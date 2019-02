Annie Lööf försvarade januariavtalet inför ett fullsatt Folkets hus i Umeå, där 600 centerpartister från hela landet har samlats för årets kommundagar:

– Att stödja en regering beroende av ett främlingsfientligt populistparti eller att tolerera en regering som är beroende av två liberala partier. Vi valde det sistnämnda, sa hon i sitt tal.

Centerledaren, vars förtroendesiffror enligt SVT/Novus har sjunkit med tolv procentenheter sedan i augusti, möttes av stående ovationer bland sina egna.

Centerpartister landet runt börjar lägga regeringsbildningen bakom sig och vill hellre blicka framåt. Den bilden är tydlig när man talar med de lokalt aktiva politikerna i korridorerna i Folkets hus. Månaderna av förhandlingar har inte varit lätta, men flera centerpartister uttrycker en lättnad över att en acceptabel lösning till slut kom på plats.

Marie-Louise Wernersson, som sitter i partistyrelsen, är ordförande för partiets kommunala sektion och kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, säger att valet, även om det var svårt, var lätt.

– Man ska också komma ihåg att lokalt finns alla möjliga samarbeten, till höger och vänster, med alla utom med Sverigedemokraterna. Det här är ingenting konstigt för många centerpartister, säger hon.

Nu finns en otålighet för att se politiken genomförd, men tonen är försiktigt positiv.

– Jag hoppas att centerpartisterna här är lika oroliga som jag: man vill veta om Socialdemokraterna håller sitt ord, och om de genomför januariavtalet, sa Annie Lööf i samband med en pressträff efter talet.

– Men jag blir också glad när jag hör Stefan Löfven och hans ministrar säga att fokus nu ligger på att genomföra överenskommelsen.

Litar du på Stefan Löfven?

– Ja. Jag utgår från att han vill ha ett gott samarbete över blockgränsen och håller vad han har lovat.

I sitt tal under kommundagarna tog Annie Lööf avstamp i Centerpartiets styrka lokalt – partiet sitter med och styr i 19 av 21 regioner, och har 56 kommunstyrelseordföranden – och gav sin bild av den långa regeringsbildningen; hon kommenterade det hårda samtalsklimatet under hösten och att hon aldrig mött ”sådant respektlöst hat” tidigare. Partiledaren citerade Michelle Obamas ”when they go low, we go high” – ”när de sänker sig, höjer vi oss”.

Hon sa att Sverige skulle ha rört sig längre bort från ”medmänsklighet och en fungerande rättsstat” om SD fick inflytande, och avslutade sitt tal med att placera in C:

– Vi är ett alternativ för alla som varken vill ha toppstyrd socialism, bakåtsträvande konservatism eller aggressiv nationalism.

Centern befinner sig i en ny roll som samarbetsparti till regeringen, samtidigt som man är i opposition:

– Visst, det blir en balansgång. Vi kommer att vara ett konstruktivt samarbetsparti i budgetfrågor och för att Sverige kommer att få en bättre landsbygds- och miljöpolitik, men i alla de frågor som ligger utanför överenskommelsen är vi i opposition. Regeringen behöver vara lyhörd, annars kommer vi att använda den kraft och det stöd som finns i riksdagen som ett oppositionsparti, sa Annie Lööf.

Hon ser nu fram emot mer normala arbetsdagar.

Om bara några veckor drar dock nästa valrörelse igång, och EU-valet uppmärksammas även på kommundagarna. På torsdagskvällen talade både Annie Lööf och flera kvinnliga EU-kandidater, bland dem Abir Al Sahlani, som står som nummer två på listan, inför Centerkvinnorna. I EU-valet kommer C att lägga stor vikt vid jämställdheten, en fråga som är viktig för C-väljarna, men som även kan användas mot de nationalistiska partier som växer i flera europeiska länder. På lördagen ska EU-parlamentarikern Fredrick Federley hålla tal.

