Påstående: ”Sweden is now calling Christmas ’Winter Celebration’ to avoid offending all the extremist Muslims it has imported.”

Påstått av Mohammad Tawhidi, Twitter , 10 december

”Sverige” har slutat att kalla jul för jul för att inte kränka muslimer. Det påstår imamen och islamkritikern Mohammad Tawhidi, som kallar sig själv för ”the imam of peace”, på Twitter. Sedan tweeten publicerades under måndagen har den delats över 8.000 gånger.

https://twitter.com/Imamofpeace/status/1072138478786437121

DN har sökt Tawhidi för en källa till påståendet, utan svar. Förmodligen har påståendet dock sitt ursprung i en artikel som publicerades i Sydsvenskan den 2 december och sedan dess blivit omskriven internationellt.

Artikeln, med rubriken ”Malmö flyttar vinterfirandet till Stortorget av säkerhetsskäl”, handlar om hur redovisningen av musikern Steve Angellos välgörenhetsprojekt för Malmö samt de årliga vinterspelen kommer att flyttas från Gustav Adolfs torg till Stortorget. Detta på grund av att man valt att öka säkerheten sedan terrorattacken 2016 på julmarknaden vid Gedächtniskirche i Berlin. 2017 satte man upp terrorhinder, men man har nu valt att flytta kommunens evenemang till Stortorget istället.

– Det blev dyrt i fjor så i år beslutade vi att flytta stadens vinterarrangemang till Stortorget som är mycket säkrare. Där finns det redan skydd och det är inte lika lätt att köra fort in där som på Gustav Adolfs torg, säger Martin Lundin, avdelningschef på fastighets- och gatukontorets stadslivsavdelning, i Sydsvenskans artikel.

Att Sydsvenskan i sin artikel använde ordet ”vinterfirande” väckte viss uppmärksamhet, och kritik, på sociala medier, bland annat från teologie doktorn och lokalpolitikern Ann Heberlein (M). Heberlein utvecklade sina tankar ytterligare i ett blogginlägg några dagar senare, där det tydligare framgår att det är Sydsvenskans rubrik i sig som kritiseras.

https://twitter.com/AnnHHeberlein/status/1070059755840921601

Sydsvenskans rubrik kom ett par dagar senare att uppmärksammas av de ryska propagandakanalerna RT och Sputnik samt av den holländska högerpopulistiska sajten Voice of Europe, som DN tidigare skrivit om. Sputnik beskriver det som att Sydsvenskans artikel ”provocerat fram ilska från svenskar som tycker att den här typen av nyspråk är politiskt korrekthet som gått för långt”.

I ett mejl till DN berättar Lotta Satz, som skrivit Sydsvenskans artikel, att artikeln kan ha lett till den kanske värsta läsarstormen hon varit med om. Enligt Satz beror formuleringen i rubriken på att det är just Vinterspelen i Malmö som flyttat, och inte den traditionella julmarknaden som inte anordnas av kommun och fortfarande kommer att hållas på Gustav Adolfs torg.

”Malmö stad har olika vinterarrangemang - denna gång kallas det för Vinterspelen för det handlar om spel i olika former. Vinterspelen börjar den 28 december. Jag kallade det vinterfirande för att skilja det från julmarknaden som fortfarande är kvar på Gustav Adolfs torg. Det är bara vinterarrangemanget som flyttat.”

Att Malmö inte valt att byta namn på Julafton i sig framgår tydligt på Malmö stads webbsida, under rubriken ”Fira jul i Malmö”. Julmarknaden i Malmö på Gustav Adolfs torg är pågående när den här artikeln skrivs och pågår fram till 23 december.

Ordet ”Vinterfirande” har nämnts elva gånger i svensk press under 2018, enligt mediearkivet retriever. Alla fall utom ett är antingen Sydsvenskans artikel i sig eller referenser till denna.

Sammanfattning: Det stämmer visserligen att Sydsvenskan i en rubrik använde ordet vinterfirande. Detta är dock inte ett belägg för man i Sverige inte skulle få använda ordet Julafton längre, och Malmö stad själva använder ordet flera gånger på sin webbsida. DN bedömer därför att påståendet är faktiskt helt fel.