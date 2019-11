Nederländerna kan sänka hastighetsgränsen till 100 km/h – för klimatet

Mellan klockan 06 på morgonen och 19 på kvällen kan det bli förbjudet att köra snabbare än 100 kilometer i timmen på motorvägarna i Nederländerna. Det är ett förslag som landets regering diskuterar som en del i ett större åtgärdspaket för klimatet och framför allt mot de höga halterna av kvävedioxid i luften.

– Ingen tycker om det här, men något större står på spel, sade landets premiärminister Mark Rutte under en presskonferens.

Nederländerna har under de senaste åren haft stora problem med skadligt höga halter av kvävedioxid. Regeringen vill bygga 75.000 nya bostäder nästa år, ett projekt som fått läggas på is på grund av de höga utsläppshalterna. Under de senaste veckorna har politikerna febrilt försökt få till en lösning som får ner de skadliga nivåerna, samtidigt som byggplanerna skulle kunna genomföras.

Endast 8–10 procent av landets bilförare är ute i trafiken efter klockan 19, enligt regeringen. Tanken är att hastighetsbegränsningen ska börja rullas ut i början av 2020. Senast i april ska de nya reglerna ha inträtt på samtliga av landets motorvägar.

Kväveoxidproblemet har satt prägel på den politiska debatten i Nederländerna under en längre tid. I oktober höll nederländska bönder en uppmärksammad demonstration genom att köra traktorer på motorvägarna under morgonrusningen. Bönderna kände sig utpekade som en orättvist stor del av kvävedioxidproblemet.

Enligt BBC kommer utsläppsproblemen att kvarstå i Nederländernas största städer, trots den nya, lägre hastighetsgränsen.

Ett annat förslag som diskuteras är införandet av ”bilfria söndagar”, rapporterar flera nederländska medier.

Nederländerna är inte ensamt om att ha problem med höga halter kvävedioxid i luften. Så sent som i maj visade Miljöförvaltningens årsrapport att flera områden i Stockholms innerstad inte klarar miljökvalitetsnormerna.