Förtroendet för Åkesson på ny rekordnivå

Just Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor stal upp uppmärksamheten under årets Almedalsvecka när de möttes för en arbetslunch där politiska frågor som migration, sjukvård och energi diskuterades. För SD-ledaren var det ett avgörande steg in i värmen efter att ha varit utfryst av de övriga partiledarna ända sedan inträdet i riksdagen 2010.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, menar att det är betydelsefullt för Jimmie Åkesson att ha en sådan relation till KD-ledaren som numera åtnjuter ett stort förtroende bland väljarna.

– Både lunchen och tidigare beskedet från KD att man ska samtala med alla partier är symboler som kan ha ett värde för synen på Jimmie Åkesson, säger han.

I DN/Ipsos augustimätning uppger 27 procent av väljarna att de har stort förtroende för Jimmie Åkesson, den högsta siffran sedan mätseriens start 2011. Då uppgav endast 7 procent att de kände förtroende för honom.

Det är fortfarande många som saknar förtroende för SD-ledaren men även i det avseendet får han sin bästa (eller minst dåliga) notering hittills, 68 procent. Det innebär att han har en mindre andel väljare emot sig än MP:s Isabella Lövin och han ligger bara något sämre till än Annie Lööf (C).

Kristdemokraterna genomgår en kris i relation till väljarna, efter att i början av året ha gjort succé i opinionen. Väljarstödet har fallit i DN/Ipsos från 12 procent i april till 7 i augusti. Förtroendet för Ebba Busch Thor ligger dock oförändrat på 35 procent. Det placerar henne på plats två efter statsminister Stefan Löfven (S).

Partiets ras inleddes i samband med en DN-granskning av KD-politikern Lars Adaktussons agerande i abortfrågan. Ebba Busch Thor kritiserade denne för att inte ha hållit partiledningen tillräckligt informerad.

– Det är ovanligt att partiledaren inte påverkas mer när partiet genomgår en kris. Det tyder på att hon personligen har hanterat krisen väl, säger Nicklas Källebring.

Annie Lööf (C) återvinner en del av det förtroende hon tappade efter att Centern ingått januariavtalet och släppt fram Stefan Löfven som statsminister. C-ledaren föll från 41 procent i september förra året till 26 i februari i år. Nu uppger 30 procent av väljarna att de har förtroende för henne.

Två nykomlingar finns med i augustimätningen och de uppvisar en likhet. Bägge är mer okända än sina företrädare och det visar sig i att en stor andel av de svarande är osäkra på vad de tycker om dem.

Var femte väljare har förtroende för Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni, vilket är i nivå med vad företrädaren Jan Björklund hade i den sista mätningen innan han avgick. Miljöpartiets nya språkrör Per Bolund noteras för 11 procent, vilket ger sistaplatsen i augusti. Men Nicklas Källebring påpekar att partiets mest populära språkrör genom tiderna, Maria Wetterstrand, började på en ännu lägre nivå.

– Hur det ser ut i början har liten betydelse. Det finns stora möjligheter för en partiledare att påverka förtroendet, säger Nicklas Källebring.

Ett genomgående drag bland dagens partiledare är att det är fler väljare som saknar förtroende för dem än som har det. Det gäller även statsminister Stefan Löfven och hans utmanare Ulf Kristersson (M). Tidigare har det funnits flera partiledare som vunnit brett stöd även utanför det egna partiet med förtroendesiffror över 50 procent: Alf Svensson (KD), Göran Persson (S), Fredrik Reinfeldt (M) och Maria Wetterstrand (MP).