Inga tecken på fusk i samband med EU-valet

EU-valet 2019

Nästan 100 anmälningar av misstänkt valfusk gjordes i samband med riksdagsvalet 2018. De flesta anmälningarna avskrev men enligt Sveriges radio pågår just nu 13 förundersökningar om misstänkt valfusk. Samtidigt spreds även en stor mängd ogrundade påståenden om valfusk på sociala medier, bland annat av automatiserade så kallade botkonton. Att valmyndighetens sajt under en period var onåbar under valnatten spreds felaktigt som ett tecken på att valfusk ägt rum, någonting DN rapporterat om.

Vid 19:30-tiden under söndagskvällen hade totalt 42 händelserapporter kommit in till Valmyndigheten i samband med EU-parlamentsvalet. Nio av dessa har rapporterats under valdagen. Den största andelen handlar om valsedlar, att de tagits bort eller lagts på fel plats.

– Den här typen av händelserapportering har vi inte haft tidigare så vi kan inte direkt jämföra med tidigare val. Jag gör en bedömning jämfört med tidigare val är det lugnare och färre händelser. Nio hittills i dag i nästan 6.000 vallokaler, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist till DN.

Att 42 händelser anmälts till Valmyndigheten ska dock inte tolkas som att alla 42 rör sig om misstänkt valfusk.

– Vi använder inte ordet valfusk. Det som har kommit in till oss är händelser inom valadministrationen som Valmyndigheten behöver för att få en nationell samlad bild av valet, om det finns avvikelser eller att vi behöver informera om någonting. Och det har ingenting med valfusk att göra. Ser man på dagens nio händelser rör sig till exempel två om bränder. Det kan vara händelser som är anmälda brott och kommer att vara det, men minst lika många har inget att göra med något brott.

DN har sett ett fåtal exempel på personer som påstått att valfusk ägt rum på sociala medier. En person i en Facebookgrupp påstod till exempel att Sverigedemokraternas valsedlar vänts upp och ner i en vallokal. Hittills finns det inga tecken på att valfusk ska ha ägt rum, säger Anna Nyqvist.

– Valfusk är systematiska försök att påverka ett val. Och det har vi inte sett något av i samband med EU-parlamentsvalet, säger hon.