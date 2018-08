Fredrik Reinfeldt: ”Jag tror att det goda kommer att ta över”

Sveriges mest framgångsrike borgerliga ledare genom tiderna går omkring i vimlet på Visbys gator under Almedalsveckan. Mörkgrå kostym en dag, mörkblå en annan. Vit skjorta. Ingen slips.

Avspänd. Leende. Åtföljd av ett par livvakter, och ett sus. Är inte det där...? Jo. Det är det.

Många kommer fram. En selfie? Visst, det går bra.

Utanför TV4:s studio träffar han forna allianskollegan Jan Björklund, en gång utbildningsminister i hans regering.

– Å, det här är det bästa jag vet! utropar Liberalernas partiledare och böjer sig ner mot barnvagnen vid Fredrik Reinfeldts sida.

Han lyfter på filten, beundrar ettåriga Alessia som ligger där i vagnen. Fredrik Reinfeldt och hans partner Roberta Alenius – som tidigare var hans presschef – blev föräldrar i maj förra året.

Jan Björklund ser på sin gamle alliansvän.

– Hur är det? frågar han.

Fredrik Reinfeldt ser stolt ut. Nickar mot vagnen.

– Jo, hon har sovit i snart en timme. Det är en bra dag i dag.

Foto: Thomas Karlsson

I åtta år, mellan 2006 och 2014, var han Sveriges statsminister. Som ledare för Moderaterna stöpte han om partiets profil. M-ledningen under Reinfeldt jobbade hårt med att göra sig av med den kvardröjande direktörs- och överklasstämpeln. Direktiv gick ut till moderata företrädare: Bort med pärlhalsband och slipsar. Knäpp upp skjortan. Och ändra språket: tala på ett varmare, mer empatiskt vis. Säg undersköterska, inte offentliganställd. Säg mångfald, inte privatisering.

Reinfeldts moderater fick många socialdemokrater att gnissla tänder när de kallade sig Sveriges enda arbetarparti. Med omstöpt image och skattesänkningar vann Nya Moderaterna och den borgerliga alliansen två val i rad. Samtidigt fick Reinfeldts regering kritik för att villkoren för sjukskrivna kraftigt försämrades. Den så kallade arbetslinjen, där människor med jobb särskilt gynnades, blev svårhanterlig för S-strategerna. Den drev in en kil mellan den arbetande delen av väljarkåren och människor som stod utanför arbetsmarknaden.

Centralt för Fredrik Reinfeldt var också optimismen:

"Vi har en positiv syn på Sverige – ett land med fantastiska möjligheter – och vi fokuserar på hur ett bra land kan bli bättre", stod det i en intern guide till Moderaternas kampanjarbetare som togs fram efter valet 2006.

Ingen svensk partiledare har, sedan mätningarna började år 1979, nått högre popularitetssiffror än Fredrik Reinfeldt. Inte Ingvar Carlsson, inte Olof Palme, inte Carl Bildt, inte Göran Persson. År 2010 nådde Reinfeldt sin absoluta topp, enligt valforskarna vid Göteborgs universitet, och slog alla tidigare popularitetsrekord.

Fyra år senare förlorade han valet. Klockan 23.18 på valnatten meddelade han sin avgång, och klev av den politiska scenen.

Jag är inte en röst för det mörka och det negativa, utan i grunden för det optimistiska

Nu är han egenföretagare och småbarnspappa. Håller föredrag och tar uppdrag som rådgivare för olika organisationer. Skriver böcker om sin syn på livet och på världen.

I Visby stannar han och hälsar på gamla kompisar från politiken. Till M-ledaren Ulf Kristerssons tal anländer Fredrik Reinfeldt tillsammans med två av sina gamla ministrar: finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt. Leenden, idel leenden.

Allt är trevligt, glatt och normalt – på ytan. Samtidigt har det svenska politiska landskapet förändrats så mycket sedan Fredrik Reinfeldt avgick för fyra år sedan att det är oklart vilken roll han numera spelar. Inte minst till höger, inte minst i hans eget parti. Medan exempelvis den tidigare S-ledaren och statsministern Ingvar Carlsson är en oomstridd hjälte för Socialdemokraterna, så är Reinfeldt en mer splittrande figur i Moderaterna.

