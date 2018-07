Så väl stämde påståendena i Isabella Lövins tal i Almedalen

”Av den totala biomassan av däggdjur på jorden så är 60 procent boskapsdjur. 60 procent är alltså kor, grisar, får 36 procent är människor. Och mindre än fyra procent är vilda djur.”

Sant. Siffran kommer från en ny studie som publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences i juni och som bland annat The Guardian rapporterat om.

”Vi har förbjudit mikroplaster i smink, tandkräm och tvål.”

Sant. Den 1 juli i år trädde en lag i kraft som förbjuder mikroplaster i bland annat kosmetika, tandkräm och tvål.

”Vi har 300 000 fler i arbete sedan regeringen tillträdde, vi har den högsta sysselsättningsgraden uppmätt i något EU-land, nyanlända kommer i arbete allt snabbare, statsskulden minskar, vi har färre som är beroende av bidragssystemen än på mycket länge”

Det stämmer att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som något EU-land någonsin uppmätt under 2000-talet. Det har DN tidigare kunnat visa på i satsningen Fakta i frågan. Sverige har även EU:s högsta arbetskraftsdeltagande. Även under alliansregeringen hade Sverige högst sysselsättningsgrad i EU, mycket på grund av att kvinnor och män i Sverige arbetar i nästan samma utsträckning.

Ser man på statistik från Riksgälden är det tydligt att statsskulden – mätt på procent av BNP per år – är den lägsta sedan 1980.

Det stämmer även att 300.000 personer fler i dag är i arbete äng är regeringen tillträdde. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) var 5,1 miljoner sysselsatta i maj 2018, varav 4,7 miljoner i arbete. Samma siffra i oktober 2014 var 4,7 respektive 4,4 miljoner.

Tittar man specifikt på gruppen nyanlända som kom hit 2011 så hade 48,5 procent av dem ett jobb efter fem år. Tittar man på gruppen utrikesfödda som helhet är siffran åtta år. Detta kan tolkas som att arbetet med att få ut nyanlända på arbetsmarknaden börjat gå snabbare. Statistik som SVT Nyheter tagit fram från SCB i april 2018 visar att varannan utrikesfödd har jobb efter åtta år sett till gruppen som helhet. Åtta år är ett medianvärde och inte ett genomsnitt. Att ”ha ett jobb” innebär att förvärvsarbeta. Nyckeltalet bygger på en registerkörning av inkomstdata som SCB genomför och används internationellt.

”Alldeles nyligen kom en internationell undersökning om synen på Sverige. Vi har det bästa ryktet av alla länder i världen. I detta VM är vi världsmästare.”

Sant. Isabella Lövin refererar till det internationella forskningsinstitutet, Reputation Institute, som har mätt länders anseende årligen sedan 2008. Årets mätning visade att Sverige hade världens bästa rykte, enligt Reputation Institute.

”För att jag vet att maj månad var den varmaste någonsin uppmätt i Sverige, och så varm majmånad inträffar bara tre gånger på en miljon år, säger SMHI.”

Sant. Det stämmer att medeltemperaturen i Stockholm under maj var högre än den någonsin varit sedan SMHI:s mätningar började 1756. Medeltemperaturen i Stockholm var i maj 16,1 grader. Det är flera grader högre än det tidigare rekordet för Stockholm. Det gamla rekordet slogs 1993, när medeltemperaturen för maj i genomsnitt uppgick till 13,9 grader.

Stockholms mätstation var inte den enda stationen som fick rekord under maj. Även bland annat Uppsala, Göteborg, Växjö, Karlstad, Gävle och Visby uppmätte rekordtemperaturer.

Det stämmer även att temperaturen för maj 2018 var så hög att den statistiskt sett bara händer tre gånger på en miljon år. Det uppgav SMHI för TT den 18 juni.

”När antalet flyktingar ökar med 3 miljoner på ett år, vad ska vi då göra?”

Sant. FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi, säger just att nära 3 miljoner personer tvingas fly årligen just nu.

”Faktum är att man hittar 3.600 föremål skräp per 100 meter på Bohusläns stränder.”

Sant. Enligt Håll Sverige Rent uppmättes över 25.000 skräpföremål per 100 meter på en strand i Bohuslän.

”[Ulf Kristersson] vill ta bort mer än trettio procent från miljö och klimatbudgeten.”

Sant. Tittar man på de olika budgetförslagen för utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, stämmer det att Moderaterna enligt sin budgetmotion för 2018 bara vill lägga 70 procent av vad regeringen lägger på utgiftsområdet, 7,4 miljarder jämfört med 10,7 miljarder. Sverigedemokraterna vill lägga 68 procent av regeringen. Minst sänkning föreslår Centerpartiet, som vill lägga 77 procent av vad regeringen lägger.

”Och den globala uppvärmningen är än så länge bara en grad. Om vi fortsätter business as usual kommer Skandinavien bli upp till sex grader varmare i slutet av detta århundrade. Men det kan vi inte tillåta. Bara för att vädret är galet, måste inte politiken vara det!”

Sant. Språkrör Isabella Lövin talar om olika klimatscenarier som SMHI tagit fram, där det tydligt framgår att temperaturen i Sverige och Skandinavien kan öka upp till sex grader i slutet av århundradet.

”I Kanada har 54 människor nu dött i den extrema hettan. Och det var en detalj i rapporteringen som berörde mig extra illa. Folk började slåss, bokstavligt talat, på ett varuhus om den sista luftkonditioneringsapparaten.”

Sant. Det stämmer att åtminstone 54 personer dött i Kanada som ett resultat av värmen bara under den senaste veckan, enligt CBC. Faktum är att den siffran gäller enbart i Quebec. Enligt New York Times ska ett sådant slagsmål ha ägt rum på en Home Depot-butik i Montreal.



”I torsdags uppmättes den högsta temperaturen som någonsin uppmätts på tillförlitligt vis i Afrika, 51,3 grader Celsius, i Algeriet”

Sant. Den siffran uppmättes i staden Ouargla under torsdagen, och ser ut att vara den varmaste temperaturen som någonsin uppmätts i Afrika, enligt Washington Post.

”I Skottland hade Glasgow 31,9 grader den 28 juni, den högsta temperaturen någonsin uppmätt – och taket på Science Centre började smälta.”

Oklart. Den 28 juni mättes mycket riktigt den varmaste junidagen i Skottlands historia med 31,9 grader i Glasgow. Men häromdagen drog den brittiska nationella vädertjänsten, Met Office, tillbaka mätningen. Enligt Met Office stod en bil som gick på tomgång parkerad för nära utrustningen som mätte temperaturen, så vädertjänsten har nu dragit tillbaka mätningen.

”I Lettland utfärdade regeringen nyss nationellt katastroftillstånd på grund av torkan.”

Sant. Beslutet togs den 26 juni, enligt Lettlands informationsmyndighet.



”För jag vet att jordens medeltemperatur nu varit över den normala 400 månader i rad.”

Sant. April i år var den 400:e månaden i rad då jordens medeltemperatur översteg det normala, enligt det amerikanska National Centers for Environmental Information, som mäter globala temperaturnivåer.