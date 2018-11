Senast på måndag måste statsminister Stefan Löfven presentera för talmannen vilka partier som ska ingå i det regeringsunderlag som riksdagen ska ta ställning till två dagar senare. Löfven har länge strävat efter att locka till sig Centern och Liberalerna för att kunna bilda en blocköverskridande mittenregering.

Nu ställer C-ledaren Annie Lööf en lång rad krav för att överväga att släppa fram Löfven i statsministeromröstningen. Beslutet fattades av partistyrelsen och riksdagsgruppen under ett möte i måndags.

– Vi har landat i att dels inte ingå i en S-ledd regering och att inte inleda förhandlingar om en ny S-ledd regering. I stället ställer vi ett antal skarpa liberala krav till Socialdemokraterna, säger Annie Lööf till DN.

– Jag tror fortfarande att det är osannolikt att vi skulle släppa igenom Stefan Löfven i statsministeromröstningen nästa vecka, men jag tycker att det är viktigt att regeringsbildningen nu fokuserar mer på sakpolitik. Av den anledningen har vi landat i ett antal konkreta liberala krav som S får begrunda. Accepterar de kraven är vi villiga att överväga att släppa fram eller tolerera Stefan Löfven i nästa veckas statsministeromröstning.

Vilka är kraven?

– Det är en gedigen lista på ett antal liberala krav. Det handlar om sänkta skatter på jobb och företag, att liberalisera bostads- och arbetsmarknaden och det handlar om att säkra valfriheten i välfärden. Men också om frihets- och äganderättsreformer för landsbygden. Specifikt kan det handla om kraftigt sänkta marginalskatter, reformerade turordningsregler, en liberalare arbetsrätt och friare hyressättning. En rad förslag som innebär att Centerpartiet får genomslag för den politik som vi har drivit under en lång rad av år.

– Vi gör det här för att vi tycker att det är rimligt att regeringsbildningen mer fokuserar på vad partierna faktiskt tycker men också för att S ska få möjligheten att ta ställning till om de kan acceptera den liberala och borgerliga politik som vi står för.

– Den listan kommer jag att ge till Stefan Löfven när vi träffas.

Kraven som Lööf ställer handlar bland annat om lägre skatter och förändrad arbetsrätt. Foto: Magnus Hallgren

Är detta ultimativa krav?

– De här kraven ska ses som tydliga krav för S att acceptera eller att förkasta för att vi ens ska kunna överväga om vi ska tolerera Stefan Löfven i statsministeromröstningen. Det är upp till S att begrunda de krav som vi kommer att lägga fram till dem.

Det här är komplexa frågor som kanske inte går att besvara på en vecka, vad är det som krävs från S för att ni ska tycka att det är ett godtagbart svar?

– Det är ingen hemlighet vilken politik som C driver, och det är ingen hemlighet för S att vi är ett borgerligt parti som driver en liberal politik. För nyanländas jobb med lägre ingångslön inledningsvis, att vi driver på för sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag eller att vi är ett parti som under lång tid velat se en mer flexibel arbets- och bostadsmarknad. Det här är något som jag tror att S har begrundat med tanke på att de har velat ha ett samarbete med oss under så pass lång tid. Därför tycker jag att det är rimligt ställa skarpa krav. För vår del handlar det om krav som de kommer att behöva acceptera för att vi i nästa steg ska kunna överväga om vi ska tolerera en S-ledd regering.

”Accepterar de kraven är vi villiga att överväga att släppa fram Stefan Löfven i nästa veckas statsministeromröstning”, säger Annie Lööf. Foto: Magnus Hallgren

Vad menar du då med att det fortfarande är osannolikt att ni kommer att släppa fram Stefan Löfven i nästa veckas votering?

– Dels är det en statsministeromröstning i nästa vecka, dels kommer vi att ställa ett antal skarpa liberala krav för S att ta ställning till. Skulle S godta detta kommer vi att överväga att rösta gult. Men nu behöver S ta ställning till detta.

Skulle det räcka att S säger att detta låter intressant och att de är beredda att sätta sig och prata om det?

– Det kommer Centerpartiet att bedöma i ett senare skede. Vi kommer inte att inleda förhandlingar med S inför statsministeromröstningen. Vi presenterar våra krav med politiska reformer. Det svar som S kommer att ge oss kommer vi att bedöma och då avgöra i ett senare skede hur vi ställer oss.

