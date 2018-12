Den centerpartistiska partistyrelsen sammanträdde under måndagen, och fattade bland annat beslut om att utesluta kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Hanna, som suttit som kommunalråd sedan 2010, anklagas av andra Uppsalapolitiker för att bete sig på ett sätt som skapar rädsla och en tystnadskultur.

– Det är ett antal enskilda medlemmar plus oberoende granskare som målar upp en sådan bild. Det har varit en hög omsättning av förtroendevalda i den inre partikretsen. Folk tappar suget och vill inte jobba längre, säger Thomas Lind, organisationschef på Centerpartiet.

Vad med Stefan Hannas beteende har lett till denna tystnadskultur?

– Olika typer av härskartekniker som gör att människor inte känner glädje i sitt arbete, säger Lind.

Han vill inte lyfta fram några konkreta exempel, men säger att partistyrelsen gjort en samlad bedömning efter att ha fått in likartade historier från oberoende källor, och från externa granskare som partiet skickat till kommunen.

Centerpartiet i Uppsala har själva utlyst en omröstning för att pröva Hannas förtroende i partiet. Den omröstningen skulle dock ske i början på januari.

Varför väljer partistyrelsen att utesluta Hanna innan Uppsala kommun hunnit rösta om saken?

– När det kommer till uteslutningsärenden ska det hanteras så skyndsamt som möjligt, och det är bara partistyrelsen som kan utesluta medlemmar, säger Thomas Lind, och tillägger att Stefan Hanna fått möjlighet att yttra sig inför partistyrelsen vilket han gjort.

– Hans bild är annorlunda.

När DN når Stefan Hanna håller han på att förbereda en presskonferens för att kommentera uteslutningsärendet.

Stefan Hanna säger till DN att uteslutningsärendet är ”demokratiskt och rättsligt vidrigt”.

– Det bygger på helt sjuka grunder, jag har bestridit allt. Det handlar om en falang som motarbetat mig hela tiden. Vi har gjort det bästa valet sedan 30 år och ett utmärkt lokalt val. Ändå fortsätter kampanjen mot mig. Det är ett exempel på hur demokratin i Sverige har stora bekymmer i nuläget, säger han.

Vad säger du om anklagelserna mot dig, att du ska ha använt dig av härskartekniker för att skapa en tystnadskultur?

– Jag håller inte med. Det är inte verkligheten. Det är många som nu gått ut och visat sitt stöd för mig – personer med ledande poster i C – och sagt att de inte känner igen den här bilden av mitt ledarskap. C har presterat fantastiskt under mitt ledarskap. Partistyrelsen har bara lyssnat på den här lilla klicken som varit negativ mot mig.