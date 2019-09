Margaux Dietz gifte sig – men blev hon gift?

De 120 gästerna kommer till Hesselby slott i Stockholm fredagen den 12 april i tron att det skulle bli vigsel, men Margaux Dietz och Jacob Liebermann har bestämt sig för att göra tvärtom – de börjar med festen.

Lördagen den 13 april är dagen efter en riktig brakfest.

Många av gästerna har varit igång hela natten. De serveras bloody mary och Resorb iklädda pyjamasarna de hittat på sina hotellrum – rosa siden för tjejerna, blårutigt för killarna – och klockan halv tolv sitter de på mjuka kuddar i ett rum som är så smyckat med blommor att det är svårt att förstå att det till vardags används för konferenser.

Ett sus går genom rummet när Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor plötsligt dyker upp, iklädd vit kostym. Hon ställer sig framme vid chuppan, det tyg som spänns över en ställning av metall eller trä och ska symbolisera hemmet vid en judisk vigsel, och hälsar alla välkomna.

”Välkomna till en av de viktigaste och coolaste dagarna i ert liv”, sa Ebba Busch Thor till Margaux Dietz och Jacob Liebermann. Foto: Johanna Rosenlew

Därefter dansar Jacob Liebermann in till tonerna av Miss You med Rolling Stones. Margaux Dietz leds in av sin bror Theo.

– Jacob och Margaux. Välkomna till en av de viktigaste och coolaste dagarna i ert liv, säger Ebba Busch Thor.

Några dagar senare postar KD-ledaren ett inlägg på Instagram:

”De sa JA! Den 13 april blev de herr och fru Liebermann Dietz. Ett otroligt hedersamt uppdrag att få hålla i vigselceremonin.”

Utöver gästerna på plats följdes bröllopet av tiotusentals via Margaux Dietz Instagramstories. De offentliga Instagrambilderna från festen har gillats över 776.000 gånger.

Men blev paret verkligen herr och fru?

Vi återkommer till det.

Paret Dietz Liebermann ordnade ett av årets mest spektakulära bröllop på Hesselby Slott i Stockholm. Foto: Johanna Rosenlew

● ● ●

– Skulle ni kunna tänka er att komma in en gång till?

Det är ”vlogg-dag”. Margaux Dietz jobbar tillsammans med en fotograf som filmar större delen av materialet och redigerar slutresultatet av hennes blogg i videoform. Jag och fotografen Eva Tedesjö går snällt ut i korridoren igen för att återvända in till Margaux Dietz kontor.

– Nämen heeej, säger hon och tar i hand innan hon vänder sig mot kameran.

– Ja det här är DN:s team som ska följa mig under den här hektiska dagen!

Jag fick så himla många mejl och kommentarer från folk som ville se det, så jag publicerade videon igen

Margaux Dietz skrattar in i kameralinsen.

– Det här är stage:at, de hade redan kommit in en gång, avslöjar hon för sina följare.

Sanningen är viktig för Margaux Dietz, det är hon tydlig med. Hon vill vara en influerare som visar upp ett äkta liv. Därför gör hon i princip aldrig omtagningar till sin vlogg,

– Det får bli lite tokigt ibland.

Glad även när hon föder barn. Filmen från Margaux Dietz förlossning har visats över två miljoner gånger på Youtube. Foto: Privat

Margaux Dietz stora genombrott sammanföll med ett bokstavligt genombrott – hennes sons entré i den här världen, som hon filmade och lade upp på Youtube. Klippet har fått över två miljoner visningar sedan det lades upp 2017. Fast den första versionen låg bara uppe i tio minuter.

– Jag fick panik och tog ner det. Men så fick jag så himla många mejl och kommentarer från folk som ville se det, så jag publicerade videon igen. Och sedan dess har den legat uppe, säger Margaux Dietz.

Fakta: Margaux Dietz Ålder: 29. Bor: Stockholms innerstad. Gör: Jobbar som influerare – bloggar, Instagrammar och youtubear – i egna företaget Margaux Dietz AB. Håller på att starta ännu ett företag. Aktuell: Med boken ”Your best life” som ges ut av Bookmark den 30 september. Visa mer

På en hylla i konferensrummet står statyetten med inskriptionen ”Årets influencer” som Margaux Dietz vann på Elle-galan 2018. Samma år kvalade hon in på topp 30 bland de mest inflytelserika svenskarna på Maktbarometern, som sammanställs varje år av föreningen Medieakademin och kammade hem fyra nomineringar på branschgalan Guldtuben.