Ingen svensk partiledare har nått högre popularitetssiffror än vad Fredrik Reinfeldt gjorde valåret 2010. Men trots att han vann två val och bröt ett långt socialdemokratiskt maktinnehav är den förre moderatledaren i dag en delvis omstridd person i borgerliga kretsar. Orsaken: Reinfeldts betydligt mer positiva inställning till invandring och hans uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Foto: Thomas Karlsson

Fredrik Reinfeldts eget parti positionerar sig numera emot centrala delar av hans politiska arv: de delar som handlar om en generös invandringspolitik och att betona fördelarna med öppna gränser och ett mångkulturellt samhälle. Det är nästan ett slags långsamt fadersmord som pågår.

Det finns moderata företrädare som går så långt att de bygger politikerkarriärer på att ta spjärn mot den förre partiledarens politik. ”Efter Reinfeldts villfarelser – konservatismens tid är nu”, löd rubriken på en artikel som författaren och riksdagskandidaten Ann Heberlein (M) skrev i SvD i januari, i samband med att hon lanserade sin personvalskampanj.

”Den svenska konservatismen har äntligen, efter några års villfarelser under regeringen Reinfeldt, slutat att lyssna på den liberala sirensången och återfunnit sitt självförtroende”, skrev Heberlein, som dömer ut M-politiken under Reinfeldt som ”oansvarig”. Fredrik Reinfeldt Ålder: 53 år Familj: Vuxna barnen Ebba, Gustaf och Erik med tidigare hustrun Filippa Reinfeldt. Ettåriga dottern Alessia med nuvarande partnern Roberta Alenius. Bor: i Stockholm Karriär: Gick som 18-åring med i Moderaternas ungdomsförbund MUF 1983. Valdes in i riksdagen 1991. Valdes till MUF-ordförande 1992, efter en hård kamp mot nuvarande M-ledaren Ulf Kristersson. 2003 blev han Moderaternas partiordförande, som efterträdare till Bo Lundgren. Han stöpte om Moderaterna till Nya Moderaterna, och formade Alliansen tillsammans med Folkpartiet (nu Liberalerna), Centerpartiet och Kristdemokraterna inför valet 2006. Var Sveriges statsminister 2006 till 2014, och nådde högre popularitetssiffror än någon annan partiledare sedan mätningarna började 1979. Avgick på valnatten i september 2014 efter förlusten. Lämnade formellt posten som partiordförande för Moderaterna 2015, då Anna Kinberg Batra tog över. Efter politiken: I dag är Fredrik Reinfeldt egenföretagare och verksam som föreläsare och rådgivare. 2016 tillträdde han som ordförande för Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI är ett internationellt samarbete där 51 länder arbetar för ökad öppenhet i handel och förvaltning av naturresurser som olja, kol, gas och mineraler.

Partiledningen har en mindre konfrontativ hållning, men den förre statsministern är inte en självklar tillgång i valet 2018. Reinfeldt må vara den mest framgångsrika partiledaren i Moderaternas historia – men hans uppgörelse med Miljöpartiet om en generös migrationspolitik och hans tal om öppna hjärtan rimmar illa med det budskap om en stram migrationspolitik som Moderaterna nu för fram.

När jag i juni frågade M:s partisekreterare Gunnar Strömmer om hans syn på Fredrik Reinfeldt så levererade han ett noga kalibrerat uttalande. Å ena sidan berömde Strömmer Reinfeldt för att han bröt ett långt S-maktinnehav, stod för en tydlig arbetslinje och sänkte skatter. Å andra sidan kritiserade han den forne M-ledaren för att han inte ”tog tag i migrationsfrågan och integrationsfrågan i tid”.

Precis som Socialdemokraterna har Moderaterna de senaste åren lagt om sin migrationspolitik i en betydligt stramare riktning. Men kontrasten mellan M under Ulf Kristersson och M under Fredrik Reinfeldt handlar inte bara om skillnader i sakpolitik, utan också om tonfall och syn på samhället.

