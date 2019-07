Gunnar Strömmer ska göra M mindre brutalt

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Moderaterna har några turbulenta år bakom sig, med snabba partiledarskiften och stök runt nomineringar.

Partiets valanalys efter riksdagsvalet 2018 konstaterar att det inte går att ”bortse från att Moderaternas första kvinna som partiledare också var den första och hittills enda moderata partiledaren som inte fick chans att prövas i ett val”. Det skadade bilden av partiet och det fick särskilt kvinnor och väljare i Stockholm att söka sig bort.

– Det är väl uppenbart för var och en att det var väldigt dåligt och skadligt både för de människor som det berörde och för Moderaterna som parti, säger partisekreteraren Gunnar Strömmer, när han gästar DN-tältet i Almedalen på måndagsförmiddagen.

Han och hans medarbetare har granskat hur partiet hanterade nomineringsprocesserna inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 – och han är ganska bekymrad över vad som framkommit.

– Jag vet inte om vårt parti skiljer sig från andra partier men man kan säga att det är en viss brutalitet i politiken och det där tror jag är skadligt för alla organisationer och alla partier. Det finns kulturfrågor som vi måste arbeta ganska målmedvetet med.

I augusti ska Strömmer presentera åtgärder för att få ordning på partiet och processerna inför nästa val.

– Jag skulle gärna se att vi är något sakligare och lite mer generösa mot varandra och kanske inte dömer folk riktigt så hårt och fort, säger han.

Det som valanalysen pekar på – att det var just den första kvinnliga partiledaren som for illa – ser du det mönstret när du belyst kulturen och processerna?

– Faktiskt inte i våra nomineringsprocesser. Då kan vi inte se just det mönstret. Det finns många män som också råkat väldigt illa ut. Om vi går tillbaka tjugo år så kan vi se att Bo Lundgren fick avgå under ganska brutala former, även om han fick prövas i ett val. Kön är en relevant aspekt i politiken som i de flesta andra sammanhang, men jag tror inte att det förklarar allt, och inte heller när det gäller Annas påtvingade avgång.

Nu blir Ulf Kristersson den enda manliga partiledaren i den borgerliga kretsen. Frågan är hur Liberalernas nya partiordförande Nyamko Sabuni kommer att påverka dynamiken i relationerna, efter ett stormigt år.

– Det är klart att för oss är det viktigt att hitta frågor där vi kan samverka igen mellan borgerliga partier. Samtidigt är det ett faktum att de för ett halvår sen bestämde sig för att stödja en socialdemokratisk statsminister, och med visst eftertryck konstaterar att de kommer göra det fram till nästa val åtminstone, säger Gunnar Strömmer.

Han får skrattarna på sin sida när han försöker styra bort en fråga från DN om han tror att socialdemokraten Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister fram till år 2022.

– Det har jag inte tänkt en enda tanke på, höll jag på att säga, säger han, men gör avbön direkt.

– Där ljög jag faktiskt. Publikt. Men jag backar. Jag har faktiskt tänkt någon tanke om det, men däremot tänker jag inte spekulera om det.

I Almedalen i fjol kretsade mycket runt regeringsfrågan och Moderaternas relation till Sverigedemokraterna. Valanalysen konstaterar att väljarna är svartvita i synen på SD och att Moderaterna måste välja en position som är tydlig och som partiet bottnar i.

Gunnar Strömmer har ingen brådska med beskedet.

– Jag tycker att det handlar också rätt mycket om hur svensk politik utvecklar sig under de här åren. Det kommer påverka förutsättningarna inför nästa mandatperiod väldigt mycket, säger han.

När behöver ni lämna det där beskedet?

– Det är möjligt att medborgarna har bestämt sig, men ärligt talat tror jag inte de bryr sig så mycket. Om jag tar EU-valet nu som ett exempel, det var på nåt sätt sakfrågornas triumf. De som ville kulturkriga, de marginaliserades när det kom till kritan.

Gunnar Strömmer vill att Moderaterna ska prata mer om sin egen politik, och göra sina egna avvägningar när det gäller olika samhällsproblem. Han tar rättspolitiken som exempel – där Moderaterna vill ha både hårda tag och värna rättssäkerheten.

– Jag såg nu till exempel att Säpo-chefen var ute och efterfrågade förbud mot att ta del av terroristpropaganda. Det är väl alldeles uppenbart att det finns en intressekonflikt. Och där måste ett parti som Moderaterna inte bara rusa iväg, utan tänka igenom det noga innan man sätter ner foten, säger han.

Moderaternas budskap i Almedalen är att partiet vill satsa på integrationen med en stor språkreform och krav på test i samhällskunskaper för medborgarskap. Juristen Strömmer betonar att ett sådant samhällstest bör utgå från kunskaper om svensk lagstiftning.

– Det handlar väl inte i första hand om att lära sig Små grodorna eller den typen av mer amorfa kulturella svenska kulturyttringar, säger han.

– Värderingar så som de kommer till uttryck i lagstiftningen, det tycker jag är en väldigt god utgångspunkt.

– Att belysa vilka rättigheter och skyldigheter man har som medborgare i Sverige. Sånt som är ganska utmärkande för Sverige. Som att barn har egna rättigheter och inte är så att säga föräldrarnas suveräna egendom.

