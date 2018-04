Konstitutionsutskottet: Politiska vildar ett demokratiskt problem

Som DN rapporterat tidigare är det rekordmånga politiska vildar i svensk politik, både i riksdagen och i kommunerna.

Enligt DN:s genomgång finns hela 352 vildar i kommunernas fullmäktige, och 158 kommuner uppger att det finns förtroendevalda som numera är partilösa. 285 av 290 kommuner svarade på DN:s enkät.

Det här är ett demokratiskt problem, anser Andreas Norlén (M), ordförande i Konstitutionsutskottet.

– Utgångspunkten är att när man väljs till ett uppdrag för ett parti ska man lämna uppdraget när man lämnar partiet, säger han.

Norlén får medhåll av sin socialdemokratiske kollega, KU-ledamoten Hans Ekström. Han ser en fara att en person i vissa fall kan påverka styret på kommunnivån.

– Det är klart att det är ett problem, ibland påverkar det majoritetsförhållanden i kommunerna. I vissa kommuner där det är jämt kan det påverka styret – vem som har makten, säger han.

Sverigedemokraterna, som är starkt överrepresenterade vad gäller politiska vildar, vill åtgärda problemet genom att ändra lagen. Partiet la fram en motion till riksdagen i höstas som gick ut på att ändra kommunallagen så att partierna får ”möjligheten att byta ut passiva representanter och så kallade politiska vildar”.

Partisekreteraren Richard Jomshof säger att SD har försökt utan framgång att debattera frågan med övriga partier.

– Vi har försökt att få till en diskussion, men det finns ingen vilja från de andra partierna, säger

Även den moderata riksdagsledamoten Maria Stockhaus har drivit frågan och kallar det nuvarande systemet ”ett svek mot väljarna som röstade på partiet och inte på personen”.

Men varken Norlén eller Ekström vill göra det möjligt att tvinga bort förtroendevalda, som byter parti eller blir uteslutna, från sina poster.

– Det tror jag vore en farlig utveckling. Man ska inte ge partierna makt att att avsätta personer som har blivit valda i allmänna val av medborgare, säger Andreas Norlén.

– Jag tror att man ska vara försiktig med sådana förändringar. Det handlar om att den valda personen och de som väljer ska känna att det är en direkt linje mellan väljare och valda, säger Hans Ekström.

Du säger ju att det är ett demokratiskt problem, vad ska man göra åt det?

– Jag menar att det är partiernas ansvar. Att lägga den motionen är att skjuta ansvaret på systemet. Men det är partiernas ansvar, man måste ta nomineringsprocessen på allvar, säger Ekström.

Han menar att man som parti får ”stå sitt kast” om man väljer att nominera en person till förtroendeuppdrag som sedan visar sig vara olämplig för uppdraget.

Får man stå sitt kast som väljare då också?

– Tyvärr är det så, man tar ställning till ett parti och dess trovärdighet, säger han.

Andreas Norlén är av samma uppfattning, och menar att det svenska politiska systemet bygger på partival som innebär att enskilda personer blir valda på partimandat, förutom i undantagsfall med personval.

– Då finns ingen väg runt partiernas ansvar, vi har ett system i Sverige som är en partidemokrati. Då är det partierna som sitter på nycklarna att lösa problemen.

Han säger att politiska vildar som företeelse har funnits länge, men att det nya är den kraftiga ökningen.

– Det tyder på att särskilt ett parti har haft svårt att hantera rekrytering och utbildning av förtroendevalda. Fakta.Politisk vilde I Sverige kan man bara väljas in i riksdag, kommun och landsting genom att kandidera för ett parti. Folkvalda som lämnar eller utesluts ur partiet men behåller sin plats blir då partilös. En politiker som sitter kvar som vilde ändrar på valresultatet. Vilden förlorar möjligheten att väljas in under nästa val om denne inte hittar en ny politisk hemvist. En framgångsrik politisk vilde är Gudrun Schyman. 2004 lämnade hon Vänsterpartiet men satt kvar i riksdagen och använde sin plattform till att bygga upp det som i dag är Feministiskt initiativ.

Fakta.Politiska vildar i riksdagen Patrick Reslow, ursprungsparti Moderaterna men har gått över till SD. Anna Hagwall, ursprungsparti Sverigedemokraterna. Hanna Wigh, ursprungsparti Sverigedemokraterna. Pavel Gamov, ursprungsparti Sverigedemokraterna. Margareta Larsson, ursprungsparti Sverigedemokraterna. Olle Felten, ursprungsparti Sverigedemokraterna men har gått över till AfS Jeff Ahl, ursprungsparti Sverigedemokraterna men har gått över till AfS