Häromveckan intervjuades Ulf Kristersson av Financial Times. Han sa att bilbränder, gängvåld och en misslyckad migrationspolitik gör att Sverige nu befinner sig i en lika djup kris som under 90-talets finanskris, då investerare flydde och styrräntan höjdes till 500 procent. "Swedish state is in crisis, says election favourite", löd rubriken. Men Fredrik Reinfeldt fortsätter med sin ljusa beskrivning av samhällets och världens utveckling.

– Jag är inte en röst för det mörka och det negativa, utan i grunden för det optimistiska. Och det tänker jag vara även i denna tid när det har varit mer trendigt att vara på den andra sidan, säger han, när jag intervjuar honom efter ett seminarium om trygghetsfrågor.

Fredrik Reinfeldt väntar på sin tur att tala på Trygghetskommissionens seminarium i Almedalen. Han har presenterat en rapport om hur man kan skapa tryggare bostadsområden. Ett svar: lägg mer kraft på att bekämpa vardagsbrottsligheten, och fokusera inte enbart på skjutningar och andra spektakulära brott. Foto: Thomas Karlsson

Fredrik Reinfeldt har deltagit i egenskap av ordförande för Trygghetskommissionen, ett organ som arbetar för att minska vardagsbrottsligheten på uppdrag av flera försäkringsbolag. Han har talat om klotter, skadegörelse och inbrott och föreslagit lösningar för att förvandla otrygga områden till trygga.

Det här är en roll som i januari ledde till öppet hån från moderata partivännen Ann Heberlein. "Fredrik Reinfeldt leder ett trygghetsråd på Järva!" twittrade hon, och fortsatte: "Jag får allt större förståelse för de arma krakar som inte förmår skilja satir från verklighet längre."

Den helhetsbild ni medier förmedlar av samhället är inte är korrekt. Den är för spektakulär, den är för mörk

Fredrik Reinfeldt har också ett och annat att säga om verkligheten, och om politikers och mediers beskrivningar av den. I Hans Roslings fotspår är han starkt kritisk mot medierna.

– Jag är ledsen att säga det till en journalist från DN, men den helhetsbild ni medier förmedlar av samhället inte är korrekt. Den är för spektakulär, den är för mörk i förhållande till hur människors egentliga verklighet i det här landet ser ut, säger han när vi slagit oss ner i ett par fåtöljer bakom ett draperi i konferensanläggningen Visby Strand.

Fredrik Reinfeldt talar om mediers "låga trösklar för det spektakulära".

– Om man ständigt går på det spektakulära, det nyhetsdrivna, så förmedlar man till slut en sorts bild av att vi lever i ett laglöst land. Ett land styrt av gängkriminella som skjuter varandra. Och i denna tiomiljonersnation så lever det absoluta flertalet faktiskt inte i den verkligheten.

Vad var det Hans Rosling sa: ”du kan inte enbart använda medierna för att förstå världen”?

– Ja. Och det är inte sagt av en ignorant man som låg nära Trump, utan av en mycket intelligent man som förstod vad den samlade verkan av mycket sensationsdriven journalistik och nyhetsförmedling ledde till.

Fredrik Reinfeldt är kritisk till nyhetsmedier, som han anser tecknar en alltför mörk bild av verkligheten, och mot pessimismen han ser i sociala medie-bubblor. Ska vi lyssna på "den starkaste tangentbordsgeneralen i den mörka kloak där väldigt mycket av det här formuleras?" frågar han. Foto: Thomas Karlsson

Fredrik Reinfeldt anklagar inte medierna för att ljuga, eller för att ha fel i sak. Han talar inte om "fake news". Det han säger är att den sammantagna bilden av samhället blir för mörk i rapporteringen. Och när även politiker väljer att lyfta fram det mörka och det våldsamma så kan det, enligt Reinfeldt, skapa ännu större otrygghet hos befolkningen.

– Trygghet är subjektivt. Blir till slut samhällsbilden för mörk – och det var bland annat Hans Roslings poäng – då förstår vi inte vår egen värld. Om det var så att vi hade en brant fallande ekonomi, sönderfall i hela samhället och upplösning av alla samhällsnormer, då hade det ju varit en rimlig diskussion. Men det är ju inte det läge vi har.

