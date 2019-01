Ljumt mottagande av förslaget om oregistrerade kontantkort

Frågan om oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner blev aktuell när det uppdagades att terrordömde Rakhmat Akilov hade använt 53 olika sim-kort före dådet på Drottninggatan, enligt polisens förundersökning.

Det gjorde att Socialdemokraterna i januari 2018 föreslog ett förbud mot oregistrerade kontantkort för att man ska kunna spåra vem som är knuten till en telefon och därmed försvåra för kriminella. I höstas togs ett förslag fram av en arbetsgrupp som jobbat med hur Socialdemokraternas politik skulle se ut efter valet.

Flera riksdagspartier, som Liberalerna och Moderaterna, ställer sig positiv till förslaget. Moderaterna har även tagit fram ett liknande förslag.

Under regeringsförklaringen på måndagen påminde Stefan Löfven på nytt att frågan fortfarande är högaktuell – där han sa att oregistrerade kontantkort ska förbjudas.

Varken Datainspektionen och Post- och telestyrelsen är bekant med förslaget och vill därför inte uttala sig hur de ser på förslaget – som än så länge verkar vara ett vallöfte.

– Det verkar vara i ett tidigt stadium för vi har inte tagit del av något förslag och vi är en trolig remissinstans, säger Gustav Linder, jurist på Datainspektionen.

En myndighet som välkomnar förbudet är Åklagarmyndigheten.

– Det är ett problem vi har haft under lång tid, att man kan gå in till Pressbyrån och köpa ett kontantkort och stoppa in det i sin mobiltelefon för att kunna begå brott, säger Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare i Uppsala och specialist på it-brott.

Förbudet finns redan i flera europeiska länder, bland annat i Norge, Tyskland, Frankrike och Belgien.

För att det nya förslaget även ska fungera i praktiken och inte kringgås vill Socialdemokraterna förbjuda roaming för utländska icke-registrerande kontantkort.

Går det inte att kringgå förbudet ändå?

– Jo, visst kan man det genom att skicka någon annan som köper kontantkortet. Men då måste ombudet legitimera sig och då kan man koppla ombudet till den misstänkte. Men vi måste göra det vi kan för att försvåra för brottslingar att begå brott, säger Thomas Bälter Nordenman.

Samtidigt säger kammaråklagaren att det finns en viktigare lagändring som både Polisen och Åklagarmyndigheten vill ska gå igenom i riksdagen. Nämligen datalagring, en lagändring skulle innebära att mobilföretagen tvingas lagra sina uppgifter, så att polisen kan komma åt dem när de utreder grova brott.

– Det är datalagring som är viktigare att ta tag i än kräva legitimation när man köper kontantkort. Har vi ingen datalagring så kan vi inte spåra var mobiltelefonen har befunnit sig, vi kan inte spåra brott som sker på internet eller spåra ip-adresser, säger Thomas Bälter Nordenman.

Föreningen Forum för Dataskydd är ett nätverk som verkar för att sprida kunskap om frågor kring personlig integritet och hur ansvarsfull hantering av personuppgifter kan se ut. Maria Holmström Mellberg, vice ordförande för föreningen, säger att de inte känner till förslagets detaljer, men att de är försiktigt positiva till det.

– Men vi är oroliga om man inte i det konkreta förslaget gör tillräckliga avvägningar vid värderingen av de aktuella fördelarna kontra riskerna med övervakning och vilka intrång i den personliga integriteten det leder till samt tar tillräckliga mått och steg för att minimera intrångsriskerna. Sedan måste man fråga sig om förslaget är kostnadseffektivt, säger hon.

Precis som kammaråklagaren menar Maria Holmström Mellberg att de som vill kringgå förbudet troligen kommer att lyckas.

– Det kommer att kräva att man tar andra mått och steg för att se till att man stoppar bulvaner och målvakter. Det kommer i sin tur bli ganska arbets - och tidskrävande.

Användningen av kontantkort de senaste tio åren 2018 (första halvåret): 3.239 aktiva kontantkort 2017: 3.393 aktiva kontantkort 2016: 3.791 aktiva kontantkort 2015: 4.128 aktiva kontantkort 2014: 4.026 aktiva kontantkort 2013: 4.478 aktiva kontantkort 2012: 4.365 aktiva kontantkort 2011: 4.545 aktiva kontantkort 2010: 4.651 aktiva kontantkort 2009: 4532 aktiva kontantkort 2008: 4.407 aktiva kontantkort Källa: Post- och telestyrelsen (PTS) Visa mer