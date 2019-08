Finansministern: Vi har rustat Sverige för sämre tider

Presskonferensen, där finansministern gav sin syn på Sveriges ekonomiska läge, skedde i samband med regeringens traditionsenliga möte på Harpsund, statsministerns residens utanför Flen i Sörmland.

Vid den finansiella horisonten tornar ovädret upp sig. Handelskonflikten mellan USA och Kina, Storbritanniens stundande utträde ur EU och den politiska turbulensen i Italien är sådant som kan sätta marknaderna i gungning. Effekterna kan potentiellt bli stora på Sverige om efterfrågan på svenska exportprodukter sjunker och det blir dyrare att låna pengar.

Finansministerns bedömning är ändå är att läget inte försämras drastiskt nästa år och att Sverige har kapacitet att hantera riskerna.

– Vi har muskler att hantera oväntade situationer. Dessutom har vi ett stabilt samarbete mellan fyra partier vilket är extra bra när vi går in i en ekonomisk avmattning med ökade risker.

Magdalena Andersson ville inte svara på hur mycket den samlade reformagendan för nästa år kostar. Det samma gäller frågan om vilken ytterligare finansiering som behövs utöver reformutrymmet på 25 miljarder kronor, exempelvis genom skattehöjningar.

– Det kommer vi att återkomma till, sade hon.

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Paul Hansen

Redan tidigare på dagen gav finansministern en kort kommentar, i samband med fotograferingen av regeringens alla statsråd på trappan till Harpsund.

– Vi går in i en avmattningsfas i ekonomin som vi har förutspått under en längre tid. Vi har också sett under sommaren att flera av de risker som vi har pekat på en längre tid som handelskonflikten och en avtalslös Brexit har ökat, sade Magdalena Andersson då.

Även om Magdalena Andersson ännu inte vill precisera vilka reformer som överskottet på 25 miljarder kronor ska användas till så pekar hon ut vilka områden som är prioriterade. Det handlar om att fler behöver komma i arbete, särskilt utrikes födda och att pensionärernas ekonomi ska stärkas. Klimatåtgärder hör också dit. Särskilt betonar finansministern behoven i den kommunala välfärden. År 2026 behöver den sektorn ha anslag som ligger 90 miljarder kronor årligen över dagens nivå.

Läs mer:

Finansministern: Riskerna i omvärlden har ökat

Carl Johan von Seth: Här är Magdalena Anderssons krisalternativ