Reinfeldt säger att han har närstuderat statistik från FN om mänsklighetens utveckling, och att han ser "en ohygglig framgångssaga i nästan alla delar".

– Hur vi trycker tillbaka fattigdom, dödliga sjukdomar, förbättrar villkoren för människor, förlänger medellivslängden, förbättrar vår egen hälsa med att vi lever sundare och hur vi ser en tydlig trend i den utvecklade delen av världen att brottsligheten faktiskt minskar, med undantag för bedrägerier. Och att det sker nu, i vår tid. Om man tar in det, då blir en del av den här diskussionen lite märklig.

Vi har tydligen väldigt många människor som anser att de är väktare av bilden av att det mesta går åt skogen

Den som påminner om positiva sidor av utvecklingen – att ekonomin förbättras, att exempelvis hatet mot minoriteter minskar i Sverige över tid eller att våldsbrottsligheten minskar i västvärlden – får ofta höra: ”du tar inte folks oro på allvar". Vad tänker du om den rektionen?

– Jag skulle möjligen ställa motfrågan ”vem hävdar detta, och hur har de mätt människors oro?”. Det är väldigt viktigt vem som är avsändaren av det beskedet. Den som säger att du inte tar människors oro på allvar, vem är det som säger det? Vem är den personen?

Allt fler, känns det som. Politiker, debattörer, mediechefer.

– Ja, just det, men det indikerar ju en samhällsutveckling där vi har fler och fler som är väktare av det mer dystopiska, allvarliga beskedet att samhället är i förfall. Vi har tydligen väldigt många människor som anser att de är väktare av bilden av att det mesta går åt skogen. Det upplever jag också. De anser sig dessutom förstärkta – såsom det ofta blir i sociala medier, i moderna mediebubblor – av att alla de har runt omkring sig verkar tycka samma sak. Därför tillåts inte längre avvikande uppfattningar på beskedet ”det går rätt bra”.

Fredrik Reinfeldt talar med olust om "submiljöer" på nätet som enligt honom är "cynismens och hatets hemland".

– I de miljöerna är det aldrig det positiva och möjligheterna som är drivkraften. Enbart det nedsättande accepteras, det som bevisar att allting går snett. Och det är helt enkelt så att några av oss inte ger efter för det budskapet, därför att jag i grunden anser att det inte baseras på fakta, det finns inte i verkligheten. Därmed kan jag inte heller köpa att ”borde jag inte anpassa mig”, det vill säga lyssna på budskapet. För det är i grunden inte faktabaserat.

Fredrik Reinfeldt säger att han ägnar merparten av sin arbetstid åt geopolitiska analyser, som rådgivare åt organisationer. "Det är inte så att jag piggar upp dem med mina analyser", säger han, och kallar det geopolitiska läget "det svåraste jag sett under min levnadstid." Samtidigt överger inte Reinfeldt sin grundoptimism, som han anser stöds av fakta. Foto: Thomas Karlsson

Socialdemokraternas förra kongress hade parollen ”Trygghet i en ny tid”. Det är en mer pessimistiskt klingande slogan än tidigare S-slogans som har varit mer framåtsyftande, som "Alla ska med" och "Ett bättre Sverige för alla". "Trygghet i en ny tid" signalerar för mig, och jag tror för många andra, att nu får vi liksom rusta oss. Vad är det som gör att det får fäste nu tror du, den här mer pessimistiska och mörka synen på vår värld?

– Det beror på att vi lever i ett stort geopolitiskt skifte i världen, där stora samhällsförändringar nu sker samtidigt på ett sätt som skapar oro och nervositet. Vi har en geopolitisk maktförskjutning med USA i en ny och självpåtagen förminskad roll. Mycket mer aggressiv, nationalistisk. Ett USA som överger gamla vänner. Vi har ett stigande Kina. Vi har en kraftigt växande aggressiv nationalism i Europa och i världen som går tillbaks i gamla vi-och-dom-tankemönster. Vi som håller ihop mot dom, de andra, som är ett hot.

