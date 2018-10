Fortsatt S-styre i Malmö: Hade önskat en lösning över blockgränsen

Efter sluten omröstning i mandatperiodens första kommunfullmäktige avgjordes till slut den segslitna kampen om makten i Malmö. Med 29 röster mot 24 vann den sittande kommunstyrelseordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) över Moderaternas Torbjörn Tegnhammar.

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att jobba tillsammans för att göra Malmö bättre. Jag vill samtidigt understryka att det här inte var vårt förstahandsalternativ, vi hade önskat oss en bredare lösning över blockgränsen. Med det valresultat vi fick har Malmöborna rätt att kräva det, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh när hon äntrade talarstolen i Rådhuset på måndagseftermiddagen.

Det politiska läget i Malmö har varit ett stort frågetecken ända sedan valnatten den 9 september. Då stod det klart att det rödgröna blocket tillsammans fått 30 mandat. Den borgerliga Alliansen M, L och C fick 20 mandat – 31 med Sverigedemokraternas mandat inräknade.

De senaste fem veckorna har inneburit ett politiskt vacklande och förhandlande av och an där M så sent som i fredags gjorde klart att man tänkte föreslå ett renodlat M-styre där man räknade med stöd från övriga allianspartier och SD. Socialdemokraterna gjorde motsvarande drag på sin flank och presenterade ett renodlat S-styre, med tillägget att man helst ville se en blocköverskridande lösning.

Under helgen fördes intensiva förhandlingar om ett eventuellt mittenstyre med S, MP, L och C. Förhandlingarna strandade dock och på söndagen kunde Sydsvenskan avslöja att C beslutat att lägga ned sina röster i valet till kommunstyrelsens ordförande. Sent på söndagskvällen publicerades en debattartikel i Sydsvenskan där Liberalerna meddelade ett liknande ställningstagande. Därmed var saken avgjord.

– Det känns förstås tråkigt – inte för mitt personliga vidkommande utan för Malmöborna. Vi gick till val på att göra något åt dåliga skolor, dålig äldreomsorg, otrygghet på gatorna och så vidare. Utfallet av den här voteringen gör att vi har sämre möjligheter att göra någonting, sade en besviken Torbjörn Tegnhammar (M) efter kommunfullmäktiges avslut.

Hur väntat var det att L och C skulle lägga ned sina röster?

– Det var inte helt väntat. Just nu är jag inte förvånad men tidigare i helgen var jag det.

Både C och L gjorde tydligt under hela valrörelsen att man inte på något sätt vill sitta i ett styre som är beroende av SD:s passiva eller aktiva stöd. Det är också en viktig orsak till att Alliansen krackelerade.

– Vi hade verkligen velat ha ett maktskifte i Malmö men om det skulle göras efter de förutsättningar som nu blev, hade Alliansen tvingas styra med extremt stöd av SD, det är den trista verkligheten, säger C-ledaren Niels Paarup-Petersen.

För att sätta sig vid förhandlingsbordet med Socialdemokraterna hade han å andra sidan som krav att S skulle avsäga sig kommunstyrelseordförandeposten.

– Det kan aldrig vara förutsättningarna för att föra förhandlingar, kommenterade Katrin Stjernfeldt Jammeh på en pressträff efter kommunfullmäktige.

S kommer nu att styra i valteknisk samverkan med MP och V. Risken finns dock att man stöter på problem redan när budgeten ska klubbas igenom senare i höst – där S förslag kan fällas om SD lägger sina röster på Alliansens förslag.

Torbjörn Tegnhammar ser det som en möjlighet.

– Vi har fått ett historiskt svagt rödgrönt styre. För vår del innebär det att vi får chans att styra staden från baksätet, och jag tror att alliansbudgeten har goda förutsättningar att få gehör. För mig är inte den här dagen ett slut utan dörren till något nytt, säger han.

Katrin Stjernfeldt Jammeh är väl medveten om situationen men tror att den kan lösas genom blocköverskridande överenskommelser.

– Men vi kommer att behöva lägga mycket tid och kraft på att samarbeta och förhandla med flera andra partier och försöka hitta kompromisser. Vi ska se vad vi kan göra för att hitta så breda lösningar som möjlig.