På tisdagen gick åtta L-riksdagsledamöter ut i en debattartikel i Expressen och uttalade sitt stöd för att Ulf Kristersson (M) blir Sveriges nästa statsminister.

På onsdagen meddelar Liberalernas gruppledare Christer Nylander på Facebook att hans ståndpunkt är den motsatta – han tror att den bästa lösningen på regeringsfrågan finns i mitten.

”Om man vill ha en regering som har bra politik för Sverige, som har tillräckligt stöd i riksdagen att genomföra den utan att bli beroende av SD och V, då får man nog hoppas på att Liberalerna och Centern når framgångar i de samtal som nu förs i mitten”, skriver Nylander.

Partiets utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm har efter valet inte uttalat sig offentligt om vilken väg Liberalerna bör ta. Nu väljer även han att bryta tystnaden.

– Vi står inför en kommande lågkonjunktur och den riskerar att förvärras om vi får en situation av återkommande regeringskriser i Sverige. Problemet med en M/KD-regering är att den kommer hamna i beroendeställning till Sverigedemokraterna under alla stora beslut under de kommande åren. Jag har svårt att se att resultatet skulle bli vare sig särskilt borgerligt eller liberalt. Det bästa för Sverige är att politiken förankras i mittfåran. Liberalerna bör söka samverkan över blockgränsen med MP, C och S, säger Fredrik Malm till DN.

Han säger att hans ståndpunkt främst har att göra med den politiska stabiliteten i Sverige.

– Det jag ser framför mig är att Sverige behöver en politik förankrad i mittfåran. Om Liberalerna släpper fram en M/KD-regering ser jag stora risker med det. Jag litar på det Jimmie Åkesson säger, att Sverigedemokraterna kräver inflytande för att släppa fram en regering, det är fullt förståeligt att de gör det.

Fredrik Malm anser inte att problemet med SD är de tekniska frågorna om förhandling, utan partiets ideologiska ambitioner.

– De vill att Sverige ska utvecklas i en riktning som vi ser i Ungern och Polen. Anständiga partier i mitten bör vara pragmatiska och bilda ett styre så vi slipper återkommande regeringskriser och kan hantera den lågkonjunktur som kommer.

Jag kan tänka mig att Liberalerna ingår i en sådan regering, men där är vi inte än.

Liberalernas partiråd på söndag ska ta ställning till två alternativ. Det ena är att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister för en minoritetsregering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det andra är att släppa fram Stefan Löfven som statsminister för en minoritetsregering bestående av S och MP.

Men Fredrik Malm öppnar för ett tredje alternativ – att släppa fram Stefan Löfven och att Liberalerna tar plats i hans regering.

– Formerna för samarbetet blir en senare fråga. Jag kan tänka mig att Liberalerna ingår i en sådan regering, men där är vi inte än.

Har du ändrat uppfattning i den här frågan eller har du tänkt likadant hela tiden?

– Jag sa redan före valet att politiken bör förankras i mittfåran. Men jag har sett under resans gång, att jag inte tror att vi ska vara rädda att kräva inflytande. Det kan innebära att vi också sätter oss i regering. Men först måste man bestämma sig för om man vill se någon sorts M/KD-regering, eller om man vill se en uppgörelse över blockgränsen.

Hur påverkades du av att dina riksdagskamrater gick ut och stöttade Kristersson i en debattartikel?

– Vi har olika uppfattningar i vårt parti, jag har inga problem med att människor skriver debattartiklar. Men jag tycker också det är viktigt med en balanserad bild av stämningsläget. Det kommer vi se på söndag vid omröstningen.

Vilken falang skulle du säga har flest röster?

– Det enda jag vet är att vi har olika uppfattningar och så får vi se på söndag hur det blir. Jag har full förståelse för dem i mitt parti som också vill se en lösning där Moderaterna får statsministerposten, men som jag ser läget just nu så finns inte förutsättningar för en politisk stabilitet eftersom Alliansen inte har tillräckligt många mandat.