Kristersson, Busch Thor och Åkesson avstod från att kritisera varandra

När Ebba Busch Thor den 30 januari begärde replik på Annie Lööfs anförande i riksdagens partiledardebatt var det ett historiskt replikskifte. Inte sedan 13 oktober 2004 hade en alliansledare begärt att replikera på en annan allianskollega i en riksdagsdebatt.





Under i princip hela tiden Alliansen regerat tillsammans, och även under Stefan Löfvens första mandatperiod som statsminister, har alltså Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna undvikit att replikera på varandras anförande. På samma sätt har Socialdemokraterna och Miljöpartiet undvikit att gå emot varandra under riksdagens partiledardebatter.





Under onsdagens debatt valde de forna samarbetspartierna att gå emot varandra i en ännu högre grad, och i stället gick det att skönja en till synes starkare gemenskap mellan Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.





Under sina replikskiften valde Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson helt att avstå från att begära replik på varandras anföranden. Däremot begärde Annie Lööf replik på både Ulf Kristerssons och Ebba Busch Thors anföranden, och Ebba Busch Thor tog initiativ till ett replikskifte med Annie Lööf.





Det betyder dock inte att partierna som slöt Januariavtalet helt valde att avstå från att debattera mot varandra. Annie Lööf frågade ut Stefan Löfven om vad hon menar är dubbla budskap från regeringen i frågan om vinster i välfärden och Johan Pehrson, som tog Liberalledaren Nyamko Sabunis plats i debatten, debatterade mot både Ulf Kristersson, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och Isabella Lövin.

Läs mer: ”Den politiska gemenskapen mellan KD, M och SD blir allt tydligare”