Hon har 300.000 följare på Instagram, vilket kan jämföras med DN:s 92.000. På Youtube har hon 230.000 prenumeranter och varje blogginlägg hon skriver snittar på 50.000 läsare, enligt sin egen statistik. Inför dessa personer gör hon reklam för olika varumärken, hon testar produkter, går på studiebesök och erbjuder rabattkoder.

Annie Lööf och alla de övriga partiledarna medverkade i Margaux Dietz valsatsning ”Partitempen”. Foto: Privat

2018 slog Margaux Dietz också igenom på den politiska arenan, då hon intervjuade alla partiledare inför riksdagsvalet, för att få förstagångsväljare att rösta. Den första som tackade ja var Ebba Busch Thor, som Margaux Dietz träffade första gången på Årets Mama-galan 2017. Hon bjöd in Margaux Dietz till sitt riksdagskontor för att Dietz ska lära henne mer om sociala medier. Det var då influeraren passade på att berätta om sin plan med partiledarintervjuer.

– Jag är med, Annie kommer säkert tacka ja också. Och om Annie säger ja hoppar säkert Jonas på också, sade Ebba Busch Thor enligt Margaux Dietz kommande bok.

Det finns nästan ingen som kommer åt den målgruppen som jag gör

”Här är det senaste avsnittet med Annie Lööf. Jag har en liten girl crush på henne, så skarp och klok. Hon hamnar topp tre på min lista av kvinnliga förebilder”, skriver Margaux Dietz i sin blogg om Centerpartiets ledare.

”Influencern Margaux Dietz är inte bara en fantastisk förebild, hon gör också en viktig demokratisk insats. Hennes intervjuserie med samtliga partiledare når hundratusentals unga och är både allvarlig, smart, äkta och rolig”, twittrade Annie Lööf å sin sida.

”Jag jobbar hela tiden, förutom när jag sover. Och då jobbar jag egentligen också, för då drömmer jag om jobbet.” Foto: Eva Tedesjö

– Det finns nästan ingen som kommer åt den målgruppen som jag gör. Det kommer också bara bli viktigare att nå den, för den kommer att bli svårare att nå via traditionella medier. Jag tror det kommer att vara viktigare för partiledare att synas i båda två, säger Margaux Dietz.

Margaux Dietz är inte helt främmande för att själv bli politiker. Men det finns ett problem.

– Det finns inget parti jag 100 procent skulle engagera mig i.

Inte Kristdemokraterna?

– Nä jag vet att många tror det, säger Margaux Dietz och ler snett.

Där är en sån typisk Margauxgrej där jag inte tänkte 100 procent att det skulle bli en sådan uppståndelse

Tänkte du på vad det sände ut för signaler att Ebba Busch Thor…

Jag hinner inte fullfölja meningen ”vigde dig” innan Margaux svarar.

– Där är en sån typisk Margauxgrej där jag inte tänkte 100 procent att det skulle bli en sådan uppståndelse, för jag ser ju Ebba som en tjejkompis och som någon jag vill ha i mitt liv. Jag skiljer jättemycket på sak och person. Men jag förstår nu att inte alla gör det och att det självklart påverkar.

Tror du inte att hon får en skjuts genom att vara din vigselförrättare?

– Jo det får hon säkert.

Och Annie Lööf verkar också sugen på att umgås med dig?

– Ja, vi umgås ju, vi var på barnkalas för ett par veckor sen.

Dottern till en kund är lite deppig och Margaux Dietz spelar in ett videomeddelande till henne för att peppa. Foto: Eva Tedesjö

Reflekterar du någonting över vad de vinner på det?

– Det är klart att synlighet är bra för alla politiker. Jag står för att man ska bilda sin egen åsikt. Om man följer mig så vet man att det är det jag står för. Och det är de som följer mig som i så fall skulle påverkas av att jag umgås med politiker. Jag tycker det kan vara lite tråkigt för politiker i dag att de blir så extremt synade för allt de gör.

