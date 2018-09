MP:s drag – kan föreslå C eller L till talmansposten

DN har tidigare beskrivit talmannens betydelse för höstens regeringsbildning. Avgående talmannen Urban Ahlin (S) kan redan denna vecka inleda en diskussion med partiledarna om vem som kan bli statsminister men det kommer att vara den nya talmannen som väljs i samband med riksdagens öppnande den 24 september som lägger fram namnet för riksdagen.

Alliansen gick i somras ut och sa att man avser att lägga fram en talmanskandidat oavsett hur det går i valet. Socialdemokraterna vill helst gå efter praxis att största parti väljer talman men har öppnat för diskussion med andra partier.

Än så länge har ingen sådan inbjudan gått ut, erfar DN.

Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind sa till DN under måndagen att talmansvalet är avgörande för regeringsbildningen.

– Här hoppas vi verkligen inte att Alliansen går vidare och ger Sverigedemokraterna inflytande i den viktiga utnämningen, utan att vi kan enas om en talmanskandidat som har ett brett förtroende, sa hon.

Nu pågår, enligt DN:s uppgiftslämnare, en diskussion i Miljöpartiet om att det vore en fördel om Centerpartiet eller Liberalerna får talmansposten. Syftet är delvis att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande i en eventuell omröstning i kammaren om vilket partis kandidat som ska bli talman. Men framför allt handlar det om att underlätta för höstens regeringsbildning.

– Vi behöver en talman som kan hitta den bästa regeringskonstellationen. Det kan lika gärna vara ett mindre partis representant, en person från Centern eller Liberalerna, som får stöd av fler, säger en centralt placerad MP-källa.

Resonemanget som pågår internt i Miljöpartiet går ut på att de två stora partierna, S och M, skulle ha lättare att acceptera en talman från något av mittenpartierna än en person från varandras partier – särskilt i ett läge där både S-ledaren Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson gör allt för att bilda regering.

– Vi har en situation där läget är väldigt låst. Det här kan tina upp situationen, säger uppgiftslämnaren.