Larmet: 110 kommuner väntas gå minus i år

Debatten om kommunernas dåliga ekonomi väntas gå het i Almedalen i veckan. Den brännande frågan är hur kommunerna ska klara av att leverera på sina nyckelområden – förskola, skola och äldreomsorg – samtidigt som allt fler väntar röda siffror i slutet av året.

I maj presenterade intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ”Ekonomirapporten”, med dystra siffror för landets kommuner och regioner. Under 2018 gick 69 av landets 290 kommuner med förlust, så illa har det inte varit sedan 2003, enligt siffror från SCB.

– Man har redan nu ett svagt resultat i många kommuner och det kommer bli värre. Och även om resultatet är positivt så har man en väldigt hög investeringsnivå. Man förbrukar mer pengar än vad man får in, vilket gör att man måste låna pengar och skulderna ökar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Över en tredjedel, 110 av totalt 290 kommuner, räknar med att gå minus i år. Totalt uppgår deras förluster till över två miljarder kronor. Danderyd, vars ekonomiska kris DN tidigare uppmärksammat, väntas gå back allra mest – enligt prognosen väntas kommunen få ett minusresultat om 6,4 procent, drygt 116 miljoner kronor.

Det finns flera skäl till att det går sämre, demografin är ett. Kostnadskrävande grupper som barn, unga och äldre blir allt fler, medan personer i arbetsför ålder inte alls ökar i samma utsträckning. Gruppen barn och unga väntas växa med med omkring 200.000 personer och personer över 80 år med nästan 250.000 de kommande 10 åren. Gruppen i arbetsför ålder väntas däremot bara stiga med 300.000 personer, enligt SCB. Den växande gruppen äldre ökar kostnaderna för både kommuner och regioner eftersom de kräver både äldreomsorg och sjukvård.

– Många föddes under eller vid andra världskrigets slut och kommer nu upp i åldern där man börjar bli sjuk. I dag finns det bara en halv miljon invånare över 80 år men om 10 år så kommer det att vara 750.000, säger Wallenskog.

Samtidigt minskar möjligheten för kommunerna att få in extra pengar genom att sälja mark för att bygga bostäder.

– Vi ser att bostadsbyggandet går ner och man får inte längre får den här markförsäljningsintäkten. Samtidigt har vi snabbt ökande kostnader för hälso- och sjukvården, säger hon.

De flesta kommuner DN talat med pekar ut demografin som ett tungt vägande skäl till att ekonomin vänt.

Runtom i landet klubbas nu sparpaket efter sparpaket. Flera av de kommunföreträdare som DN talat med sätter sitt hopp till regeringens budget i höst. I januariavtalet lovar S, MP, C och L att fortsätta förstärka de allmänna bidragen till kommuner och landsting under mandatperioden, med 5 miljarder kronor per år.

– Det räcker inte, det måste till en större summa än så, säger Robert Bernhardsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Jokkmokk, en kommun som ska minska kostnaderna med 10 procent genom att spara in på personal, lokaler och kanske också skolor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att Socialdemokraterna inför valet lovade 20 miljarder i generella bidrag till kommunerna, något som också finns med i januariavtalet. Men inte ens finansministern anser att det räcker.

– Behoven är ännu större än så. S kommer prioritera större resurser till kommuner och regioner framåt, säger hon och lovar dessutom att ett nytt utjämningssystem ska komma på plats, men inte när.

Fler kommuner riktar kritik mot att skatteutjämningssystemet dragit ut på tiden, något som skulle hjälpa många glesbygdskommuner.

– Riksdag och regering hade kunnat fatta beslut om ett system som vore mer gynnsamt för glesbygdskommunerna. Men man gör det inte, säger Robert Bernhardsson i Jokkmokk.

Flera av de kommuner som beräknas gå mest minus i år vittnar också om att det ekonomiska statliga stöd de fått för att ta emot nyanlända, framför allt under år 2015 och 2016, nu tagit slut och skapat hål i budgeten.

