Falun första skarpa testet efter regeringsbildningen

Val 2018

Under den senaste veckan har valpulsen återigen stigit i den gamla gruvstaden. Förtidsröstningen är igång på bland annat biblioteket och lasarettet. Politiker i jackor med färger som passar deras partibeteckning kampanjar på gatorna.

Allt började med en säck med 145 falubors förtidsröster som kom in till kommunen ungefär fem timmar för sent. Postnord levererade inte säcken i tid för rösträkning – något de menar inte ingick i kontraktet.

– När det är val i Sverige upphandlar Valmyndigheten ett avtal med oss som gäller för alla kommuner. Sedan kan man välja att köpa till ytterligare tjänster om man vill det, något som Falun inte gjorde, säger Mathias Krümmel, chef för produktion på Postnord.

Kommunen skulle själva hämta ut säcken med röster, menar postbolaget. När detta sent på eftermiddagen den 12 september fortfarande inte var gjort, körde Postnord till slut ut den. Men för sent för att rösterna skulle räknas.

– Vi har levererat det som stod i avtalet. Sedan kan man i efterhand konstatera att resultatet inte blev så bra. Så vi hade eventuellt kunnat kommunicera: ”kära kommun, nu har ni inte hämtat rösterna i dag som ni skulle göra”, säger Mathias Krümmel.

Förtidsröstningen i Falun är igång på bland annat biblioteket och lasarettet. Foto: Adam Daver

Kommunen är av en helt annan uppfattning.

Mats Sörsten, som är en av dem som arbetade med valet, visar upp en skrivelse där det står att Postnord skulle köra ut valsedlarna.

– Här kan du se själv, det står: ”onsdag den 12 september kommer Postnord att köra ut eventuellt ej avhämtade värde innehållande röster direkt till valnämnden”. Men rösterna kom in för sent, säger han.

Ärendet fick gå hela vägen upp till Valprövningsnämnden som endast kunde konstatera att ord stod mot ord. Man fastslog också att utfallet i vare sig riksdagsvalet eller region Dalarna skulle kunna påverkas av 145 röster. I kommunvalet däremot, där krävde nämnden att processen skulle göras om.

Samtliga partiledare har planerat att besöka Falun för att träffa folk och hålla tal. Men centerledaren Annie Lööf har tagit det ett steg längre och planerat in två besök under valveckan. Det är inte så konstigt, eftersom att Centerpartiet just nu har posten som kommunstyrelsens ordförande i Falun. Ett sämre valresultat än i september skulle inte ge dem samma starka position.

I den hundra år gamla Västra skolan vajar en ensam Vänsterpartiflagga. Bredvid står ett par bekanta valaffischer uppradade med slagord från valrörelsen i september.

Inne i skolbyggnaden håller partiledaren Jonas Sjöstedt på tisdagen ett tal till sina lokala väljare. Foto: Adam Daver

Inne i skolbyggnaden håller partiledaren Jonas Sjöstedt på tisdagen ett tal till sina lokala väljare. Enligt V-ledaren attraherar hans parti en allt större andel unga kvinnor. Men i aulan är minst en tredjedel av besökarna gråhåriga. Sjöstedt är påläst och insatt i lokala frågor. Talet avslutas med smattrande applåder från samtliga närvarande utom en liten grupp tonåringar som av trycket på deras tröjor att döma är med i Moderata ungdomsförbundet.

Den nyblivna V-väljaren Birgitta Skoog är en av dem som lyssnade på Jonas Sjöstedts tal. Hon berättar att Socialdemokraterna alltid har fått hennes röst i tidigare val. Men inte den här gången.

– Jag tycker att det här senaste valet har varit fruktansvärt. Stefan Löfven styrs som i hundkoppel av de borgerliga. Det kan han fortsätta med, men då kommer han att tappa, säger Birgitta Skoog och syftar på Januariöverenskommelsen.

De senaste opinionsundersökningarna visar att de största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna tappar väljare efter den utdragna regeringsbildningen.

Jonas Sjöstedt tror att det kan gynna hans parti.

– Vi kommer att gå fram. Men jag tror att SD har peakat och växer inte mer. Tidigare kunde de dominera debatten men det inflytandet har minskat. Deras frågor är på väg att ge vika och jag tror att det är viktigt för hur man ser på samhällsproblemen. Om det är ojämlikhet och brist på välfärd som man ser som problem eller om det alltid bara ska pratas om migration, säger Jonas Sjöstedt.

