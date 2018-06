Livefaktakoll: Riksdagsdebatten 13 juni

Isabella Lövin (MP): Det har varit den varmaste maj någonsin.

Värmerekord har slagits på ett stort antal platser över hela Sverige under maj, sedan mätningar inleddes. I Göteborg, exempelvis, var medeltemperaturen för maj 17,0 grader, i jämförelse med 15,8, år 1889, då det tidigare svårslagna rekordet sattes, enligt SMHI.

Också i antal soltimmar har rekord slagits, enligt SMHI, samtidigt som nederbörden har varit låg – om än inte noll.

Jan Björklund: "Vårdköerna har blivit längre [under regeringen Löfven].

Sant. DN har granskat vårdköernas utveckling i satsningen Fakta i frågan. Och mellan 2013 och 2017 ökade andelen patienter som har fått vänta mer än 90 dagar på operation från 12 till 26 procent:

Jan Björklund: ”17,5 procent gick ut ur årskurs nio utan gymnasiebehörighet. Aldrig har så många varit underkända i svensk skola.”

Sant. Under våren 2017 var det 18.600 elever, motsvarande 17,5 procent av ,eleverna som gick ut årskurs utan gymnasiebehörighet, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Siffran är den överlägset lägsta sedan åtminstone 2007.

Annie Lööf: ”Skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättning är en av de högsta i Europa”.

Sant. Sverige har ett av de största sysselsättningsgapen mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Bara Nederländernas sysselsättningsgap är högre. Detta är någonting DN tidigare kunnat visa på i satsningen Fakta i frågan.

Ulf Kristersson: ”Polistätheten är den lägsta på 10 år”

Helt sant. År 2017 hade Sverige 195 poliser per hundra tusen invånare, vilket är på samma nivå som under 2006–2007. Det är den lägsta siffran sedan 2017. Mest poliser per hundra tusen invånare hade Sverige 2010, när siffran var 216 poliser per hundra tusen invånare, någonting DN tidigare kunnat visa på i satsningen Fakta i frågan.

Stefan Löfven (S): ”Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år."

Sant. I april var 108.900 ungdomar mellan 15–24 år arbetslösa. 2018 låg ungdomsarbetslösheten på 17,8 procent. I procent var det den lägsta helårssiffran sedan 2003, enligt statistik från Ekonomifakta/SCB.

Stefan Löfven (S): "Jag ärvde ett budgetunderskott på 60 miljarder kronor."

Helt sant. Enligt Riksgälden var Sveriges nettolånebehov, eller budgetunderskott, 2014, det år då regeringen Löfven tillträdde, 60 miljarder kronor.