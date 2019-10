Fyra av fem kommuner tvingas skära ner

Kommunernas ekonomi står just nu högt upp på den politiska agendan och partierna tävlar om att lägga förslag för att stödja den lokala välfärden. Regeringen och samarbetspartierna C och L har lovat att tillföra fem miljarder kronor extra per år till kommunerna under mandatperioden, något som få tror kommer att räcka. Finansminister Magdalena Andersson (S) har tidigare sagt att välfärden kommer att behöva svindlande 90 miljarder ytterligare år 2026 för att klara av att upprätthålla dagens nivå, och har signalerat att regeringen kan behöva skjuta till mer pengar än planerat.

DN:s enkät till landets kommuner bekräftar att situationen är ansträngd. Enligt svaren planerar var tionde svensk kommun att höja skatten nästa år. Skälen är olika men bottnar alla i samma problem: pengarna räcker inte till för den ordinarie verksamheten.

Men det tuffa ekonomiska läget kommer också att märkas på andra sätt. Drygt 80 procent av kommunerna i DN:s enkät svarar att de kommer att tvingas göra besparingar under nästa år. Omkring hälften av dem säger att besparingarna kommer att slå mot all verksamhet, medan andra pekar ut specifika områden som skolan och äldreomsorgen.

Orsakerna varierar men ett vanligt svar från landets kommuner är att det demografiska trycket ökar med fler äldre och fler barn i förskola och skola. ”Den arbetsföra befolkningen betalar för lite skatt för att bära kostnaderna för yngre och äldre och regeringen skjuter inte till tillräckligt för att täcka gapet”, konstaterar Helsingborg i sitt svar. Helsingborg planerar dock inte att höja skatten.

Minskade statsbidrag är också en återkommande förklaring, som sannolikt bottnar i att många kommuner inte längre får ersättning för de flyktingar som togs emot efter den stora flyktingvågen 2015. Endast ett tiotal kommuner nämner dock migration eller integration som skäl till varför kommunen tvingas spara.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer i dagarna med en ny rapport om tillståndet för landets kommuner. I den senaste rapporten i maj konstaterade SKL att kommunerna står inför stora utmaningar de närmaste åren. Konjunkturen är på väg att mattas av och det slår direkt mot kommunernas ekonomi, bland annat genom lägre skatteintäkter. Enligt SKL behöver kommuner och regioner effektivisera verksamheten med cirka 20 miljarder kronor år 2022.

Prognosen för Trollhättan pekar mot ett minusresultat i år på 14 miljoner. På tre år måste kommunen spara cirka 150 miljoner kronor.

– Det handlar om familjehemsplaceringar och försörjningsstöd, där räcker pengarna inte till i år, säger Dan Jonasson, ekonomichef i kommunen och pekar också på ökade personalkostnader i äldreomsorgen efter att politikerna år 2015 fattade beslut om att införa rätt till heltid.

– Förvaltningen har inte ställt om riktigt efter de ändrade förutsättningarna, säger Dan Jonasson.

Han pekar också på att ett ökande antal barn och unga leder till ökande kostnader.

Tuffa sparkrav väntar nu bland annat grundskolan, förskola, omsorg och socialtjänst.

– Det rör sig bland annat om personalneddragningar samt inköp av varor och tjänster.

Bara drygt hälften av kommunerna i DN:s enkät räknar med att gå med överskott nästa år. Samtidigt räknar var femte kommun med att gå med underskott. Det betyder att en stor del av kommunerna inte kommer att leva upp till det kommunala balanskravet. Enligt det finanspolitiska ramverket ska ett underskott regleras under de tre nästkommande åren.

– Regeringen måste se om det finns tendenser till åtstramningar. Om kommunerna till exempel säger upp personal på ett sätt som inte är i linje med den långsiktiga trenden. Då är det viktigt att regeringen av stabiliseringspolitiska skäl går in och hjälper kommunerna, säger John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

En av de kommuner som väntar röda siffror i bokslutet nästa år är Robertsfors kommun. Nu måste kommunen spara på samtliga verksamheter. Det handlar om både personal och utbud.

– Det går inte att jobba med minskade kostnader och inte minska i skola, vård och omsorg. Det är ju där vi, som en liten kommun, har våra stora kostnader, säger Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors i Västerbotten..

Orsakerna bakom den dåliga ekonomin är flera. Det råder en osäkerhet kring riktade bidrag från staten.

– Vi har också tappat en del befolkning, våra skatteintäkter växer inte lika snabbt som våra kostnader. Det är kopplat bland annat till en åldrande befolkning, det måste vi möta med åtgärder, säger Karin Ahnqvist.

Hultsfred med en folkmängd på cirka 14.000 tog under åren 2015–2017 emot 1.771 nyanlända, fler än de flesta andra kommuner. Ändå är kommunen är en av de få som inte tvingas skära i verksamheten för att spara pengar. Förklaringen är att kommunen bryter mot god redovisningssed, enligt Henric Svensson, ekonomichef.

– 2016 fick vi 67 miljoner plus sex miljoner från Skolverket i en extra satsning. Anledningen till att vi fick så mycket pengar var att vi hade tagit emot många nyanlända men vi hann endast göra av med knappt 13 miljoner av de pengarna. Regelverket sa att de skulle användas år 2016 men där har vi mot regelverket tagit med oss de pengarna, säger han.

Kommunen fick också mycket riktigt kritik från revisionerna. Men Henric Svensson anser att regeringens upplägg var fel från början.

– Man gick ut med väldigt mycket pengar i början och sen skulle de trappas av under fem år. Men vi hade behov av mer pengar längre fram och hade heller inte möjlighet att attrahera och rekrytera personal i början, säger han.

