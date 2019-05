Här är väljarna som lyfte och sänkte partierna

EU-valet 2019

S störst i alla län utom ett

23,6 procent av väljarstödet innebär att S gjort sitt sämsta EU-val hittills. Fortfarande är S dock med bred marginal största parti och fick flest röster i samtliga län utom Stockholm. Partiet backar å andra sidan i alla län utom tre. Störst röstandel har S i Norrland, med Norrbotten i topp. Storstadslänen Stockholm och Uppsala hör till de få regioner där utvecklingen jämfört med 2014 är positiv. Sämst gick det i rika kommuner i storstadsregionerna, som Danderyd och Vellinge. S backar något bland kvinnor, arbetare och unga jämfört med 2014. Bland dem som bara har grundskoleutbildning sker ett stort tapp.

Moderaterna ökade på bred front

EU-valet blev en klar framgång i förhållande till 2014. Bakom röstandelen 16,8 ligger en uppgång i samtliga län. Största lyftet skedde i Västmanlands län (+5,5 procentenheter). I Stockholms län försvarade M förstaplatsen. M:s styrkefästen är de omvända mot S, med hög röstandel i rika storstadskommuner och låg i Norrlandskommuner. M-lyftet skedde både bland män och kvinnor, liksom låg- och högutbildade. Bland arbetare fördubblas nästan stödet för M, från 6 till 11 procent. Väljare har tillkommit i samtliga åldersgrupper utom de över 65, där stödet är oförändrat.

SD lockade fler arbetare

SD fortsätter att slå sina egna rekord. 15,4 procent i årets val är ett lyft på 5,7 procentenheter sedan 2014. Sina starkaste fästen har partiet fortfarande i Skåne men den största tillväxten sker på annat håll. SD lyfte mest i Blekinge län men stora framgångar skördas också i Dalarna, Värmland och Kalmar län. I Stockholms län, där ökningen är minst och väljarstödet lägst, går SD ändå upp med 4,5 procentenheter. Stödet är fortfarande svagast bland kvinnor men SD:s röstandel bland dem fördubblas nästan i detta val. Bland arbetare sker en stark framryckning till 24 procent, bara 7 procentenheter mindre än S.

MP tappade högutbildade väljare

Valresultatet 11,4 procent är ett stort tapp sedan 2014. Nedgången är ganska jämnt spridd över landet. Bilden av starka och svaga fästen är splittrad. Norrbottniska Jokkmokk var MP:s starkaste kommun, samtidigt var tappet störst i Kalix i samma län. Stockholms kommun är fortfarande ett starkt fäste men MP backade stort i ett antal av länets kranskommuner. Kvinnorna är alltjämnt mest MP-vänliga men tappet sker både bland dem och männen. MP går bakåt i alla yrkeskategorier och alla åldersgrupper men minst bland de unga. Raset är kraftigt bland högutbildade, en av MP:s mest pålitliga stödtrupper.

C gick starkt bland kvinnor

Centern gjorde sitt bästa EU-val någonsin. Bakom väljarstödet på 10,8 procent syns ett välbekant mönster från senare tid: Centerns framryckning i Stockholm. Ökningen är störst här av alla län och exempelvis Nacka hör till de kommuner där C skördar störst framgångar. Högst valresultat når C i Jämtlands län och på Gotland. Det är i första hand kvinnliga, yngre och högutbildade väljare som lyfter C jämfört med 2014, också det ett mönster som känns igen.

Män och unga bakom KD:s lyft

Valresultatet blev en besvikelse i jämförelse med opinionsmätningarna men 8,7 är ändå rekord för partiet. Ökningen skedde i samtliga län utom ett – intressant nog KD:s starkaste län Jönköping. Bohuslänska Öckerö, också präglat av kyrklighet, blev bästa kommun medan lyftet var störst i ett par Skånekommuner. Fler väljare bland män, unga och arbetare är några faktorer bakom framgången. KD-ledaren Ebba Busch Thors offensiv för att nå kvinnor med en borgerlig feminism har inte betalat sig, möjligen på grund av kritiken mot KD:s abortpolitik i valrörelsen.

V mest framgångsrikt i storstäder

Trots en liten framgång jämfört med 2014 var vänsterpartisterna besvikna över sina 6,7 procent, som inte gav något extra mandat. En tilltagande storstadsprofil syns i väljarstödet. Största framryckningarna skedde i Stockholm, Göteborg och Malmö medan V backade i röda Norrlandskommuner som Pajala, Sorsele och Lycksele. Sydsverige var även i detta val en svag landsända för partiet. V tappade bland de allra yngsta väljarna men ökade något i åldersgruppen 22–30 år. Men förändringarna i olika väljargrupper är mindre än de som syns i jämförelser mellan kommuner och län.

L nästan utplånat i Norrland

EU-valet blev en rysare för partiet som med minimal marginal klarade ett mandat. 4,1 procent är mer än en halvering sedan 2014. Liberalernas räddning var storstadslänen, trots att raset i Stockholm var hela 7 procentenheter från 12,9 till 5,9. I alla andra län hamnade partiet under fyraprocentspärren. I vissa Norrlandskommuner mäts partiets väljarstöd i enbart tiondelar av procent. Raset är störst bland kvinnor, tjänstemän och åldersgrupperna över 30 år. Både hög- och lågutbildade har övergivit partiet sedan 2014 års EU-val.

Unga och kvinnor lämnade Fi

Det blev bara en mandatperiod i Europaparlamentet för Fi. Valresultatet på 0,8 procent kan inte beskrivas som något annat än en kollaps. Partiet nådde över 1 procent i ett enda län, Gotland och förlorade nästan 90 procent av sitt väljarstöd i Stockholms län som var förra valets starkaste fäste. Bland kvinnor föll väljarstödet från 8 till 1 procent, bland de yngsta i åldern 18–21 år från 13 till 2 och bland högutbildade från 7 till 1. Bland män var stödet denna gång obefintligt.

Källor: SVT:s vallokalsundersökning, Valmyndigheten, DN:s valgrafik

