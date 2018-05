Mestadels fel av Isabella Lövin om isavsmältningen i Arktis

Påstående: ”Varje minut vi står här så smälter 200 000 kvadratmeter is i Arktis”

Sagt av Isabella Lövin (MP) under partiledardebatten i Agenda, den 6 maj 2018.



Det var på söndagskvällen som valårets första partiledardebatt hölls i SVT. Samtliga partiledare och språkrör var på plats och alla försökte vinna politiska poäng genom olika starka påståenden.

Under en duell med Liberalernas partiledare Jan Björklund, formulerade Miljöpartiets Isabella Lövin följande:

– Varje minut vi står här så smälter 200.000 kvadratmeter is i Arktis.

DN har kontaktat Arktisexperten Tom Arnbom för att reda ut sanningshalten i påståendet.

Med hjälp av färsk statistik från National Snow and Ice Data Center (NSIDC), som är en amerikansk statlig databyrå, kunde Tom Arnbom räkna ut hur mycket isen smälte i genomsnitt under april.

– Ismängden som smälter bort varierar ju väldigt mycket beroende på vilken tid på året det är. Men jag tittade på statistiken för april 2018. I snitt smälte det 71.347 kvadratmeter is på Arktis varje minut i april, säger Arktisexperten och tillägger att det troligtvis smälter ännu mer nu i maj.

– Det är fruktansvärt mycket is. Om man tittar procentuellt så minskar isen 2,6 procent under ett årtionde bara under april månad, säger Arnbom.

DN har varit i kontakt med Isabella Lövins pressekreterare. Det visar sig att partiet har använt sig av helt andra data för att räkna ut antalet kvadratmeter smält is: nämligen en tysk studie från 2016. Lövins påstående baseras på en uträkning av datan från den tyska studien som har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Science. Forskarna har gjort en linjär uträkning av sambandet mellan kolidioxidutsläpp och isavsmältning och kommit fram till att för varje ton koldioxid som släpps ut i atmosfären, minskar isen i Arktis med tre kvadratmeter. Miljöpartiet har sedan delat totalsiffran för det genomsnittliga koldioxidutsläppet under ett år med antalet minuter under ett år. Beräkningen gäller dock för september månad och är ett medelvärde över 6 decennier, september är den månad där havsarean i Arktis har som minst is, och arean kan skilja sig stort under året.

Enligt det amerikanska vetenskapliga organet NOAA har temperaturen i Arktis ökat dubbelt så snabbt som i andra delar av världen under de senaste 50 åren. 2016 var det varmaste året någonsin och återväxten av isen som normalt ska ske under vintermånaderna, var onormalt liten under det året, enligt SMHI.

Under september och början av oktober, är isavsmältningen som störst. Sen varierar den väldigt mycket under året, beroende på årstid.

Tom Arnbom anser att Isabella Lövins påstående inte är helt felaktigt, eftersom att istäcket minskar kraftigt över tid. Dock är siffran 200 000 kvadratmeter per minut, knappast representativt för hur det ser ut just nu.

– Hur mycket isen i Arktis smälter beror på fler faktorer än bara koldioxidutsläpp. Det finns naturliga fenomen som vind som har en stor påverkan. Dessutom varierar smältnivåerna väldigt mycket från år till år. Den tyska studiens statistik bygger på hur det har sett ut över en längre period. För att ta reda på hur mycket isen smälter varje minut just nu, är det mer korrekt att titta på statistiken från april, säger Arnbom.

Annika Jakobsson som är politisk sakkunnig hos Isabella Lövin håller med forskaren om att den tyska studien baseras på hur det har sett ut under en längre tid, nämligen sex decennier.

– Det som är intressant för oss är att se just hur isavsmältningen påverkas av koldioxidutsläpp. Och då måste man mäta under en längre tid, för att se människans påverkan på klimatet. Så den siffran som Isabella Lövin presenterade under debatten är ett genomsnitt, säger Annika Jakobsson.

Men då stämmer det ju inte att avsmältningen ser ut så just nu, minut för minut?

– Under en miljödebatt är det mycket mer relevant att titta på hur koldioxiden påverkar isavsmältningen i Arktis och inte en massa andra faktorer, säger Jakobsson.

Sammanfattning: Eftersom Isabella Lövin så tydligt talade om vad som sker "just nu" är det mest rimligt att utgå från faktiska siffror för isavsmältningen - inte av beräkningar över en längre period, dessutom för en annan tid på året. Eftersom skillnaden mellan nuläget och den siffra hon uppgav är så stor väljer vi att bedöma påståendet som mestadels fel, trots att det i ett längre perspektiv går att beskriva avsmältningen även utifrån den statistik Lövin använt sig av.