● ● ●

Hur vet man om en influerare gör reklam för något, eller tycker om en produkt utan att få betalt? Marknaden för influerare, har börjat stramas upp. Efter att tidningen Resumé i våras anmälde 14 influerare till Reklamombudsmannen, RO, och sju av dem fälldes, har många blivit mer noggranna med att reklammärka sina sponsrade inlägg. Margaux Dietz vill ta ansvar för en seriös influerarbransch. Hon är noggrann med att märka upp betalda samarbeten.

Däremot syns förstås företagen som anlitar henne även i mer vardagliga inlägg. Hon går en promenad iklädd träningskläder från märket hon samarbetar med och hon har på sig smycken från märket hon är ambassadör för när DN fotograferar henne. Det finns en gräns mellan reklam och ickereklam, men den är inte rakbladsskarp.

Kundmöte hos företaget Foreo, som Margaux Dietz är ambassadör för. Vd:n Miroslav Slavic berättar om hur Paris Hilton använt en av deras produkter på sitt Instagramkonto. Foto: Eva Tedesjö

På kontoret på Sturegatan i Stockholm är det dags för dagens första möte. Margaux Dietz ska göra ”merchandise”, alltså varor med hennes namn på, och har ett möte med företagaren Dean Lax, som tror sig kunna hjälpa till med detta.

Planen är att trycka kläder och skor med samma bild som Margaux Dietz har tatuerad nedanför revbenen på vänster sida: En apa som håller i en ballong.

– Det här är en tatuering som jag gjorde för fyra, fem år sedan i Costa Rica och jag ångrar den, men ändå inte. Det är lite kul, för alla mina följare kan den storyn, säger Margaux Dietz och hennes koordinator My-Louise Nilback, som är med på mötet, nickar instämmande.

Jag gör en omröstning på instastory så får vi lite mer kött på benen

– Ja, men det är din egen design eller? Bara så vi inte hamnar i varumärkesstrid med någon, typ ”det där är ju Paul Frank-apan”, säger Dean Lax.

Margaux Dietz försäkrar honom att det inte är någon risk.

– Tatueraren ritade den åt mig. Vi kan säkert mejla honom och få klartecken, Juan Carlos heter han. Jag har hans kontaktuppgifter.

Säljchef Viktor Nylén på Redgert Comms fotograferar Margaux Dietz när hon testar en produkt som sägs motverka rynkor. I konferensrummet sitter också Jacob Liebermann och koordinator My-Louise Nilback. Foto: Eva Tedesjö

Mötesdeltagarna fördjupar sig i hållbarhetsaspekten. Det är viktigt för Margaux Dietz att sälja kvalitet, säger hon. Det får inte vara slit och släng. Dean Lax upprepar ordet ”hållbarhet” så många gånger inom loppet av tio minuter att jag tappar räkningen.

– Företaget finns i Belgien, men det är ju producerat i Asien. Ska du ha en rimlig marginal på en t-shirt som är producerad i Portugal kommer den kosta 600-700. Det är för dyrt för kidsen, säger Dean Lax.

Margaux Dietz funderar. Hon väger sin mobiltelefon i handen.

– Vet du, vi gör så här. Jag gör en omröstning på instastory så får vi lite mer kött på benen om vad de är villiga att betala, slår hon fast.

Jag är uppvuxen med glada människor och det gör mig glad

Ni pratar mycket om hållbarhet. Vad är hållbarhet?

– För mig och mitt företag är det väl att man inte ska behöva köpa så mycket nytt, att man ska kunna återanvända. Cirkulär ekonomi i samhället skulle jag säga.

Dean Lax tackar för sig och avlöses i konferensrummet på det lilla Östermalmskontoret av en ung man i kostym och blanka loafers. Han heter Viktor Nylén och är säljchef på Redgert Comms, en pr-byrå som delar kontor med Margaux Dietz.

Margaux Dietz och Viktor Nylén. Foto: Eva Tedesjö

Det är dags att gå igenom lite kunder, företag som vill synas i Margauxs kanaler. Jacob Liebermann – han som till synes blev Margaux äkta make den 13 april – är också med på mötet. Paret jobbar numera tillsammans i Margaux Dietz AB.

– HUR roligt? säger Margaux Dietz efter att ha berättat om planen på egna tröjtryck.

