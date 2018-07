Faktiskt helt fel av Hanif Bali om ”abnormt höga nivåer” i asylprognos

Påstående: ”...asylärendena kommer fortsatt ligga på abnormt höga nivåer på ca 23 000” – påstått av Hanif Bali på Facebook den 29 juli 2018.

Migrationsverket släppte sin senaste prognos i söndags. Rapporten publiceras fem gånger årligen och presenterar bland annat beräkningar framåt över hur migrationen i Sverige kommer att se ut under den kommande tiden samt vilka anslag som kommer att krävas för att hantera detta.

Den senaste prognosen publicerades den 2 maj och nästa rapport kommer 8 november, som också blir årets sista.

Strax efter att den senaste migrationsprognosen publicerats, skrev moderatpolitikern och riksdagsledamoten Hanif Bali ett längre inlägg på sin Facebooksida där han ventilerade sina känslor för migrationsprognosen.

Bland annat antyder han att myndigheten tillsammans med regeringen med flit har lagt publiceringsdatumet på en söndag, i semestertider för att prognosen ska få så lite uppmärksamhet som möjligt. Detta plockades upp av flera andra på sociala medier, som beskrev det hela som ett ”smygsläpp”.

När och hur Migrationsverket ska presentera sina prognoser är dock inget som bestäms av verket, utan det framgår av regeringens regleringsbrev.

”Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli samt 8 november.”, står det i regleringsbrevet.

Förutom söndagen den 29 juli, som Bali nämner i sitt inlägg, infaller inget av de övriga datumen 2018 på en helgdag.

Hanif Bali skriver vidare på Facebook: ”Vad säger den (prognosen reds. anm.) då? Jo, den säger att asylärendena kommer fortsatt ligga på abnormt höga nivåer på ca 23.000”.

Det stämmer mycket riktigt att Migrationsverket just nu beräknar att antalet asylsökande till Sverige 2018 kommer att landa på ungefär 23.000.

Ordet ”abnormt” betyder att den siffran skulle vara onormal och avvikande från hur det brukar se ut. Men Migrationsverkets egen statistik, visar att antalet asylsökande till Sverige har legat över den nivån flertalet av de år som verket redovisat. Detta har förekommit under samtliga de fyra senaste decennierna, så det är inte bara något som förekommit de senaste åren.

Ett genomsnitt på antalet asylsökande som Sverige tagit emot per år sedan 1984 är 31.383 personer. Medianen för samma period är 24.338. Utifrån detta är alltså prognosen för 2018 lägre än ”normalt”, och inte på något sätt ”abnormt”.

Dock finns det tre år under den valda perioden som drar upp snittvärdet något: 1992, under balkankriget då Sverige tog emot ungefär 84.000 asylsökande. Samt 2014 och 2015 då 81.301 respektive 162.877 människor sökte asyl i Sverige.

Det lägsta antalet asylsökande var 1996 då 5753 personer sökte asyl i Sverige, en nivå som tydligt sticker ut i statistiken under de senaste 34 åren.

Under i stort sett hela 00-talet pendlade antalet asylsökande mellan 16.000 och 36.000. År 2001 och 2003 var antalet asylsökande, liksom nu, ungefär 23.000.

Under den aktuella 34-årsprerioden låg antalet asylsökande per år över ”ungefär 23.000” vid 19 tillfällen. Vid 13 tillfällen var antalet asylsökande under 23.000 per år.

Balis Facebookinlägg fick stor spridning och hade på måndagseftermiddagen fått 1500 delningar och över 6000 interaktioner, med nära 1000 kommentarer. Det har också skärmdumpats och på det sättet spridits vidare, bland annat av moderata politiker på Twitter samt i Facebookgruppen Stå upp för Sverige” och i gruppen ”Vi som är trötta på medias lögner”. I den senare har inlägget spetsats till ytterligare till ett påstående om ”80.000+ asylsökare”, sedan även prognosen för anhöriginvandrare lagts till.

Prognosen för asylsökande de närmaste fyra åren är oförändrad mot vad Migrationsverket redovisade i maj. Ändå beskrivs den i många inlägg som exceptionellt hög. Bloggen Nyhetsbyrån satte rubriken "Bomben släpptes en söndag i juli...” och flera moderata politiker lyfter också fram siffrorna som väldigt höga. Riksdagskandidaten Ann Heberlein twittrade, efter Balis inlägg, om ”rekordhöga nivåer”, vilket alltså inte är korrekt. Moderaternas gruppledare Tobias Billström skrev att det är ”betydligt fler än vi är vana att ta emot”, vilket alltså inte heller det stämmer.

Hanif Bali står trots detta fast vid att siffran är ”abnorm”.

– Det är abnormt höga nivåer i relation till vår kapacitet, säger moderaten.

Men det stämmer ju inte enligt statistiken. Tror du inte att dina följare tolkar dig som att det här avviker från hur det brukar se ut?

– Jag tror inte att mina följare tror att Sverige har en god kapacitet och en god förmåga att integrera. Jag tror inte att någon av dem som har delat det här tittar på historiken och känner: ”här lyckades vi bra”.

Men om någon av de tusentals personer som har delat ditt inlägg, på något sätt tror att siffran sticker ut och är ”abnorm”, är det ett problem för dig?

– Jag känner väl att ordet abnormt i det här fallet är lite ordmärkeri, att hänga upp sig på det. Jag skulle säga att det är en korrekt beskrivning, ordet abnormt i relation till vår kapacitet, säger Hanif Bali.

Carl Dahlström, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, säger att siffran inte är ”abnorm” om man ser 20 år tillbaka i tiden.

– Däremot om vi tittar tillbaka på 90-talet och ännu längre tillbaka, är 23.000 en relativt hög siffra. Sen är det också relevant att nämna att Sverige ligger och har historiskt sett legat högt i förhållande till andra länder. Men ser man till 00-talet och 10-talet så är 23.000 inte särskilt högt, säger Carl Dahlström.

Sammanfattning: Både medelvärdet och medianen för antalet personer som har sökt asyl i Sverige ligger över 23.000 om man tittar tillbaka till 1984. Antalet asylsökande var generellt lägre under 90-talet men 23.000 är inte en siffra som sticker ut om man ser tillbaka på de senaste 20 åren. DN bedömer därför Hanif Balis (M) påstående om att 23.000 asylsökande 2018 skulle vara ”abnormt högt” som helt fel.