Fredrik Reinfeldt fortsätter att räkna upp omvälvande förändringar: digitaliseringen som ställer om marknader, arbetsplatser och företag. Den globaliserade ekonomin med nya vinnare och förlorare.

– Bra för Asien, bra för Latinamerika, bra för stora grupper i världen – men möjligen med det undantaget att breda löntagargrupper i rikare länder får det lite tuffare. Det kommer en ny konkurrenssituation. Till det lägger vi en social medieverklighet som har kommit de sista tio åren som ger de alternativa fakta som uppträder helt nya spridningsmöjligheter, helt nya rum att gå in i som vi förr inte hittade eller brydde oss om. Om du lägger ihop allt detta så får du just det som Hans Rosling varnade för, en syn på världen som blir för mörk och svart. Och det är det som driver detta.

Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde

Vad skulle du vilja se mer av i samhällsdiskussionen?

– Jag har ju skrivit två böcker sedan jag slutade med politiken. En bok om vad jag har gjort, och så en bok som beskriver: så här tycker jag världen ser ut, det här väntar framöver. Och jag är i grunden optimistisk. Jag ser massvis med fantastiska möjligheter, låt oss förbereda oss för det.

Ett av Fredrik Reinfeldts mest uppmärksammade uttalanden som statsminister var när han, i en intervju med DN:s Ewa Stenberg 2012, lyfte idén att göra det möjligt för människor att jobba till 75 års ålder. Det är en tanke som lever starkt i honom ännu. Den 53-årige Reinfeldt talar om "en guldålder för äldre ålderskategorier".

– Den verkliga förändringen av världen är ju tillväxten av antalet äldre. Det påpekar också experter. Det är en befolkningspyramid som alltså inte växer utåt, vi får inte fler barn och tonåringar i världen, utan hela tillväxten är bara rakt uppåt, det vill säga i allt äldre åldrar. Det är en helt ny värld. Det här är så otroligt spännande, det finns så mycket möjligheter i detta, det finns så mycket kraft och jag väntar på att denna optimism, denna faktabaserade möjlighetsorienterande syn på världen ska vinna starkare fäste igen.

Putsade skor och kostym. Skjorta utan slips, öppen i halsen. Fredrik Reinfeldt klär sig i enlighet med den moderata klädkod som togs fram under hans tid vid rodret, då moderater uppmanades att lämna pärhalsband och slipsar hemma. Foto: Thomas Karlsson

Ett annat kännetecken under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister var hans starka motstånd mot nationalism.

– Jag är väl medveten om min europeiska läxa och historia – att nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat den här kontinenten, sa han i en DN-intervju för tio år sedan.

Året efter höll han ett tal i aulan vid Stockholms universitet:

– Ju mindre av nationalism, desto mer framgångsrik kommer mänskligheten att bli.

Reinfeldt hade som politiker en särskild förmåga att reta nationalister. Som när han i ett tal på en partistämma sa:

– Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.

Uttalandet citerades med avsmak på nationalistiska bloggar, och i hatiska kommentarsfält fick statsministern rasistiska öknamn som "32-delsnegern".

Under sina år som statsminister anklagades Fredrik Reinfeldt ibland för att vara distanserad och oengagerad. Men när han gick till attack mot Sverigedemokraterna gjorde han det helhjärtat, med bett i formuleringarna. "I Jimmie Åkessons beskrivningar kommer ondskan alltid utifrån, ondskan är alltid någonstans söder om Trelleborg", kunde han säga i riksdagens partiledardebatter. Reinfeldt sa att SD "för in hatet i svensk politik" och att partiet göder misstänksamhet mellan människor, "vi ska titta på varandra med misstro."

Reinfeldts hårda linje mot SD beundrades även av hans politiska motståndare till vänster, som Mona Sahlin.

År 2011 gjorde jag en intervju med dåvarande statsminister Reinfeldt på regeringskansliet. Den handlade om just hans avsky mot SD. Jag var nyfiken. Varför var hans personliga motvilja mot SD så stark?

