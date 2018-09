Maktkamp i flera av landets största kommuner

En vecka efter valet står partiernas lokala maktförhandlare fortfarande och stampar, mer eller mindre otåliga för att få till ett nytt styre. Men läget är låst. I de tio största kommunerna har de styrande koalitioner förlorat väljarstöd, likaså de stora partierna S och M. Sverigedemokraterna rycker fram.

– Vi har ett lika dött läge som på riksplanet, säger Mohamad Hassan (L), oppositionsråd i Uppsala.

I Sveriges fjärde största kommun blev det oavgjort mellan Alliansen och de rödgröna partierna, som styrt de senaste fyra åren. Fi tog två mandat, SD sju.

– Huvudspåret för oss är Alliansen men matematiken talar emot oss, Jag har föreslagit en koalition med M, L och S, men sossarna har sagt nej, säger Mohamad Hassan.

I Linköping slutade allianspartierna bara ett mandat från majoritet i ­fullmäktige sedan den styrande koalition S, L och MP förlorat väljar­stöd.

Nu hoppas Socialdemokraterna på en lösning över blockgränsen.

– Vi fick inte chansen att prata så mycket välfärdsfrågor under valrörelsen, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) om partiets tillbakagång från 27 till 22 mandat.

Både S och L försöker locka över Centerpartiet till koalitionen, men än så länge duckar C.

– Vårt huvudspår är en borgerlig allians, säger Centerns gruppledare Muharrem Demirok.

Helsingborg har haft ett blå-grönt styre under den gångna mandat­perioden, men då MP tappat hälften av sina mandat kan koalitionen inte längre styra i majoritet.

– Som största minoritetsblock jobbar vi i Alliansen för att kunna styra i minoritet. Det är inte huggit i sten, men att ha SD som underlag finns inte på kartan, säger Lars Thunberg (KD).

Socialdemokraterna har tagit initiativ till en mittensamverkan med fem partier: S, L, C, KD och MP

– Vi måste kunna prata över blockgränserna. Väljarna vill inte att vi gräver ner oss i skyttegravarna, säger Jan Björklund (S).

Norrköping är den enda av de tio största kommunerna i Sverige där det finns en uppgörelse. Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd med att ha ett preliminärt beslut om att fortsätta styra tillsammans med C, L och KD, trots två tappade mandat. Att väljarna straffar styrande koalitioner är delvis en följd av att god ekonomisk utveckling inte automatiskt leder till minskade klyftor, enligt Stjernkvist.

– I många av de större kommunerna ser vi både den bästa och sämsta samhällsutvecklingen just nu. Tillväxten är stark, men de nya jobben minskar inte orättvisorna. Nu måste vi i den styrande koalitionen se till att alla får del av tillväxten.

I Västerås har S styrt ihop med MP, C och KD. Nu gick Alliansen fram och fick 28 mandat, mot 25 för de rödgröna. SD tog åtta mandat.

– Vi är beredda att styra i minoritet, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd i Västerås.

Lars Kallsäby (C), kommunalråd har en annan uppfattning.

– Styr man i minoritet då styr man inte. Min utgångspunkt är att man måste hitta en fungerande majoritet. Vi har visat att vi kan regera över blockgränsen, säger han.

Läget är även låst i de tre stor­städerna. I Göteborg ställde uppstickaren Demokraterna till oreda för de etablerade partierna genom att ta 14 mandat på sitt löfte att riva upp beslutet om Västlänken. Tågtunneln är en statlig investering.

Karin Pleijel (MP) konstaterar att det parlamentariska läget är mycket besvärligt och tror inte att partierna hittar någon lösning under september.

– Vi förhandlar för att försöka hitta en stabil lösning. Vi varken kan eller vill följa Demokraternas ultimatum. Det är inte önskvärt med tanke på Göteborgarnas framtida möjligheter att ha en bra infrastruktur, säger hon.

I Jönköping tappade de borgerliga partierna sin maktposition och i Örebro sätter Sverigedemokraterna och det lokala Örebropartiet krokben för S, C och KD, som styrt i koalition sedan 2011, när det blev omval i kommunen.

– En koalition har bäst förutsättningar att lyckas. Nu för vi diskussioner för att se om vi kan få med ytterligare ett parti, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd i Örebro.

