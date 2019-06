M säger ja till att delta i migrationskommitté

Just nu: spara 50%

Moderatledaren Ulf Kristersson var sist ut av partiledarna att tala på årets Järvavecka. Och precis som sina föregångare på scenen på Spånga IP lade han stor vikt vid att prata utanförskap och segregation.

Tidigare under veckan presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, (S) direktiv för den parlamentariska utredning om migration som regeringen bjudit in samtliga riksdagspartier till. Moderaterna ville då inte svara på om de avser att delta i utredningen eller inte och under talet varnade Kristersson för att regeringens inriktning för migrationsutredningen kommer att resultera i en ökad invandring.

– Vi måste ställa oss frågan: Hur stor kan invandringen till Sverige vara?

Integrationen kommer att försämras om fler kommer, anser moderatledaren.

Efter sitt tal meddelade han i en intervju med TV4 att Moderaterna beslutat sig för att delta i utredningen.

– Man måste nog vara med även i dåliga utredningar och berätta vad utredningen borde landa i för slutsats. Vi kommer inte att bli eniga, det är uppenbart. Den här utredningen är ett beställningsarbete för fler anhöriginvandrare till Sverige. Det är närmast motsatsen till vad Sverige behöver just nu. Det är en usel förutsättning och man låter bli att ställa de frågor man borde besvara, säger Kristersson till DN.

Kommittén ska svara på hur svensk migrationspolitik ska se ut efter att den tillfälliga migrationslagstiftningen som trädde i kraft efter 2015 då 163 000 asylsökande kom till Sverige, upphör att gälla sommaren 2021. Nu på tisdag röstar riksdagen om en förlängningen av lagen.