Finansministern: Riskerna i omvärlden har ökat

Regeringen samlades traditionsenligt på Harpsund på torsdagen för budgetöverläggningar. Efter den obligatoriska fotograferingen med hela regeringen gav finansminister Magdalena Andersson några korta kommentarer om sin syn på det ekonomiska läget.

– Vi går in i en avmattningsfas i ekonomin som vi har förutspått under en längre tid. Vi har också sett under sommaren att flera av de risker som vi har pekat på en längre tid som handelskonflikten och en avtalslös Brexit har ökat, säger Magdalena Andersson.

Senare på torsdagen kommer hon att utveckla sin syn på läget och vilket utrymme som finns i statsbudgeten nästa år för reformer. Men hon anser att svensk ekonomi är rustad för att möta sämre tider.

– Vi har ordning och reda i statsfinanserna, vi har sett till att vi har betalat av rejält på statsskulden så att vi har muskler för alla eventualiteter, säger finansministern.

Även statsminister Stefan Löfven gav en kort kommentar från Harpsundstrappan, flankerad av alla sina socialdemokratiska och miljöpartistiska statsråd. Han betonade betydelsen av det blocköverskridande samarbetet med Centern och Liberalerna.

– Vi har med det breda samarbetet bakom januariavtalet en bra förutsättning i riksdagen att dels ta oss an de samhällsproblem som vi ser, dels att dra nytta av de stora möjligheter som Sverige har. Säkerhet, trygghet, klimatet, det finns stora samhällsproblem. Men Sverige är ett land där vi samarbetar, vi har starka finanser, vi är ett av världens mest innovativa länder, säger Stefan Löfven.

Budgeten för 2020 är det första skarpa testet för samarbetet mellan partierna bakom januariavtalet. Regeringspartierna S och MP ska jämka sig samman med de borgerliga kumpanerna C och L. Ett antal reformer är redan spikade i avtalet för nästa år. Det handlar exempelvis om avskaffad värnskatt, slopad arbetsgivaravgift för nyanlända och unga och möjlighet till betald tjänstledighet i upp till ett år, vad som tidigare kallades friår. Reformerna som är utlovade till 2020 summerar till cirka 19 miljarder kronor. Till detta kan komma ytterligare pengar till kommunerna för välfärden. Dessutom lär de olika partierna föra in nya idéer i förhandlingarna. Liberalerna har redan flaggat för att man vill se förstärkningar i rättsväsendet.

Herrgården Harpsund donerade en fabrikör Wicander till staten på 1950-talet att disponeras av statsministern för både arbete och rekreation. Förutom de årliga budgetmötena är residenset känt för roddturerna som svenska statsministrar tagit i Harpsundsekan med prominenta. Gamle sovjetledaren Nikita Chrustjev och tyska förbundskanslern Angela Merkel är några av högdjuren som följt med ut på Harpsundssjön.

Statsministerns sörmländska residens badar i sol på torsdagen men vid den finansiella horisonten tornar ovädret upp sig. Handelskonflikten mellan USA och Kina, Storbritanniens stundande utträde ur EU och den politiska turbulensen i Italien är sådant som kan sätta marknaderna i gungning. Prognosmakare som Konjunkturinstitutet varnar för riskerna men spår ändå att nedgången i konjunkturen ändå bara blir måttlig nästa år. Finansminister Magdalena Andersson har med hänvisning till de sämre tiderna markerat att det inte är aktuellt med en åtstramande budget med motiveringen att det skulle kunna försämra utvecklingen ytterligare.