"Jag tror att det goda tar över. Det tror jag man tror när man sätter barn till världen", säger Fredrik Reinfeldt, om vilken värld som ettåriga dottern Alessia kommer att växa upp i. Foto: Thomas Karlsson

Det har säkert flera rötter, svarade han då, 2011. Han nämnde sin tid som basketspelare i tonåren, i laget Tensta Tigers. Gemenskapen med lagkamraterna – "en väldigt brokig etnisk palett av människor från många olika länder" – gjorde att han tidigt fick avsmak för allt som luktade rasism. Reinfeldt höll även fram sin egen familjebakgrund.

"Min farfars farfar var svart. Min släkt kommer inte från Sverige. Det här försöket att mentalt få oss att acceptera att vi svenskar, i vårt lilla land, har bott här för oss själva – och sen finns det ett 'dom' som kommer utifrån – det stämmer helt enkelt inte. Sverige präglas av att människor kommit hit och blandats. Det tycker jag är det vackra med Sverige. Jag är själv en produkt av det", sa han.

Avskyn mellan Reinfeldt och SD var och är ömsesidig. Jimmie Åkesson kallade Reinfeldt för "svenskfientlig".

När Reinfeldt var statsminister gick han ibland omkring med en lapp i kavajfickan. På den stod en siffra: 339.610. Det var antalet SD-röster i valet 2010. Han påminde gärna om att tre miljoner röstat på Alliansen.

Det geopolitiska läget som vi har runt omkring oss är det svåraste jag sett under min levnadstid

I dag är styrkeförhållandena annorlunda. SD fick 801.178 röster i det val som ledde till Reinfeldts avgång. Mycket talar för att det blir en bra bit över en miljon SD-röster i höstens riksdagsval. Den nationalistiska rörelse som var en huvudmotståndare för Reinfeldt tävlar numera om att bli Sveriges största parti.

Fredrik Reinfeldt sade efter sin avgång att han inte tänkte "bli en gubbe på hyllan som kommenterar inrikespolitiken". Under vårt samtal påminner han om att han inte vill uttala sig om valet, om dagspolitiken eller kritiken mot honom från det egna lägret. Men han talar gärna om de större linjerna, som den starka nationalistiska våg som just nu rullar över världen.

Nationalismen är en del av en pendelrörelse, säger han, en pendel som han tror kommer att svänga åter.

– Förmodligen ska pendeln slå fel i ytterligare något val där vi får ytterligare några aggressiva nationalister, som vi nu senast fick i Italien, innan väljarna ser att om vi fortsätter bygga allt på bara rädsla, på hat, på misstänkliggörande, så kommer vi snart få en väldigt farlig värld. Det måste brytas. Det måste helt enkelt gå i takt med den optimism som det finns grunder för.

Kl 23.18 på valkvällen, när valförlusten var ett faktum, meddelade Fredrik Reinfeldt sin avgång i direktsänd tv. Foto: Nicklas Thegerström

Om ökad nationalism, ökad misstro och högre tullmurar är en backlash efter en väldigt snabb globalisering – är den backlashen så stark att den kommer kantra hela den utveckling vi tidigare sett, mot mer internationalism och samarbete mellan stater? Du verkar inte tro det, du verkar tro att det är just en pendel som kommer slå tillbaka.

– Min grundoptimism baseras dels på vilken syn jag har på människan, och dels på de grundfakta som kommer via FN och den som fördjupar sig i de förbättringar för mänskligheten centralt. Sen, ja vilken tipping point blir det? En av de roller jag har är att jag numera är rådgivare till olika institutioner. Jag ägnar merparten av min tid åt geopolitiska analyser. Och det kan jag ju säga: det är inte så att jag piggar upp dem med mina analyser. Därför att i grunden så är det geopolitiska läget som vi har runt omkring oss det svåraste jag sett under min levnadstid. Och det säger jag dessutom på toppen av en långt utdragen högkonjunktur. Tänk att på det lägga en kraftig avmattning i ekonomin.

Fredrik Reinfeldt hejdar sig lite. Han säger att det är lätt att bygga riskscenarion, men att han håller fast vid det han kallar sin grundfilosofi: optimismen.