Han tycker också att det nu är upp till bevis för riksdagspartierna.

– Falun är en stor kommun och vi var en röst från att ytterligare ett mandat. Så vi vill se möjligheterna att växa och i bästa fall ändra makten i kommunen. Jag tror också att valet har en nationell betydelse, det är första riktiga testet efter högeruppgörelsen. Om vi går fram här och i EU-valet då är det delar av vår strategi att utmana regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

Hur tror du att regeringsbildningen kan påverka valet här?

– Jag tror att det finns en väldig besvikelse från vänsterrörelsen och det är bara vi som kan kanalisera den besvikelsen till handlingar. Och det är vår uppgift att göra. Lite förenklat kan det bli opposition från två håll i den här mandatperioden, den kan bli röd – den kan bli blåbrun. Och vilka sidor det är som växer och dominerar debatten nu kommer att avgöra även nästa val. Och det här har ju precis börjat, EU-valet kommer att handla om det, det här handlar i sitt lilla format också om det. Det är viktigt att vi tar den här rollen som det ledande oppositionspartiet, säger Sjöstedt.

Falun har styrts av Centerpartiet i samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet under de senaste två mandatperioderna. Efter valresultatet i september i fjol ökade Centerpartiet såpass att de fick en större möjlighet att välja samarbetspartner. De gick in i ett klassiskt allianssamarbete tillsammans med det lilla lokala Falupartiet och en så kallad valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Det innebär i praktiken att V lovas inflytande i nämnder och styrelser mot att de röstar på endast sitt eget förslag i samband med budgetomröstningar. Upplägget innebar maktskifte i kommunen.

Det var också det som väljaren och pensionären Magdalena Edling hoppades på när hon lade sin röst på Moderaterna i det förra kommunvalet i Falun.

Även nu kommer hon att gå till vallokalen och ser det som sin plikt.

– Kan man så måste man nästan gå och rösta tycker jag, det är en skyldighet, säger Magdalena Edling.

Men tillägger samtidigt:

– Det var ju så få röster, de kunde väl ha öppnat den där säcken.

Själv brinner hon för frågor som rör pensionen och tycker inte att det finns något parti som på allvar tar tag i problemen med låga inkomster för landets pensionärer.

– I riksdagsvalet röstade jag på Sverigedemokraterna, jag vill att någon ska röra om i grytan.

Jimmie Åkesson (SD). Foto: Adam Daver

Partiledaren Jimmie Åkesson anländer till Stora torget i en svart bil och intervjuas på scen av den lokala riksdagsledamoten Mats Nordberg (SD).

SD-ledaren bryr sig inte att kommentera den lokala politiken i Falun, men tycker att det är viktigt att rösta i omvalet på söndag.

– Det är bara här det är val och då är det rimligt att man kanske gör vad man kan för att kanske väcka intresset för det och mobilisera de egna, säger han till DN efter sitt tal.

På frågan varför Åkesson har rest till Falun svarar han ”för att det väl förväntas”.

Jimmie Åkesson och hans parti har inte gjort samma analys av valet i Falun som Sjöstedt.

– Det är säkert så att det har hänt väldigt mycket på den politiska kartan nu sista halvåret och det prövas nu i någon mening. Vi ser ju väldiga förändringar i opinionsmätningarna. Sen vet jag inte hur pass valet i Falun blir en värdemätare för det, men något kan det säkert ge, tror Åkesson.

Valdeltagande förväntas bli rekordlågt. När det var omval i Västra Götalandsregionen 2011 gick 44 procent av de röstberättigade till valurnorna för en andra omgång.

Henrik Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och tror att det för valdeltagandets skull hade varit bättre om omvalet hölls i samband med EU-valet den 26 maj.

– Många väljare har ju en inställning att ”jag röstade redan förra gången så nu har jag gjort mitt”. Men rösterna som de lade i september, de kommer att vara värda noll. Så du måste rösta en gång till, säger statsvetaren.

Jonas Sjöstedt (V). Foto: Adam Daver

Om Januariavtalet inte hade kommit till stånd och ytterligare två statsministerkandidater röstats ner i riksdagen hade svenska folket sannolikt gått och röstat i ett extraval den 7 april – samma datum som omvalet i Falun.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt tycker att det finns en viss symbolik i.

– Nu fick vi ett litet extraval istället, säger han.