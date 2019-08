Krokig väg fram till uppgörelsen

Uppgörelsen är kulmen på den utveckling som startade för fem år sedan. 2014 angrep Ryssland Krim-halvön i Ukraina. Annekteringen av Krim och den fortsatta ryska krigföringen inne i Ukraina ledde till ett trendbrott där försvaret fick mer pengar genom riksdagens försvarsbeslut 2015.

Beslutet gäller de fem åren 2016-2020. Det innebar att värnplikten som avskaffats 2010 återinfördes samt att försvaret som svältfötts ekonomiskt kunde börja öva sina krigsförband.

Men 2015 års försvarsbeslut visade sig snabbt vara underfinansierat. I flera förhandlingar (de senaste mellan S-MP-regeringen och M samt C) tillfördes nya miljarder.

En ny försvarsberedning där alla riksdagspartier ingår började arbeta under Björn von Sydow (S) för att lägga grunden för nästa försvarsbeslut 2020 som omfattar åren 2021-2026.

I december 2017 slog beredningen fast att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Sverige måste kunna möta krigshandlingar på eget territorium och en storkonflikt i närområdet kan inledas med ett angrepp på Sverige.

Beredningen föreslog en satsning på civilt försvar och manade alla svenskar att ha mat hemma för en vecka.

I sin slutrapport i maj 2019 konstaterade beredningen att Säkerhetsläget runt Sverige alltjämt försämrats. Rysslands militära styrka fortsätter att öka tio år framåt, jämfört med grannarna i väst.

Beredningen upptäckte under sitt arbete att försvaret inte ”kan fungera i krig”. 20 år av nedrustning och satsning på internationella insatser har lett till att Förvarsmakten inte längre är i stånd att leda en uthållig försvarsstrid av Sverige.

Därför föreslog beredningen ”den största förstärkningen sedan 1940-talet” av Sveriges militära försvar. Krigsorganisationen görs om och utökas, fyra nya regementen etableras, dubbelt så många värnpliktiga kallas in och modern materiel köps in. Det militära försvarets anslag behöver höjas stegvis med 5 miljarder kronor per år till nivån 84 miljarder kronor år 2025.

Beredningen var enig om huvuddragen i betänkandet, alla åtta partierna. Men i regeringen pågick en maktkamp som ledde till att Socialdemokraterna i slutskedet vägrade göra upp om finansieringen. Då lämnade de fyra borgerliga beredningen den 10 maj.

Att halva beredningen hoppade av var en unik händelse eftersom försvarsbeslut alltid fattats genom överenskommelser över blockgränsen. På fredagen återställde S-MP med C och L den ordningen.