 liberala ombud som röstade för att släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister och 30 som hellre ville släppa fram M-ledaren.

Partiledaren Jan Björklund gav tre argument för att stödja den statsminister hans parti gått till val för att avsätta. För det första har C och L fått igenom en uppgörelse om en omfattande liberal reformagenda. För det andra ger ett samarbete med MP och S en stabil parlamentarisk lösning och för det tredje minimerar det inflytandet från ytterkantspartierna.

”Stefan Löfven är statsminister på nåder”, sade Björklund för att understryka de två liberala partiernas makt. Och partirådet följde honom.

Frågan är om C och L nu byter lag från borgerligheten, eller om samarbetet är ett exempel på en mer pragmatisk tid i svensk politik?

I många andra länder kompromissar partier också med andra partier som står långt bort ideologiskt. Regeringspolitik blir då en sammanflätning av framförhandlade sakpolitiska förslag med olika ideologiska rötter. Det blir svårare för väljarna att kunna utkräva ansvar, men å andra sidan lättare att bilda regering och förverkliga vallöften.

Svensk politik går också däråt. Stefan Löfven (S) kan bli återvald i riksdagen på onsdag med stöd av C och L. Efter ett annat valresultat kan de två liberala partierna välja att samarbeta med M och KD igen.

Socialdemokraterna har betalat ett högt sakpolitiskt pris för uppgörelsen med C och L, med ökade inkomstklyftor och svagare anställningsskydd. Alternativet för S hade varit att inte få något politiskt inflytande förrän de tre rödgröna partierna kan nå över 50 procent. Och det var långt borta i det senaste valet. Nu är blocken uppbrutna. För S är stora skattesänkningar och sämre a-kassa ett pris värt att betala för att fortsätta vara regeringsparti. För det är just förmågan att regera som är socialdemokratins starkaste kort i dag.

Men det gäller om Löfven lyckas återta makten. Stjälper Vänsterpartiet hela lasset står S sårbart, och får gå till val nästa gång med väljarnas vetskap om att S är berett att ibland välja skattesänkningar före välfärd.

Då gäller det för S att kunna övertyga väljarna om att det var Vänsterpartiet som förstörde allt, inte bristande regeringsskicklighet.

Nu är det V som står i centrum för den politiska dramatiken. Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innehåller en slags anti-V-klausul. ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”. Det är naturligtvis väldigt provocerande för Vänsterpartiet, i likhet med mycket av det politiska innehållet.

V-ledaren Jonas Sjöstedt har tidigare sagt att han i nte tänker bli någon dörrmatta för S. ”V kommer inte att vara ett tyst stödparti som släpper fram en mittenregering med C, L, S och MP”, sade Jonas Sjöstedt till SVT i november. Han har också gått ut hårt mot en M+KD-regering som är beroende av SD:s röster och mot tanken på ett extraval.

“Det är väldigt många nej på olika håll. Om man vidhåller alla dessa nej från Centerpartiet så är det vägen till extraval. I så fall föreslår jag att det valet uppkallas efter Annie Lööf”, sade Jonas Sjöstedt i mitten av november.

Om V säger nej får väl ett eventuellt extraval uppkallas efter Sjöstedt. Eller så kommer V, mer troligt, utan att vilja det, att medverka till en Kristerssonregering. Liberalernas partistyrelse fick mandat från partirådet att släppa fram en annan regering, om Löfven inte går i mål. Även om det är svårt för Centern att ändra sig igen är det inte omöjligt att C och L till sist ger Kristersson en försöksperiod som statsminister hellre än att skruva ihop valstugorna igen.

Därför håller moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater tummarna för ett nej från Vänsterpartiet.

Men det finns fördelar för V på sikt med att släppa fram Löfven, och därför är det den mest troliga utgången. Uppgörelsen mellan S, MP, C och L ger ett gyllene läge att locka över S-väljare i nästa ordinarie val. Partiets bästa valresultat någonsin gjordes efter en period av S och C samarbete.

Resultatet för V i ett extraval är svårare att bedöma, där skulle regeringsfrågan vara viktig och på den punkten har Vänsterpartiet inga meriter.

Troligen håller Sverigedemokraterna tummarna särskilt hårt för att det blir ett vänsternej. Valet står då mellan partiets önskeregering (M+KD) och partiets drömscenario, ett extraval som ”sjuklövern” har drivit fram eftersom de inte vill samarbeta med SD. Det är som att lovas antingen glass eller tårta. Och få se Vänsterledaren bära desserten till bordet.