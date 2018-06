Fejkprofiler på Facebook låtsas vara unga kvinnliga muslimer

”Något att tänka på när du är online”, skriver en Facebookprofil med namnet Mona Mohammed Johansson den 27 maj. I Facebookinlägget delar hon en varning från en Facebookgrupp om att inte lita på ett spritt Twitterinlägg eftersom påståendet att ett gäng tjejer på en badstrand Stockholm ska ha hotats av ett ”gäng unga afghaner”, verkar komma från ett fejkkonto, alltså ett konto som påstår sig vara en annan person än den som egentligen driver kontot.

”Mona Mohammed Johansson” på Facebook. Foto: Facebook

Delningen ter sig närmast ironisk, eftersom allt tyder på att ”Mona Mohammed Johansson” själv är ett fejkkonto. Kontots profilbilder, en ung kvinna som på vissa bilder bär hijab och som dekorerats med dekaler från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, är egentligen tagna från en ungersk fotografs konto på en fotosajt. Och Mona, som beskriver sig som ”Göteborgska”, ”provokatör med starka åsikter” och ”liberal muslim”, ska ha jobbat både på Dagens Nyheter, SR Kultur och Svenska Dagbladet. Men personen i fråga har aldrig jobbat på DN, SR eller SvD. Inte heller hos Marieberg Media, det Bonnierägda bemanningsföretaget som rekryterar journalister till Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri, har en sådan Mona Johansson arbetat.

Även ett annat konto, med samma profilbild och med namnet Mona Johansson, har existerat men är nu borttaget. Då beskrev sig kontot som att det tillhörde en kvinna som arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kontot beskrev sig som att det tillhörde en ”Göteborgska med starka åsikter om allt!” som ”Bor i Stockholm med min särbo och min schäferhund”, någonting Olof Åkerlund, producent för Sveriges Radios ”OBS” uppmärksammade på Facebook den 24 maj. För DN berättar Olof Åkerlund att två av hans journalistvänner hade tackat ja till att bli vän till kontot när han fick en vänförfrågan, men att han snabbt blev skeptisk eftersom kontots bilder var genrebilder. Han blockerade därför snabbt kontot.

”För många journalister är detta oproblematiskt, de har öppna konton och tackar ja till så gott som alla. De använder Facebook för öppen kommunikation. Jag skriver själv många öppna inlägg och har både följare och avlägset bekanta som vänner, men med begränsad visning så att de inte ser de saker jag vill spara åt de närmsta. Men många är fortfarande lite naiva och tycker att om någon är vän till en vän så kan man tacka ja och visa sina familjefoton och annars stängda inlägg. Det handlar inte om vad man gör, utan att veta varför man gör det”, skriver Olof Åkerlund i ett mejl till DN.

Trots att kontot Mona Mohammed Johansson bara varit aktivt sedan den 24 maj har hon hunnit med mycket på Facebook. Framför allt har hon blivit vän med och skickat vänförfrågningar till ett stort antal journalister och vänsterprofiler, däribland flera DN-medarbetare som i vissa fall accepterat vänförfrågningen. Ett stort antal av dessa vänner har sedan lagts till i Facebookgruppen ”Det sekulära nätverket”, med drygt 1.000 medlemmar. DN:s genomgång visar att profilen lagt till åtminstone 113 personer, bland annat riksdagsledamöter och journalister, i gruppen sedan kontot begärdes inträde till gruppen den 24 maj.

"Mona Mohammed Johansson" på Facebook. Foto: Facebook

Kontot har också, framför allt i ”Det sekulära nätverket”, hunnit göra flera inlägg, bland annat där kontot påstår sig ha varit utsatt för så kallade moralpoliser som spottat på henne, händelser hon ska ha polisanmält utan resultat. I ett internt Facebookevenemang som Miljöpartiet på Gotland anordnat kallar kontot en medlem i feministiskt initiativ för islamofob när denne påpekar att det rör sig om ett fejkkonto.

– Vi som administrerar gruppen har märkt ovanlig aktivitet och låst möjligheten att lägga till medlemmar för tillfället. Angående det kontot så har många i gruppen upplevt det som oseriöst och några har rapporterat att det är ett fejkkonto. Jag kan inte bedöma sanningshalten i kontot. Vi har försökt föra en dialog med henne/honom men hen svarar inte. Fram till att hon förklarar sig har vi fryst hennes konto i gruppen, säger gruppens administratör Bassam Al-Baghdady, ordförande för föreningen Centrum för Sekulär Bildning, till DN.

Kontot Mona Mohammed Johansson kommenterade själv avstängningen under torsdagen.

