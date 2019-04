Ex-politikerna som fortfarande försörjs av riksdagen – här är hela listan

Den förmånliga fallskärmen har åter hamnat i fokus efter att före detta liberalen Emma Carlsson Löfdahls meddelade att hon tänker sitta kvar i riksdagen som politisk vilde trots avslöjandet om att hon misstänks för bedrägeri efter att ha tagit ut full ersättning för en övernattningslägenhet hon hyrt av maken. Om Emma Carlsson Löfdahl sitter kvar tills hon fyller 50 år nästa höst får hon rätt till full inkomstgaranti ända fram till pensionsdagen. Ett upplägg som tillsammans med riksdagsarvodet ger Carlsson Löfdahl flera miljoner mer jämfört med om hon hade lämnat sin plats nu. Som mest kan hon få nästan 10 miljoner kronor.

Syftet med inkomstgarantin för riksdagsledamöter är att den ska fungera som ett omställningsbidrag – den som slutar ska få en chans att hitta en ny försörjning efter sin politiska karriär.

Systemet har i omgångar mötts av hård kritik och 2013 gjordes det om så att en ledamot i dag bara kan ha bidraget i högst två år. Men för politiker som valdes in i riksdagen före 2014 gäller de gamla och långt mer generösa villkoren som innebär att personen kan kvittera ut pengar i som mest 15 år utan att det ställs några som helst krav.

En genomgång som DN har gjort till och med mars i år visar att totalt 104 ex-politiker försörjs helt eller delvis av riksdagen, enligt siffror från Statens tjänstepensionsverk (SPV).

För Socialdemokraterna handlar det totalt om 39 ledamöter, Vänsterpartiet 7, Miljöpartiet 13, Centerpartiet 4, Liberalerna 4, Moderaterna 26, Kristdemokraterna 8 och Sverigedemokraterna 3.

Inkomstgarantin beräknas på antal år i riksdagen och på ålder. Den som valdes in i riksdagen före 2014, har suttit i sex år och är mellan 40 och 50 år kan få fallskärmen i fem år.

Veronica Palm (S) var 42 år när hon bestämde sig för att hoppa av politiken hösten 2015 efter 13 år som riksdagsledamot för Socialdemokraterna. De senaste fyra åren har hon i stort sett levt på inkomstgarantin som i år är beräknad till 46.978 kronor i månaden.

– Jag gör några andra saker som genererar inkomster, till exempel så leder jag en statlig utredning, säger Veronica Palm.

Men det är inkomstgarantin som är din huvudsakliga försörjning?

– Ja, det är det.

Veronica Palm vill inte svara på hur hon ser på lönegarantisystemet och om det kan leda till att man blir mindre aktiv att söka jobb.

– Jag tycker inte jag är lämpad att svara på hur jag ser på mina möjligheter på arbetsmarknaden, säger hon.

Enligt Veronica Palm söker hon jobb ”hela tiden” och hon påpekar att det finns ett tak för hur länge hon kan leva på skattemedlen. I hennes fall fram till 30 oktober 2020. Fram till och med 31 december 2018 har hon fått ut drygt 1,9 miljoner.

– Det finns en nedtrappning och ett slut. Så jag har inte planerat att leva på det hela tiden och så klart har jag en önskan om att ha ett arbete innan dess, säger Veronica Palm.

För att få full pott enligt de gamla reglerna krävs att ledamoten utöver sina sex år i riksdagen ska ha fyllt 50 år. En som uppfyller de kraven - och som dessutom har haft inkomstgarantin längst av alla är Palms partikollega Pär Axel Sahlberg, 65 år.

Han har suttit i riksdagen under olika perioder från början av 90-talet fram till 2006 då han fick kliva åt sidan till förmån för en kvinnlig socialdemokrat. Efter sin avgång fick han riksdagens generösa fallskärm som har kommit in på kontot varje månad sedan dess. Under de senaste åren har inkomstgarantin utgjort majoriteten av hans totala årsinkomst på drygt 400.000 kronor. När fallskärmen tar slut i vår har skattebetalarna försörjt Sahlberg i 13 år till summan av drygt 5,1 miljoner kronor.

