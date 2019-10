L vill stoppa bönestunder under rasterna

Under parollen ”Möjligheternas land” samlas i mitten av november Liberalerna till Landsmöte i Västerås. Under tre dagar ska 183 ombud ta ställning till förslag som kommit in från såväl partimedlemmar som partistyrelse.

L-ledningen har i första hand med sig två rapporter som man hoppas vinna stöd för. Den ena handlar om klimatet, den andra om en nationell strategi mot våld mot barn.

Partistyrelsen har också beslutat att säga ja till en motion om att skoldagen ska vara helt fri från konfessionella inslag. Det innebär att skolor inte längre ska kunna ha till exempel bönestunder under rasterna.

– Ingen ska känna sig tvingad att delta i de konfessionella ceremonierna, säger L-ledaren Nyamko Sabuni.

Liberalerna har tidigare ställt sig bakom att säga nej till nyetablering av religiösa friskolor men vill inte stänga igen dem som redan har en verksamhet. Ett etableringsstopp för religiösa friskolor finns också med som en del av Januariavtalet.

Liberala ungdomsförbundet vill dock ha ett förbud mot alla konfessionella skolor och höstens Landsmöte kommer att få behandla en motion med samma budskap. Motionärerna föreslår att L ska verka för att förskolor, skolor och gymnasier inte längre ska tillåtas. I en annan motion föreslås att bara sekulära skolor ska ha tillgång till offentlig finansiering.

Partistyrelsen avslår förslagen om att förbjuda alla religiösa friskolor med argumentet att den inte är beredd att medverka till en retroaktiv lagstiftning där skola som redan har fått tillstånd ska tvingas upphöra med sin verksamhet.