Värmlandskommunen Filipstad var en av de kommuner som mellan 2012 och 2017 tog emot många asylsökande. Det fanns gott om lägenheter och privata aktörer erbjöd asylmottagningsplatser. Men det finns få jobb i trakten och kommunens kostnader för försörjningsstöd har ökat, enligt Hultgren.

– Vårt problem är att staten inte fortsätter ta sitt ansvar för etableringen. En situation där staten har huvudansvaret kan inte slå sönder välfärden i en enskild kommun, säger han.

Filipstad fick, precis som alla kommuner som tagit mot nyanlända, tidsbegränsade statliga bidrag till etablering. Claes Hultgren hade önskat att det statliga stödet skulle gälla i sju år i stället för två.

Filipstad väntar inte minusresultat i slutet av året, i alla fall inte på pappret. Men i en rapport till SKL skriver kommunen att ”de flesta siffrorna pekar åt fel håll”. För att vända röda siffror till svarta bryter Filipstad mot kommunallagen, erkänner kommunchefen.

– Vi har hushållit med integrationspengarna. Men egentligen har vi ett underskott i vårt bokslut även i år enligt prognosen, säger Claes Hultgren.

Nu väntar besparingar. Tjänstemännen har föreslagit neddragningar på skolor och personal.

Om kommunernas ekonomiska problem blir tillräckligt omfattande kan de i förlängningen bli regeringens problem. Regeringen kan få svårt att klara överskottsmålet.

– Om kommunerna går med underskott måste staten kompensera, även om det inte är någon konkursfara i kommunerna. Då har staten att välja på att minska sina utgifter, höja skatterna eller bryta mot överskottsmålet. I många länder och även i Sveriges historia har man haft en tendens att bygga upp underskott och stora skulder. Då skulle man inte ha möjlighet att göra det som krävs om det blir en ekonomisk kris, säger John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Enligt SKL kan 40 kommuner tvingas höja skatten i år, fler än under finanskrisen då 32 höjde. Flera kommuner har redan fattat beslut, till exempel Danderyd som höjer med 1,40 kronor. Skattehöjningar kan hjälpa för stunden, men det är ingen långsiktigt lösning, anser Hassler.

– Det är ingen tvekan om att man kan höja skatterna en del om man vill. Men man kan inte höja skatterna med en procent varje år, säger Hassler.

Nu måste kommunerna ta sitt ansvar och effektivisera sitt arbete delvis med hjälp av ny teknik, anser Hassler.

Runtom i landet pågår nu svåra diskussioner om tuffa sparpaket och skattehöjningar.

– VI har inte en massa extraverksamheter vi kan plocka bort. Vi bedriver lagstadgad verksamhet på en ganska liten nivå och så måste vi ändå skära. Det är klart att det kommer påverka kvaliteten, säger Madelaine Jakobsson, (C), i Nordmaling som ska dra ner på personal i hemtjänst och äldreomsorg.

Hon, precis som många andra kommuner, sätter sitt hopp till regeringens höstbudget.

– Jag hoppas regeringen ser vad som händer runtom i Sverige, och att de tillför mer pengar.

Annika Andersson, (C), kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, säger att de avvaktar med att höja skatten tills vidare och ska först spara in pengar på gymnasiet, ishallar, ridskolor och slalombacke.

– Om man inte ska ta för mycket från skola, vård och omsorg så är det de frivilliga verksamheterna vi får titta på, säger hon.

Fakta. Vad säger lagen? Hur kommunerna sköter sin ekonomi regleras i kommunallagen. Den kommun som visar underskott ena året måste återställa det med ett lika stort överskott inom loppet av tre år. Det finns dock några undantag: om underskottet beror på att kommuner har aktier som minskat i värde, en mycket stark ekonomi eller att underskottet beror på att kommunen avvecklat en särskild verksamhet. Har kommunen inte återställt underskottet under de tre åren kan revisorerna föreslå för fullmäktiga att kommunstyrelsen eller enskilda ledamöter inte får ansvarsfrihet. Visa mer