Bild 1 av 3 5,5 miljoner kronor kan Margareta Gunsdotter, sveridemokraten som blev politisk vilde, totalt få fram till 65-årsdagen. Foto: Riksdagen Bild 2 av 3 3,1 miljoner har vänsterpartsten Alice Åström fått utbetalt sedan hon lämnade riksdagen efter valet 2010. Foto: Jons Ekströmer /TT Bild 3 av 3 3,8 miljoner har miljöpartisten Mikael Johansson fått utbetalt sedan han slutade i riksdagen vid 50 års ålder för nio år sedan. Foto: Jons Ekströmer/TT Bildspel

En expolitiker som fått kritik för att utnyttja systemet – liksom Emma Carlsson Löfdahl – är Sverigedemokraten och och partiledaren Jimmie Åkessons svärmor Margareta Gunsdotter, 54 år. Hon valdes in i riksdagen 2010. Fem år senare lämnade hon SD och blev politisk vilde men satt kvar i riksdagen resterande delen av mandatperioden fram till 2018. Under den tiden plockade hon ut sitt arvode på drygt 62.000 kronor i månaden utan att närvara. Upplägget gör att hon i dag är berättigad till högsta inkomstgarantin fram till 65-årsdagen om tio år. Senaste utbetalningen i mars var på 53.471 kronor.

Om Margareta Gunsdotter väljer att fortsätta utnyttja systemet fullt ut fram till pensionen kan hon kvittera ut sammanlagt 5,5 miljoner kronor.

Efter första årets utbetalningar sjunker inkomstgarantin till mellan 33 och 66 procent av lönen beroende på ledamotens tid i riksdagen. Men pengarna betalas ändå ut helt eller delvis även om de avgångna ledamöterna driver företag eller arbetar.

Vid valet i september 2010 förlorade Vänsterpartiet sitt mandat i Jönköpings län och Alice Åström som då var 50 år fick lämna riksdagen efter 16 år i rikspolitiken.

Vad har du gjort sedan dess?

– Det har varit lite allt möjligt, jag har jobbat som fältsekretare men nu jobbar jag som samordnare och sysselsättningsansvarig på öppenvården i Vaggeryds kommun.

Trots att Alice Åström har haft ett annat avlönat arbete har pengarna från riksdagen fortsatt att ticka in på kontot varje månad i nio år. Fram till årsskiftet var summan drygt 3 miljoner kronor.

– Så ser regelverket ut och jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är som det är. Men jag tycker det är självklart att man ska jobba och ha sin egen försörjning och därför har jag jobbat hela tiden, säger hon.

Lönen som hon får från Vaggeryds kommun är cirka 31.500 kronor och till det kommer inkomstgarantin som i mars var dryg 20.000 kronor. Alice Åström tycker inte att det är fel att hon får ut pengarna trots att hon har ett heltidsarbete.

– Inkomstgarantin är något som jag är berättigad till, säger hon.

Miljöpartisten Mikael Johansson var liksom sitt parti kritisk till systemet med inkomstgarantin. MP ville se en skärpning och ställde sig bakom riksdagens beslut att införa dagens långt mindre generösa villkor för omställningsbidraget.

För Mikael Johansson gäller dock de gamla reglerna och sedan han slutade riksdagen vid fyllda 50 för nio år sedan har han kvitterat ut nästan 40.000 kronor i månaden. Och det har han rätt att göra ända fram till år 2025. I tidigare intervjuer har Johansson sagt att han haft ambitionen att både söka nytt arbete och starta företag, men att det inte har blivit något med planerna.

– Systemet ger mig en ekonomisk trygghet och rent egoistiskt är jag naturligtvis glad för det. Å andra sidan är det en massa skattepengar som går till mig. Jag har ju tyckt att systemet skulle ändras för de som kommer in i riksdagen i dag och så har det ju blivit, sade han till SVT Nyheter tidigare.

Totalt utbetalades drygt 18,6 miljoner kronor i inkomstgaranti till de forna riksdagsledamöterna förra året. Sedan 2006 är den sammanlagda summan drygt 82 miljoner kronor.

