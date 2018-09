Faktiskt helt fel att val.se-kraschen betydde valfusk

Påstående: ”När valmyndighetens servrar gick ner låg SD på 23 %. Efter omstart rasade de till 17 %. MP låg på 3.2 % och steg till 4.2%. Någon som misstänker att det var fusk i mycket stor skala”

Påstått på sociala medier, 9-10 september 2018

Förutom ett valresultat med oklara följder präglades valnatten den 9 september av att Valmyndighetens inte gick att nå. Den som försökte besöka Val.se möttes av budskapet ”Val.se fungerar inte just nu” och att användare uppmanades att istället följa det preliminära valresultatet hos Sveriges Television och Sveriges Radio.

Detta faktum har på sociala medier tolkats som att valresultatet under tiden Val.se låg nere ska ha manipulerats, till Sverigedemokraternas nackdel. Detta eftersom Sverigedemokraternas preliminära siffror tidigt under kvällen såg ut att bli mycket högre än den slutgiltiga rösträkningen.

Ett inlägg som för fram det budskapet, och som publicerades i den stora SD-positiva Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” har på bara drygt en timme fått över 1.000 interaktioner, varav drygt 300 är delningar. I kommentarsfältet kräver flera användare nyval. Inlägget är bara ett av flera som under det senaste dygnet fört fram budskapet att faktumet att Val.se inte gick att nå är ett belägg för att valfusk ägt rum.

Foto: Skärmavbild/Facebook



Enligt Valmyndigheten gick Val.se ned ungefär vid 20.30-tiden. Då hade färre än 300 av 6004 distrikt räknats.

Faktum är dock att Sverigedemokraternas resultat fortsatte ligga på runt 20 procent åtminstone fram till 21:30-tiden, när drygt 500 distrikt räknats. Det var dessutom först runt den tiden som Miljöpartiet klev över fyraprocentsspärren. Val.se hade alltså legat nere i över en timme när resultatet början likna det som kom att bli slutresultatet för valnatten. SD:s nedgång och MP:s uppgång gick gradvis, och inte plötsligt, vilket arkiverade versioner av rösträkningen bevisar.

Att Val.se inte gick att nå går heller inte att tolka som att rösträkningen upphörde att redovisas under den tiden. Rösterna redovisades ändå i realtid av bland annat DN, Sveriges Radio och SVT, som via Valmyndighetens så kallade API fick in siffrorna i samband med att de kom in. Siffrorna som i realtid gick att följa hos flera stora mediehus var alltså som också skulle ha redovisats på Val.se.

”Vår API fungerade vilket betydde att flera stora mediehus fick siffrorna ändå, trots att sajten låg nere.”, skriver Lars Aden Lisinski, pressekreterare vid Valmyndigheten, i ett mejl till DN.

Enligt SVT har Riksenheten mot korruption fått in ett 20-tal anmälningar om valfusk i samband med det svenska riksdagsvalet, i några av dessa fall har en förundersökning inletts. I samband med valet 2014 inkom ett 40-tal anmälningar, varav inget ledde till åtal. Huruvida fall av valfusk ägt rum står dock klart först när ett giltigt valresultat fastställts, som sedan kan överklagas i tre veckor.