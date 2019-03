Johan Danielsson är andra namn på Socialdemokraternas lista till EU-valet den 26 maj. Han är utredare på LO och driver en kampanj för rättvisa villkor på den europeiska arbetsmarknaden.

I en film som publicerats på LO:s hemsida varnar han för att bland andra Centern kommer att motarbeta det.

– Hotet mot din lön och dina arbetsvillkor är konstant. Fortsätter vi skicka ned parlamentariker till Bryssel som gör att Moderaterna och Centerpartiet och deras partigrupper är en majoritet så kommer problemen att fortsätta. De kommer att utnyttja varje möjlighet de har för att använda EU-samarbetet för att pressa tillbaka dina löner och dina arbetsvillkor, säger han i filmen.

Johan Danielsson är en av Socialdemokraternas toppkandidater i EU-valet. Foto: Christine Olsson/TT

Sedan januari ingår Centerpartiet i regeringssamarbete med Socialdemokraterna. C-ledaren Annie Lööf är kritisk till uttalandet från Socialdemokraternas andranamn i EU-valet.

– Stefan Löfven har hävdat i ett halvår att vårt samarbete i regeringsfrågan värnar den liberala demokratin och att vi ska stå upp mot populism. Men i den första valrörelsen lägger man fram falska nyheter och kör med rå vänsterpopulism, säger Annie Lööf.

I torsdags ställde hon en fråga till Stefan Löfven i riksdagen om vad statsministern tycker om Johan Danielssons uttalande. Hon är inte nöjd med svaret.

– Det är under all kritik att Socialdemokraterna kör med dubbla budskap och att Stefan Löfven under frågestunden inte tog ansvar för vad andranamnet på EU-vallistan faktiskt kör ut. Det här handlar om en av deras kommande EU-parlamentariker, som dessutom är facklig representant på listan. Det här är en LO-kampanj men det är också ett toppnamn som kommer att representera S i EU-parlamentet de kommande åren, säger Annie Lööf.

Hon tror dock inte att samarbetet med S kommer att påverkas av Johan Danielssons uttalande.

– Det är ingen hemlighet att vi tycker olika i arbetsmarknadsfrågor. Men det budgetsamarbete vi har nu påverkas inte av detta. Däremot tycker jag att S i EU-valet behöver hyfsa tonen, säger Annie Lööf.

Johan Danielsson tycker inte att det är något anmärkningsvärt med att han varnar för vad centerpartistiska parlamentariker kan orsaka i Bryssel.

– I praktiken har svensk borgerlighet sedan EU-medlemskapet mer eller mindre förespråkat en modell där utländska företag ska tillåtas konkurrera genom att skicka arbetskraft till Sverige som har lägre löner och sämre arbetsvillkor. Tillåter man den typen av konkurrens så påverkar det svenska löntagares löner och arbetsvillkor. Om Annie Lööf vill kalla det för fake news så får hon göra det, säger Johan Danielsson.

Han tror inte att regeringssamarbetet kommer att påverkas av vad han tycker om C:s EU-politik.

– Att fyra partier kommit överens om ett samarbete de kommande fyra åren betyder inte att de partierna är överens i alla sakfrågor. Det finns en fundamental skillnad när det kommer till EU-politiken mellan svensk arbetarrörelse och svensk borgerlighet, säger Johan Danielsson.

John Zanchi, Socialdemokraternas kampanjchef i EU-valet, har inga synpunkter på Johan Danielssons uttalande.

– Jag tycker att LO:s film är bra. Jag förstår vad de menar med sin kampanj – att löntagarnas rättigheter ska stärkas. Och det är med dem på högerkanten som vi haft en konflikt om hur starkt löntagarskyddet ska vara, säger John Zanchi.

– LO har gjort den här filmen oberoende av oss men jag har inga synpunkter på det som Johan Danielsson säger, fortsätter han.