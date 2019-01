En ny regering är på plats sedan i måndags, som ett resultat av fyra månaders intensiv maktkamp. Det har varit sju talmansrundor, tre sonderingsuppdrag och 97 pressträffar i regeringsfrågan. Först vid den tredje statsministeromröstningen biföll riksdagen talmannens förslag.

Det innebär att samma partier som tidigare sitter i regeringen, som leds av samma statsminister, Stefan Löfven (S). Men förutsättningarna är helt annorlunda. S-MP-regeringen har kapat banden till Vänsterpartiet och istället bundit sig vid en uppgörelse med Centern och Liberalerna. Det innebär också att den borgerliga Alliansen efter drygt 14 år har havererat som regeringsalternativ.

Av denna dramatik syns mycket litet i DN/Ipsos januarimätning.

– Väljarna har mycket åsikter om det som händer men för de flesta förändrar det inte partivalet. Opinionsläget är stabilt trots den politiska turbulensen. Det vi kan säga är att Socialdemokraterna ligger något högre än valresultatet medan Moderaterna har tappat något, säger Nicklas Källebring på Ipsos.

Noteringen för S i januarimätningen är 30 procent, en nedgång med cirka två procentenheter sedan december men fortfarande över valresultatet på 28,3 procent. Kommande mätningar får utvisa om nedgången i den senaste mätningen är ett pris som S betalar för uppgörelsen med C och L som innehåller många reformer med tydlig borgerlig prägel. DN/Ipsos gjorde intervjuerna under den mycket intensiva perioden 10–20 januari. Då blev det först klart att S, MP, C och L hade nått en överenskommelse som alla fyra partierna accepterade. Sedan röstades Stefan Löfven fram som statsminister, men först efter protester mot uppgörelsen från Vänsterpartiet.

– Det är för tidigt att dra slutsatser om vilka konsekvenserna blir av förhandlingarna och regeringstillträdet. Det är först när politiken börjar realiseras som vi kan räkna med att kanske se opinionsförändringar, säger Nicklas Källebring.

Läs mer: Här är politiken som Löfven ska förverkliga

Bilden är splittrad för kvartetten bakom det så kallade januariavtalet. MP ligger still på 4 procent medan C och L ökar något, till 8 respektive 5 procent. Samtliga dessa partier ligger i nivå med sina valresultat.

Moderaterna ligger kvar på 18 procent för tredje månaden i rad, vilket är nästan 2 procentenheter under valresultatet på 19,8 procent. Sverigedemokraterna (18), Kristdemokraterna (7) och Vänsterpartiet (8) ligger nära sina valresultat. Förändringar för dessa partier är också mycket små sedan i december.

– Det sker ett visst utbyte av väljare, framför allt inom de traditionella blocken, men flödena tar till stor del ut varandra, säger Nicklas Källebring.

En trolig förklaring till att turbulensen i regeringsfrågan lett till så få förskjutningar i opinionen är enligt Nicklas Källebring att partierna i stor utsträckning har agerat i linje med vad deras respektive väljare tycker. Han stödjer sig på de mätningar som DN/Ipsos gjort om vilka partier olika väljare kan acceptera i regeringsställning. Exempelvis är C-väljarna mycket mer negativa till SD än vad M-väljarna är. Det fanns också en betydligt större acceptans bland centerpartisterna för att släppa fram S till regeringsmakten.

– Det visar att det fanns ett stöd i opinionen för den här typen av mittenöverenskommelse, säger Nicklas Källebring.