Just nu: Jimmie Åkesson (SD) sommartalar i Sölvesborg

Talet, som pågår just nu, hålls i Jimmie Åkessons hemstad Sölvesborg, och innan han klev upp på scenen värmde artisten Nick Borgen upp publiken med sin hit ”We are all the winners”.

Jimmie Åkesson började med att håna de övriga partierna för försöken att ta över SD:s frågor.

– Man ser hur desperationen bland de gamla partierna är total. För några månader sedan skulle de alla, åtminstone de övriga stora partierna, utmana oss på vår egen planhalva, ta våra profilfrågor ifrån oss. Plötsligt var alla för en restriktiv invandringspolitik, fler poliser och mot det organiserade tiggeriet, sade Jimmie Åkesson.

– Plötsligt såg alla många av de problem som vi så länge pekat på och som vi fått löpa gatlopp för att vi haft mage att påtala under alla dessa år.

Enligt Jimmie Åkesson fick han en insikt av detta.

– Där kom en insikt om vilket totalt hyckleri svensk politik är. Men om en månad röstar vi bort hycklarna, eller hur? sade han och möttes av jubel från publiken.

Snart därefter kom han in på vädret, och att de övriga politikerna nu är så desperata att de till och med lovar bättre väder.

– Tidigare lovade de guld och gröna skogar, nu lovar de bättre väder.

– Många drar slutsatsen att det (vädret) är det yttersta beviset på att jorden håller på att gå under. Gör den det? Nej jag tror inte det . Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är populism. Däremot har vi fått upp ögonen på hur dåligt förberedda vi är, hur usel krisberedskapen är. Ansvaret faller tungt på den förra och den här regeringen, och för det ska de ställas till svars den nionde september!

Mer jubel från åskådarna.

Senare i talet kritiserade Åkesson Moderaterna för att vela fram och tillbaka om huruvida de kunde tänka sig att regera tillsammans med SD.

– Vi går för hela kakan, vi tänker vinna valet, vi tänker bli största parti. Och är det sedan så att de andra partierna vill ha inflytande så får de komma till oss och prata med oss eller så får de bilda en maktkartell som de gjorde efter förra valet, och ta konsekvenserna av det.

Åkesson inriktade sig sedan på att kritisera Reinfeldt-regeringen och kallade den för den sämsta regeringen i modern tid, och påminde om att flera av de övriga borgerliga partiledarna satt med i den regeringen.

Jimmie Åkesson började lite senare att kritisera invandringspolitiken och ifrågasatte att det fanns resurser för ”massinvandringen”.

– Det finns ett enda parti som ser till Sveriges och svenskars behov före massinvandringen från hela världen, och det är vi, och vi tänker vinna det här valet.