● ● ●

Ett seminarium på Expressens scen under årets Almedalsvecka hade titeln ”Hur kan Margaux Dietz alltid vara så glad?” Det är också frågan på baksidan av hennes debutbok, som släpps i slutet av september. ”Är du alltid glad?”

– Jag är faktiskt nästan alltid det. Jag är uppvuxen med glada människor och det gör mig glad.

I boken ”Your best life” delar Margaux Dietz med sig av ”nio livsnycklar” för att inspirera sina läsare att leva sitt ”bästa liv”. Hennes förhoppning är att hennes ”historia ska leda dig som läser till förändring: i vardagen och i det långa loppet”.

Sonen Arnold, 2, vill spela Babblarna-spelet. Margaux Dietz försöker spela och bli stylad samtidigt. Foto: Eva Tedesjö

Men innehållet är mörkare än det ”content” Margaux Dietz brukar producera. Det handlar om abort, övergrepp, fängelsebesök. En röd tråd är relationen till pappan.

– Utåt sett var vi en perfekt familj i Saltsjöbaden i en villa, med två bilar och mamma och pappa som jobbade hade företag tillsammans. Men bakom allt finns i alla familjer saker man inte ser. Många av mina närmaste vänner har jag känt hela livet. Jag har hållit ganska mycket inom mig och inte berättat allt, ens för dem. Till och med de har tänkt att ”ni har väl alltid haft det så bra”.

Jag är inte den som delar med mig av sådana här saker egentligen

Har din pappa fått läsa boken i förväg?

– Han vet väl inte exakt vad jag har skrivit. Vi har inte en jättebra relation i dag. Men han har det nog lite på känn. Vi har kämpat med vår relation så himla länge. Men jag känner, för mig är det viktigt att berätta det här, för jag har så många unga kvinnor i min ålder och yngre som följer mig och som också har sitt bagage. Jag vill visa att jag inte heller har en perfekt familj. För alla tror hela tiden det, för att jag är så glad liksom.

Margaux Dietz tycker det är nervöst att folk snart ska läsa boken. Eller ännu värre – inte läsa den. En oro som tycks ogrundad med tanke på att hon redan innan boken har släppts har signerat 3.700 förhandsköpta exemplar.

– Det känns jätteläskigt på många sätt. Jag är inte den som delar med mig av sådana här saker egentligen.

Margaux Dietz debutbok kommer i slutet av september. Den är skriven av Gro Janarv efter ett utkast författat av Dietz.

● ● ●

– Vi ses i morgon, puss puss, säger Margaux Dietz till sin son Arnold i en av sina vloggar.

Hon lämnar honom i spjälsängen och går ut från sovrummet.

– Nej nej. Nej tack, säger Arnold innan han börjar gråta.

– I vanliga fall händer det här aldrig. Det är många av er som har frågat hur vi gör. Helt ärligt ställer jag oftast klockan på fem minuter. Fem minuter är lång tid när man lyssnar på sitt gråtande barn, men det här är sättet att få dem att känna sig trygga och sova i sängen själva, säger Margaux Dietz till sina följare.

Femminutersmetoden, en sömnmetod utvecklad på 70- och 80-talet av en barnläkare och en barnpsykolog, går ut på att man lägger barnet i sängen och lämnar rummet. Om barnet protesterar går man in till barnet ungefär var femte minut och visar att man inte har övergett det. Syftet är att visa att det inte är farligt att somna själv, och att barnet inte är övergivet.

På väg till förskolan. Mor och son hoppar tillsammans över skarvarna i trottoaren. Foto: Eva Tedesjö

Enligt förespråkarna gråter barnet mindre och mindre för varje natt och somnar sedan utan problem. Enligt kritikerna till metoden beror detta på att barnet ”ger upp” och lär sig att ingen förälder kommer att komma.

Majoriteten av alla som kommenterar Margaux Dietz inlägg i olika kanaler är positiva. Hon säger att hon har varit väldigt skonad från näthat. Men just den här vloggen väcker ett ramaskri.

– Jag visste inte att femminuters-metoden är… vad ska man säga…

Jag kan vara stark i det, jag vet att mitt barn mår jättebra

Ett getingbo?

– Ett getingbo. Det jag förstod efteråt var att den här metoden är en riktig vattendelare bland föräldrar.

