Löfven kan tvingas be om mer tid

Senast på måndag ska Stefan Löfven meddela talmannen hur hans regeringsunderlag ska se ut om riksdagen ska kunna rösta ja eller nej till honom som statsminister på onsdag.

Men flera faktorer tyder på att han kommer att tvingas be talmannen om mer tid och att talmannen Andreas Norlén i så fall kommer att gå honom till mötes. Norlén har redan en nedröstad statsministerkandidat, Ulf Kristersson (M), bakom sig och har nu bara tre förslag kvar innan nyval måste utlysas. Norlén har också signalerat att han är beredd att ge Löfven förlängt om han kan visa att det pågår förhandlingar om ett regeringsunderlag.

C-ledaren Annie Lööf lämnade redan i onsdags in partiets kravlista till Stefan Löfven och under torsdagen gjorde L-ledaren Jan Björklund samma sak. Nu anser båda partierna att det är upp till Stefan Löfven att svara på om han kan tillgodose kraven. Budet från C och L är att de i så fall öppnar för att släppa fram Löfven som statsminister.

Enligt DN:s uppgifter pågår nu sonderingar för att få Annie Lööf och Jan Björklund till förhandlingsbordet. Varken C-ledaren eller L-ledaren har varit tydliga med vilka svar de förväntar sig av Stefan Löfven, vilket har väckt en del frågor hos S.

Enligt uppgifter till DN har S-ledaren redan fått mandat att förhandla med C och L från partiets viktiga delar: riksdagsgruppen, partistyrelsen och den innersta maktkärnan i verkställande utskottet.

Mandatet har getts trots att vissa förslag befaras väcka debatt i partiet. Det handlar om för S mer tradionellt kontroversiella frågor som hyresreglering och arbetsrätt. Det är också områden som betraktas som mer snåriga och svårare att enas om på kort tid. En tung S-källa säger dock till DN att inget av kraven ser ut att vara oöverstigligt att förhandla om.

Under fredagen och lördagen samlas Socialdemokraternas partistyrelse på S-kursgården Bommersvik i Järna. Mötet är inplanerat sedan länge och ska bland annat behandla nästa års kongress men i och med kraven från C och L väntas också diskussioner om regeringsfrågan.

Samtidigt pågår en löpande dialog mellan S och koalitonspartnern Miljöpartiet som förbereder sig för att få igenom så mycket av sin politik som möjligt. Enligt DN:s uppgiftslämnare har MP och Centern under höstens regeringsbildningsprocess, och framför allt under Annie Lööfs sonderingsrunda, hittat flera gemensamma ståndpunkter i bland annat landsbygdsfrågor och migrationspolitiken.

Liberalerna har under hösten skakats av interna splittringar om vilken väg partiet ska ta, släppa fram Kristersson eller Löfven som statsminister. Under onsdagen landade en oenig partistyrelse och riksdagsgrupp i att öppna för Löfven om S var villiga att förhandla.

Enligt vad DN erfar kommer L inte att hinna samla partirådet före den omröstning om Stefan Löfven som är planerad till onsdag nästa vecka. Det betyder att Stefan Löfven måste begära mer tid av talmannen på måndag, om han vill ha med L på tåget.

Löfven har öppnat för att han kan komma att begära förlängning av sitt uppdrag men att han först måste studera kravlistorna från C och L.

– Jag kan inte avgöra nu om jag behöver mer tid. Jag måste först se kraven och föra samtal om dem, sade han tidigare i veckan.

