Knappt om tid för L att fastställa ny lista

I lördags petade Liberalerna sin toppkandidat till EU-valet. Cecilia Wikström ombads att välja mellan kandidaturen och sina två styrelseuppdrag och valde det sistnämnda.

Liberalernas lista har varit låst, det vill säga, de har registrerat sina kandidater hos Valmyndigheten. Sista datum att göra detta var den 28 februari.

Partiet har meddelat att de kommer att kalla till partiråd, som är deras högsta bestämmande organ för att fastställa en ny lista. Men det finns regler för vad de får och inte får göra, om de vill att listan fortsatt ska vara låst.

– De får ta bort kandidater och flytta om ordningen men inte lägga till nya för då blir listan öppen. Det innebär att väljare kan lägga till egna kandidater genom att skriva till namn, säger Jenny Stad på Valmyndighetens presstjänst.

Om en kandidat ska kunna kryssas in via personkryss, måste den kandidaten ha samtyckt till att bli invald via det partiet.

Men det har väl Cecilia Wikström?

– Nej, hon har lämnat in en kandidatförklaring att hon är anmäld som kandidat. Men det är en annan typ av samtycke. Det är inte en sån samtyckesblankett att man står på en öppen lista. Det är lite komplicerat, säger Jenny Stad.

Och fortsätter:

– Partiet måste ju bestämma hur de vill göra med sin lista. Vi får se om de vill makulera den eller hur de vill göra.

Senast den 15 mars, det vill säga på fredag, måste Liberalerna inkomma med en ny lista till Valmyndigheten.

Adam Alfredsson är pressekreterare hos Liberalerna och säger att L just nu ”arbetar med en tidsplan”.

– Vi kommer inte att ha partiråd innan fredag, säger han.

Vad händer då om ni inte lyckas hålla Valmyndighetens slutdatum?

– Vi för en dialog med Valmyndigheten och vi är trygga med att vi kommer att ha färdiga listor före valet, säger Adam Alfredsson.

Läs också: Wikströms arvoden bland de högsta i EU-parlamentet