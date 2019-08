Fem L-tjänstemän tar plats i regeringskansliet

I samband med förhandlingarna om Januariavtalet erbjöds C och L plats för egna tjänstemän i regeringskansliet. C avböjde men Liberalernas nya partiledning sa i somras ja. Under torsdagen äntrar fem L-tjänstemän Statsrådsberedningen – den ledande och samordnande delen av regeringskansliet, där också statsminister Stefan Löfven (S) sitter.

Syftet är att övervaka att avtalet följs enligt överenskommelse. Det kan handla om att se över utredningsdirektiv, propositioner och att delta i förhandlingar, till exempel om den kommande höstbudgeten.

– Med ett samordningskansli kommer vår liberala politik få större genomslag och vi kommer på ett bättre sätt kunna bevaka våra liberala intressen, säger Johan Pehrson, gruppledare för L.

Johan Pehrson, gruppledare Liberalerna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Men det finns också en annan dimension. Till skillnad från riksdagens rikaste parti, Centerpartiet, tillåter inte Liberalernas ekonomi lika många anställda. Eftersom de fem tjänstemännen nu anställs av regeringskansliet slipper L den lönekostnaden.

Fyra av de fem kommer direkt från Liberalerna och chef för den liberala samordningsgruppen blir Sophia Metelius, politisk sakkunnig och förhandlare i partiet. Biträdande chef blir Erik Scheller som jobbade i förre partiledaren Jan Björklunds stab och bland annat fungerat som politisk sakkunnig för nuvarande partiledaren Nyamko Sabuni under hennes tid som minister i regeringen Reinfeldt. Dessutom ingår Malin Strid, utredare vid partiets riksdagskansli och Anna Prucha, allmänpolitisk utredare i Jan Björklunds stab samt Joakim Rönnbeck, som jobbat på Expressens ledarsida under sommaren och har en bakgrund som forskningskommunikatör.

De liberala tjänstemännen kommer att utgöra ett eget samordningskansli vid sidan av det ordinarie, som leds av företrädare från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

”Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Liberalerna i regeringskansliet. Den politik som förhandlats fram mellan de fyra partierna inom ramen för januariavtalet ska genomföras under den här mandatperioden. Att ha medarbetare från Liberalerna på plats i huset kommer att gynna den processen”, skriver Nils Vikmång, Stefan Löfvens statssekreterare, i en kommentar till DN.