– Sen finns det risker och då är det väl viktigt att prata om det. Men det har varit viktigt för mig att göra det just utifrån fakta, och inte att hemfalla åt det där ”har vi inte en skyldighet att lyssna på?”. För då är vi tillbaks till det – lyssna på vem då? Vem är det vi ska lyssna på? Är det alltså den starkaste tangentbordsgeneralen i den mörka kloak där väldigt mycket av det här formuleras, är det personen vi ska lyssna på? Hans, för det är ofta en han, hans människofientliga syn? Är det han som är vårt riktmärke?

98 procent av de som bor i de här socialt utsatta områdena är hederliga människor som inte vill något annat än att det ska bli tryggare

Under seminariet om trygghetsfrågor för en stund sedan såg småbarnspappan Fredrik Reinfeldt lite trött ut. Han verkade nästan somna vid något tillfälle, när någon av de andra talarna blev långrandig. Nu, efter en halvtimmes intervju, har han tydligt piggnat till. Han låter nästan som den politiker han en gång var, när han åter går till angrepp mot nationalistiska krafter.

– Jag vet vad vi inte ska göra. Vi ska inte bryta sönder de multinationella strukturer vi har. Vi ska inte göra det Trump gör: bryta ner WTO, misstro FN, ge sig på sina grannar, bryta ner G7, misstänkliggöra sina vänner. Det världen behöver är den typ av ledare vi trots allt fortfarande oftast har i Europa. Ledare som förstår att man måste bygga gemensamma strukturer.

Apropå optimism och framtid. Vad är det för värld du tror att din dotter kommer växa upp i?

– Jag tror att det goda tar över. Det tror jag man tror när man sätter barn till världen. Jag baserar inte bara det på någon sorts ”jag hoppas”, utan jag har grävt väldigt djupt i fakta och kunskap om världen för att påstå det.

I den svenska valrörelsen har våld och kriminalitet i socialt utsatta stadsdelar spelat stor roll. Fredrik Reinfeldt tycks orolig för att man i debatten ska dra människor som bor där över en kam.

– 98 procent av de som bor i de här socialt utsatta områdena är hederliga människor som inte vill något annat än att det ska bli tryggare. De är jättetrötta på att höra människor som inte bott där tala om vilket jädra dåligt ställe de bor på och hur farligt det är och så där. Man måste bygga ägarskapet hos dem och stärka dem i deras civilkurage att få utöva sina medborgerliga friheter och rättigheter, och på det sättet ta över det offentliga rummet.

Fredrik Reinfeldt satt längst fram när efterträdaren Ulf Kristersson talade i Almedalen i juli. Reinfeldt säger sig vara väldigt glad att Kristersson leder M, eftersom han har "en människonära och människovänlig utgångspunkt". Foto: Henrik Montgomery/TT

Du satt längst fram och lyssnade på din efterträdare Ulf Kristerssons tal i Almedalen. Var det en självklarhet för dig att gå dit?

– Jag tyckte att det var en trevlig gest ett valår. Jag är väldigt glad att Ulf är partiordförande, jag tycker att han är väldigt duktig. Han har en i grunden väldigt människonära och människovänlig utgångspunkt.

I talet tog Ulf Kristersson upp sin tid som styrelseordförande för Adoptionscentrum. Han nämnde att han besökt stora barnhem i Kina, Indien och Albanien. "Det är inga hem för barn", sa Kristersson. Sedan gick han vidare och talade om barn som far illa i Sverige, vilket han sett under sin tid som socialborgarråd i Stockholm och som socialförsäkringsminister i Fredrik Reinfeldts regering. Människor måste, inskärpte Kristersson, kunna förbättra sina livsvillkor.

– Alla som har följt Ulf vet att när han gör referenser till Adoptionscentrum, som han var ordförande för, och när han pratar om social mobilitet... det har han varit upptagen av och funderat på hela sitt liv. Det är så extremt genuint.

Du tycker att han bottnar i det?

– Han bottnar i det, han menar det, han förstår det. Och att ha ledare som på det sättet vill möjliggöra mänskliga resor tycker jag är väldigt starkt och viktigt.

