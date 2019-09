Karin Eriksson: Vilken S-kvinna ska gå i Wallströms fotspår?

Den blev svensk politiks mest kända hemliga förening: Kräkklubben med medlemmarna Margot Wallström, Mona Sahlin och Anna Lindh.

Trion hade tagit plats i riksdagen efter Socialdemokraternas valframgång 1982. De var frustrerade över alla äldre män som försökte styra och ställa. De behövde kräka ur sig sitt missnöje. Och första gången som de möttes drack de för mycket vin.

Wallström, Sahlin och Lindh blev Socialdemokraternas arvtagare i en ny tid. De inspirerades av Olof Palme och de blev upplyfta av Ingvar Carlsson. De förde in andra perspektiv i politiken – perspektiv från fredsrörelsen, miljörörelsen, kvinnorörelsen, den antirasistiska rörelsen och hbtq-aktivisterna. Det är frågor som i dag förknippas med begrepp som identitetspolitik, och som blivit omstridda i Socialdemokraterna.

Mona Sahlin missade möjligheten att bli partiledare på 90-talet, och hade svårt att ta kommando när hon fick en ny chans ett årtionde senare. I dag är hon belastad av privata affärer, och kan inte göra politisk comeback.

Anna Lindh mördades 2003.

Till slut blev det Margot Wallström som fick förvalta arvet av Kräkklubben. Feminismen löper som en röd tråd genom hennes gärning.

Valrörelsen 1998 blev hon själv ett symboliskt offer för manlig härskarteknik. Hon var på valturné med den nye partiledaren Göran Persson. DN:s fotograf Roger Turesson – som då var anställd på Expressen – dokumenterade ett möte i Kalmar där Wallström pratade arbetsrätt medan Persson sneglade åt sidan, kliade sig i skallen, himlade med ögonen, småskrattade och trummade med fingrarna. Sedan blev det svårt att dölja sprickan mellan de två toppolitikerna.

Socialdemokraterna behöll regeringsmakten, men Margot Wallström lämnade politiken för ett biståndsprojekt. Göran Persson övertalades att nominera henne som ny EU-kommissionär.

Göran Persson med Belgiens premiärminister Guy Verhofstadt och Anna Lindh 2001. Foto: Sven-Erik Sjöberg

Då var Anna Lindh på väg att bli den starkast lysande kvinnliga stjärnan i svensk socialdemokrati. När hon knivhöggs till döds under EMU-valrörelsen i september 2003, miste Göran Persson sin kronprinsessa. Han bad Wallström att komma tillbaka till regeringen. Hon vägrade, hon ville stanna i Bryssel.

Efter valförlusten 2006 gjorde tunga politiker förgäves nya försök att värva den omåttligt populära Margot Wallström som partiledare. Hon stod emot lockropen den gången, och när Mona Sahlin avgick 2011, och när Håkan Juholt fick gå 2012.

Kanske var det mordet på Anna Lindh som omöjliggjorde alla tankar på topposter i svensk politik. ”Hennes död skakade om mig på ett sätt som jag fortfarande inte har hämtat mig från”, säger Margot Wallström i en biografi från 2012.

Först våren 2014, när opinionsvindarna blåste i riktning mot ett regeringsskifte, sa hon sig vara sugen på att komma tillbaka till Sverige. Den 3 oktober samma år utsågs hon till utrikesminister i regeringen Löfven, och samtidigt kom beskedet att Sverige skulle erkänna Palestina.

I delar av partiet fanns en längtan efter en mer aktivistisk utrikespolitik, med tydlig inspiration från Palme-eran. Margot Wallströms lansering av den feministiska utrikespolitiken blev svaret.

Det var inte alla diplomater som jublade. Inte alla socialdemokrater heller.

Den politiska retoriken krockade med den krassa verkligheten i Saudiaffären våren 2015. Margot Wallströms kritik mot förtrycket i Mellanöstern landade särskilt illa när Sverige samtidigt skulle hantera ett känsligt samarbetsavtal. Arbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd, med demokrati och öppenhet som honnörsord, fördunklades av utrikesdepartementets ansträngningar om att hemlighålla kampanjarbetet.

Men Margot Wallström fick sin revansch när Sverige med oväntat bred marginal valdes in i säkerhetsrådet. I internationell press uppmärksammades den stridbara svenska utrikesministern i positiva ordalag. Long May it Reign, må den styra länge, skrev tidskriften Foreign Policy om Sveriges feministiska utrikespolitik efter senaste regeringsbildningen.

Ibland kan det vara intressant att stämma av högstämd retorik mot verkligheten: Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister. Grannländerna Danmark, Norge, Finland och Island är uppe i två vardera. Det är inte bara Socialdemokraternas problem, men det är ett särskilt problem för ett parti som vill lyfta in genusperspektiv i politiken.

Stefan Löfven har inget av Göran Perssons buffelrykte. Även om han ofta omger sig med män som Mikael Damberg, Ibrahim Baylan och Tomas Eneroth, så är det en självklarhet med kvinnor på tunga poster i regeringen. Finansminister Magdalena Andersson som pekas ut som kronprinsessan.

I valrörelsen 2018 utsågs både Andersson och Wallström till vallokomotiv tillsammans med Stefan Löfven och Peter Hultqvist. Prioriteringen av fyra politiker i kategorin 50+ antydde möjligen att Socialdemokraterna har bekymmer med återväxten som inte har med kön att göra. Ett svar inifrån regeringskansliet var att det var omöjligt att förbigå Margot Wallström, som trots alla stormar fanns kvar i toppen i väljarnas rankning av ministrarna.

I nästa valrörelse behöver Socialdemokraterna andra kvinnliga dragplåster. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson styr i höst mot Bryssel och uppdraget som EU-kommissionär. Annika Strandhäll, som tidigare betraktades som ett av stjärnskotten i regeringen Löfven, har stukats av turerna runt chefsbytet på Försäkringskassan, och är borta från arbetet på grund av dödsfall i familjen. Aida Hadzialic befinner sig i Stockholmspolitiken. Även Kristina Persson, Helene Hellmark Knutsson, Anna Johansson och Heléne Fritzon har kommit och gått som socialdemokratiska statsråd i regeringen Löfven.

Den sista kvarvarande medlemmen i kräkklubben gjorde sannerligen ingen dålig karriär: EU-kommissionär, FN-företrädare, internationellt uppmärksammad utrikesminister.

Men hon lämnar Sveriges feministiska regering kvar med frågan: Var finns den nya generationen av socialdemokratiska kvinnor med lyskraft? Regeringsförklaringen på tisdag är nästa möjlighet att ge ett svar.