”Jag blev av en vän bjuden till en extrem rasistisk/SD/Nazi grupp på Facebook som heter Sekulär nätverk. Snabbt kunde jag konstatera att gruppen handlar enbart om att hetsa mot muslimer och några till och med talar i gruppen om att döda alla muslimer utan att dess ägare agerar eller ta bort dessa hemska inlägg. När jag kontrade mot i dag blev utestängd från gruppen. Gruppens ägare, en jude från irak, attackerade mig personligen när jag försökte försvara min muslimska identitet och kallade mig för många fula ting. Jag har nu anmält gruppen och dess ägare för hets mot muslimer som är brott enligt svenska lagen. Må alla rasister brinna i helvete.”

Mona Mohammed Johansson är inte det enda Facebook-kontot som utger sig för att vara en muslimsk kvinna i Sverige. Ett annat konto, Fatima Al Masoud, som började publicera inlägg på Facebook den 23 maj, påstår sig vara en kvinna som röstar på Sverigedemokraterna. Profilbilden, som föreställer en kvinna i hijab tillsammans med Sverigedemokraternas logotyp, fanns publicerad på porrsajten Xhamster tre månader innan kontot började bli aktivt. Någon person med namnet Fatima Al Masoud finns inte folkbokförd i Sverige. I en kommentar till en SVT-artikel medger kontot att personen bakom det inte heter Fatima Al Masoud när en person påpekar att kontot är falskt.

”Tydligen gjorde jag rätt när jag skrev mitt namn så inget psycho som du kan kolla upp mig. Du märker att jag uppenbarligen inte är en robot och jag skriver svenska på modersmålsnivå, så du får finna dig i att jag finns någonstans i Sverige, trots att just du inte kan hitta mig, hahaha”, skriver kontot.

När kontot i ett annat kommentarsfält blir anklagad för att vara ett troll är svaret att den anklagande parten ”blandar ihop vissas anonymitet med att vara ett troll”.

Kontot har sedan det startade hunnit publicera en stor mängd inlägg, med en öppet islamkritisk ton. Under perioden den 27–31 maj har kontot publicerat åtminstone 96 inlägg, bland annat förslag över vad ”Sverigevänner kan göra för att hjälpa VÅRT parti att vinna!”. På listan återfinns förslag som att ”Starta flera konton i sociala medier för att dela och kommentera artiklar i MSM [mainstream-media]”. I en kommentar till ett kritiskt inlägg om ärkebiskop emeritus Anders Wejryd skriver kontot att ”man får hoppas att straff utmäts i samband med utrensningen”. I en kommentar till ett annat inlägg beskriver kontot det som att ”it wouldn't be all bad if the russians would invade us for a while and help us deal with this shit”.

"Fatima Al Massoud" på Facebook. Foto: Facebook.



Att använda Facebook under falsk identitet bryter mot Facebooks gemensamhetsregler, och tidigare i maj berättade företaget att man tagit bort hela 583 miljoner fejkkonton under perioden januari-mars 2018. Trots det har Facebook länge haft problem med falska konton, inte minst de så kallade porrkontona som lägger till slumpmässigt valda svenskar för att sedan med hjälp av bilder på unga kvinnor försöker locka dem till holländska dejtingsajter.

Men även fejkkonton som publicerar politisk propaganda har länge förekommit i olika former på bland annat Facebook. I samband med masskjutningar i USA har amerikanska medier flera gånger kunnat berätta om hur falska konton som påstås tillhöra den misstänkta skytten fått stor uppmärksamhet, i ett exempel lades till exempel en Antifascistisk aktion-flagga in i en falsk profil som påstods tillhöra Texasskjutaren Devin Kelley i november 2017. Syftet var att framställa skytten som vänsterextremist för att plocka politiska poäng.

Även i Sverige har fejkkonton på Facebook använts, framför allt för att masspublicera politiska inlägg i flera stora Facebookgrupper samtidigt. Det falska påståendet att vänsterextrema Antifascistisk aktion i augusti 2017 planerade att riva Karl XII-statyn vid Kungsträdgården fick till exempel stor spridning genom ett falskt konto, enligt Metros Viralgranskaren.

DN har sökt både Mona Mohammed Johansson och Fatima Al Masoud via Facebook, utan resultat. Kontot Fatima Al Masoud blockerade DN:s reporter under torsdagseftermiddagen, efter att DN kontaktat kontot.

DN har sökt Facebook för en kommentar.

Fotnot: Efter DN:s publicering har kontot Mona Mohammed Johansson tagits bort.