Så du känner dig inte illa behandlad av ditt gamla parti?

– Nej, jag är jätteglad att han är partiordförande. I övrigt förhåller jag mig inte till någonting av detta. Jag är alltid glad att hälsa på och träffa personer jag har delat mycket tid med. Men jag är också helt trygg i mitt beslut att jag stängde en dörr och öppnade en annan. Jag har hittat nya roller i livet som jag trivs väldigt bra med.

Det har blivit dags att gå vidare till nästa Almedalsseminarium för Fredrik Reinfeldt. Han ska träffa Fastighetsägarna och prata om trygghetsfrågor. Sonen Gustaf Reinfeldt, som varit med, ska gå åt ett annat håll. Han får en kram och en puss på kinden av pappa innan de skiljs åt.

25-åriga Gustaf Reinfeldt administrerar Fredrik Reinfeldts Facebooksida, och tvingas radera en del hatiska kommentarer om sin pappa. Gustaf berättar att han blockar personer som kommenterar hatiskt och rasistiskt på pappans sida: "Det är inte ett fritt utrymme att häva ur sig vad som helst." Foto: Henrik Montgomery/TT

Gustaf Reinfeldt är 25 år och pluggar i Lund på ett program som heter PPE – Praktisk filosofi, politik och ekonomi. Under valrörelsen jobbar han för Moderaterna i Malmö, skriver tal och debattartiklar. Dessutom administrerar han sin pappas sida på Facebook. Där märker han ibland av det hat som finns mot Sveriges förre statsminister.

– Jag får radera en del kommentarer. Folk kan skriva fula saker, säger Gustaf Reinfeldt.

Vilka är det som skriver fula saker?

– Det är nog mycket högerextrema. Jag har en känsla av att de här internettrollen är ganska samordnade. Ibland kan det komma in massa människor som skriver ungefär samma saker, ungefär samtidigt. Jag tror att de har grupper där de uppmanar: In och kommentera här!

Gustaf Reinfeldt säger att han blockar personer som kommenterar hatiskt och rasistiskt på pappans sida.

– Det är inte ett fritt utrymme att häva ur sig vad som helst.

Fredrik Reinfeldt vet att det finns avsky mot honom som bubblar, även inom Moderaterna. Han läser ju tidningar. Expressen rapporterade nyligen om hur Ulf Adelsohn – moderatledare 1981–1986 – rivit ner jubel på MUF:s valupptakt genom att berätta om de gånger han "blivit riktigt jävla störtförbannad på Fredrik Reinfeldt".

Utanför konferenscentret tittar livvakterna på medan DN:s fotograf Thomas Karlsson tar sina porträtt. Sedan följer de sitt skyddsobjekt till Fastighetsägarnas möte några hundra meter bort. Det är hans sista engagemang under årets Almedalsvecka. Reinfeldt promenerar ensam, partnern Roberta Alenius och dottern Alessia har lämnat ön och åkt hem.

"Skriv nu inte för mycket om nazisterna", manar Fredrik Reinfeldt DN:s team i Almedalen när han går iväg efter intervjun. Sveriges förre statsminister tycker att medierna fokuserar för mycket på mörka, spektakulära fenomen. Foto: Thomas Karlsson

Han kryssar genom folkmyllret i Visbys stadskärna. Stöter ihop med Maud Olofsson. Skiner upp.

– Hej!

En varm kram. Folk samlas kring mannen och kvinnan som för några år sedan var Sveriges statsminister och vice statsminister. Många ler, någon vågar sig fram. En selfie? Visst, det går bra.

Så här är det nästan alltid, säger Fredrik Reinfeldt. Folk är vänliga. Han tror att många känner som han själv gör: livet är gott, och det är för mycket pessimism och svartmålning. Han säger att han "anar en underbar motståndskraft mot detta" när han rör sig bland folk.

Vad ser du för tecken på den motståndskraften?

– Bara det enkla faktum att jag har fortsatt möta väldigt mycket värme när jag rör mig runt om i Sverige. Jag möter värme och respekt för att jag fortsatt att framhäva en optimistsyn på människan och en tro på öppenhet.