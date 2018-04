Faktiskt helt sant att det i dag finns färre poliser än när regeringen tillträdde

Påstående: ”Rekordmånga poliser lämnar yrket i förtid och det finns i dag färre poliser än när regeringen tillträdde.”

Sagt av Elisabeth Svantesson, Facebook, 23 april 2018.



Under måndagen gjorde Moderaterna ett utspel om att man ville satsa 5,6 miljarder extra på polisen under nästa mandatperiod, bland annat i formen av en extra satsning på rekrytering av poliser, högre löner samt avskrivningar av polisstudenternas studielån. Utspelet motiverades bland annat med påståendet att det i dag finns färre poliser än vad det gjorde när den nuvarande regeringen tillträdde 2014.

”Rekordmånga poliser lämnar yrket i förtid och det finns i dag färre poliser än när regeringen tillträdde.”, skrev Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson på Facebook under måndagen.

DN har tidigare inom ramen för satsningen Fakta i frågan granskat frågan om antalet poliser i Sverige. Och det stämmer att det i dag finns färre poliser än vad det fanns 2014, när regeringen tillträdde.

I december 2017 fanns det totalt 19.741 poliser i Sverige. Samma siffra i december 2014 var 20.051, enligt Polismyndighetens årsredovisningar.

Den svenska befolkningen har ökat sedan 2014, och sett till antalet poliser per 100.000 invånare har antalet poliser minskat i en än större grad. 2014 hade Sverige 206 poliser per 100.000 invånare, jämfört med 195 2017. Per 100.000 invånare har inte antalet poliser varit så låg sedan 2007.

Räknar man med även den växande skaran civilanställda inom polisen är minskningen något mindre. Totalt sett, inkluderat civilanställda, har antalet anställda inom polisen minskat från 294 till 292 anställda per 100.000 invånare.

Elisabeth Svantesson och Moderaterna har också rätt om att andelen poliser som väljer att lämna yrket i förtid är högre än när regeringen tillträdde. 2014 valde 1,5 procent av alla poliser under 63 år att sluta, samma siffra 2017 var 2,9 procent. Polisen har dock under 2017 och 2018 med hjälp av riktade insatser lyckats återanställa ett antal poliser som slutat, under januari och februari 2018 återanställdes 45 poliser.

Samtidigt byggdes polisutbildningen ut med fler platser under 2017, från 850 till 1.600 platser. Förra året antogs 1.265 personer, det högsta antalet sedan 2008. Många platser står ändå tomma, då merparten av de 14.000 som varje år söker till polisutbildningen drar tillbaka sin ansökan eller misslyckas med att uppfylla antagningskraven.