– Jag blev inbjuden i en mammagrupp där det var 20.000–30.000 mammor i Sverige. Där folk skrev att jag misshandlade mitt barn, att de skulle anmäla mig till soc. Att jag inte borde få ha kvar min son på grund av det här. Jag kan vara stark i det, jag vet att mitt barn mår jättebra. Men i de här grupperna är det andra mammor som inte är lika starka som läser att ”jaha har Margaux gjort att hennes son har fått hjärnskador och aldrig kommer att känna sig trygg någonstans, jag har gjort samma sak”. Det är för de mammorna jag vill stå upp liksom.

Har du blivit mer försiktig efter det?

– Ja, när det kommer till mammasaker så är det alltid farligt.

Nya produkter ska testas. Margaux Dietz hämtar upp dem hos sin kund, som sitter ett stenkast från hennes eget kontor i Stockholm. Foto: Eva Tedesjö

Vad tror du det beror på?

– Så fort det kommer till en kvinna som ska föda barn eller som har barn, det blir så personligt. Och det finns inga rätt eller fel. Det är så svårt, för alla vill gå in och ge tips eller pika, samtidigt som alla veta att alla har sin egen grej. Och man vill inte ha några tips. Man kan ju till och med bli arg på sin egen mamma eller svärmor för att hon kommer med fel paket blöjor.

● ● ●

– Kom ihåg att det är viktigt att inte bara adressändra hos Skatteverket, utan också göra det hos Adressändring, säger Margaux Dietz i en annan vlogg, som är reklammärkt som ett samarbete med Adressändring.

Hon spelar in den från sin nya lägenhet, på flyttdagen under april i år.

Nästa gång vi träffar Margaux Dietz gör vi det i hennes hem. Bostaden har renoverats i tolv veckor och nu ska familjen äntligen få flytta tillbaka. På pappret är de dock fortfarande skrivna i sin gamla lägenhet, upptäcker jag när jag glömmer vart jag ska och håller på att hamna där i stället.

Makeupartisten Tove Dalsryd förbereder Margaux Dietz inför fotografering. Foto: Eva Tedesjö

– Va? säger Margaux Dietz när jag frågar henne om saken.

– Du har väl adressändrat? säger hennes koordinator.

– Ja, det har jag, säger Margaux Dietz.

Tvååriga Arnold bryter in i samtalet. Han vill spela Babblarnaspelet med sin mamma.

● ● ●

”Enligt Wikipedia är vi gifta nu”, skriver Margaux Dietz på Instagram den 18 april och lägger till en smiley som skrattar så den gråter.

Bröllopet hade flera sponsorer och ledde till artiklar från TT, kvällstidningarna och flera magasin. De flesta med rubriker om Ebba Busch Thors nya uppdrag – som vigselförrättare. När jag kollar med länsstyrelsen i Stockholm och med kammarkollegiet får jag dock veta att Busch Thor inte är registrerad som vigselförrättare. Jag kollar också med länsstyrelsen i Uppsala, där hon är skriven, men går bet.

En av de oväntade bröllopsgästerna – en stor dinosaurie. Foto: Johanna Rosenlew

Jag söker Ebba Busch Thor för att fråga om både detta och om hur bröllopet var. Det senare vill hon dock inte uttala sig om, eftersom hon var på plats i egenskap av vän, inte politiker. Men en viktig detalj får jag bekräftad.

– Hon var inte i någon juridisk form vigselförrättare. Det var en ceremoni som hon hjälpte en kompis med, säger Kristdemokraternas presschef Per Gudmundson.

Att medier oemotsagda basunerade ut att Ebba Busch Thor blivit vigselförrättare är inte något som partiet vill kommentera.

Det var kö hela sommaren. Men vi ska gå dit!

”Vi är gifta! Jacob messade mig i går, 'nu är det på riktigt!'” bloggar Margaux Dietz efter bröllopet.

Men om Ebba Busch Thor inte är vigselförrättare. Är Margaux Dietz då gift?

– Ja. Eller vi är inte registrerade som gifta, men snart, säger Margaux Dietz.

Hur menar du?

– Många av våra kompisar gör så, man har bröllopet med någon som man vill ska hålla i ceremonin och sedan går man till stadshuset efteråt. Det är inga konstigheter för oss. Ceremonin är det viktiga.

Har ni varit i stadshuset då?

– Nej. Det var kö hela sommaren. Men vi ska gå dit!