Jannike Kihlberg: Ambitioner och snabbhet är det som gäller

”Från och med nu är mina fem prioriteringar: Ambitioner, ambitioner, ambitioner, ambitioner, ambitioner.” Så avslutade generalsekretare António Guterres FN:s stora klimatmöte i Katowice förra året.

De fem prioriteringarna kommer i allra högsta grad att gälla de som nu aspirerar på en plats i EU-parlamentet. EU har en stor och viktig roll att spela när det gäller klimatet. Efter att Donald Trump beslutade att ta USA ur Parisavtalet har många ansett att EU borde kliva fram och ta en tätposition i det globala klimatarbetet.

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slog fast att det går att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader men att det kräver ”förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke”. Utsläppen av växthusgaser måste halveras redan till år 2030.

Det är bråttom och tiden går fort, det är bara drygt tio år dit. De närmaste fem åren, mandatperioden för de nya parlamentarikerna, kommer att vara avgörande.

Höjda ambitioner kommer att vara ledstjärna under hela perioden. Redan i september kommer ett första test. Då har FN-chefen bjudit in världens ledare till ett möte i New York. Då förväntar sig António Guterres att EU och världens länder redogör för hur de ska höja sina ambitioner i klimatarbetet.

Inför klimatmötet i Paris 2015 lämnade alla länder in nationella åtaganden för vad de skulle göra för att bromsa klimatförändringen. Uppfylls ländernas nuvarande åtaganden hamnar den globala uppvärmningen runt 3 grader, en bra bit från målsättningen i avtalet.

En väsentlig del i Parisavtalet, och en fråga som Sverige har drivit hårt, är att ambitionerna ska höjas över tid.

Nästa år ska därför länderna lämna in uppgraderade och skärpta nationella åtaganden inför FN:s stora årliga klimatmöte.

Att höjda ambitioner behövs har blivit tydligt. Förutom en extremsommar i Nordeuropa som för många blev en väckarklocka om att klimatförändringen redan är här visade statistik att utvecklingen tyvärr gått åt fel håll, förra året ökade de globala utsläppen av koldioxid.

Det vilar ett stort ansvar på EU-parlamentarikerna. De måste öka tempot i klimatarbetet och en radda skarpa beslut måste tas om utsläppskurvorna ska vända nedåt.

Många av besluten kommer att möta hårt motstånd, det har vi redan sett när det till exempel gäller utsläppsminskningar från bilar. Nu när kraven måste skärpas över hela linjen och kanske hota arbetstillfällen i exempelvis kolgruvor kommer motsättningarna att bli än skarpare.

Men det finns också ett stort tryck på åtgärder. För väljarna i Sverige är klimatet den viktigaste frågan i EU-valet. Det ger de blivande parlamentarikerna ett stort stöd.