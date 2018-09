Johan Schück: Partierna presenterar miljardsatsningar – det går pengarna till

Stora siffror ska visa på stark politisk vilja. Några miljoner kronor räcker inte långt, utan nu ska det helst handla om miljardbelopp.

Så fungerar det i valrörelsen och allra mest i dess hetsiga slutskede. Framför allt Socialdemokraterna har förmågan att komma sent med förslag som ska kunna vända matchen.

Denna gång gäller det familjeveckan som ska ge föräldrar bättre möjlighet att umgås med sina barn. Kostnaden för staten anges till 5,4 miljarder kronor, vilket ingår i ett samlat reformutrymme som anges till 40,7 miljarder kronor.

Även andra partier utmärker sig genom snabbt fotarbete.

Kristdemokraterna har under den senaste veckan gjort två utspel med inriktning på välfärden. Det ena gäller stöd till kvinnor efter graviditet och förlossning, det andra handlar om höjda löner för sjukvårdspersonal i landsbygden. Båda utspelen är försedda med prislappar.

Vänsterpartiet vill också ange kostnader för sina förslag, där man hävdar att landets mångmiljonärer ska stå för finansieringen. En kalkyl presenterades nu i veckan.

Moderaterna kom i början av augusti med ett reformpaket på sammanlagt 50 miljarder kronor för perioden 2019–2022. Dessutom föreslogs skattesänkningar, såsom ett utökat jobbskatteavdrag för 22 miljarder kronor.

Miljöpartiet har gjort på liknande sätt. Men här rör sig om ett klimatprogram för nästa mandatperiod på 50 miljarder kronor, liksom om en skatteväxling som ska betalas med miljöskatter.

Centerpartiet och Liberalerna presenterade i augusti sina valmanifest, utan siffror. Men nu har de också kommit med utspel där kostnaderna anges.

Centern har nu i veckan lovat pengar för jämställda löner i statliga sektorn och för en kollektivtrafikbonus till regioner och landsting. Från Liberalerna kom nyligen ett krav på 12.000 fler vårdbiträden, liksom man tidigare har krävt 18.000 lärarassistenter.

De angivna beloppen är inte jämförbara och verkar ofta grovt tillyxade.

Sverigedemokraterna presenterade en siffertabell i sitt valmanifest i slutet av augusti. Det ger en summering av SD:s utgiftsförslag, på sammanlagt 96 miljarder kronor. Finansieringen uppges främst ske genom minskade kostnader för migration och integration.

Alla dessa siffror ska visa på partiernas viljeinriktning och ge en ökad tyngd åt deras valutspel. Men de angivna beloppen är inte jämförbara och verkar ofta grovt tillyxade. Utifrån dem går det inte att säga vem som vill satsa mest eller vem som har säkrast finansiering.

När det gäller Alliansen finns inga summor angivna för dess gemensamma förslag på områden som jobb, integration och villkoren för företag, liksom sjukvård och klimatpolitik. Hur helhetsbilden ser ut på den borgerliga kanten är därför inte lätt att säga, allra helst eftersom inget gemensamt skatteförslag finns presenterat.

Även regeringspartiernas siffror kan ifrågasättas. Reformutrymmet anges av Socialdemokraterna till drygt 40 miljarder kronor, men statliga Konjunkturinstitutet menar att en stor del av pengarna behövs för att upprätthålla dagens nivå i den skattefinansierade välfärden.

Orsaken är den demografiska utvecklingen, med fler äldre i vård och omsorg liksom fler barn i förskola och skola. Politikernas uppgift blir att klara de behoven: annars väntar försämringar i välfärden, såvida den inte kan effektiviseras.

Denna stora utmaning har inte diskuterats så mycket i årets valrörelse. Men när köerna växer och utbyggnader blir nödvändiga, ställs stora krav på den offentliga ekonomin.