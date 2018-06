Nej, den här bilden är inte ett belägg för att svenska skolbarn ”tvingas knäböja och be till Allah”

Påstående: ”I allt fler skolor tvingas nu svenska småbarn som inte fattar något om religioner att knäböja och be till Allah. Löfvens mål är glasklart, Sverige skall bli muslimskt och den dumma jäveln tror att han själv ska få styra”.

Sagt av flera personer, bland annat 11 juni 2018.

Den 9 juni publicerade sajten ”Rapport24” en bild med bildtexten ”Varför reagerar inte föräldrarna?”. Samma bild kom sedan under måndagen att delas av debattören Jan Sjunnesson, tidigare chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning Samtiden, i den stora Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige”, med närmare 180.000 medlemmar. Bilden visar flera skolbarn som ber och bär slöja.

”I allt fler skolor tvingas nu svenska småbarn som inte fattar något om religioner att knäböja och be till Allah. Löfvens mål är glasklart, Sverige skall bli muslimskt och den dumma jäveln tror att han själv ska få styra”, lyder bildtexten till bilden som bara i ”Stå upp för Sverige” fått över 4.000 interaktioner, alltså delningar, reaktioner och kommentarer, på fyra dygn.

Bilden har väckt mycket känslor i kommentarsfältet till inlägget i ”Stå upp för Sverige”. ”Så satans sjukt så man har inga ord. Det måste ske en ändring snart så vi får hoppas att det går bra till valet”, ”Fängsla Rövén o Co” och ”DET MÅSTE VARA KRIMINEL LANDSSKADLIG VERKSAMHET”, är några av kommentarerna till bilden.

Men bilden, som den 11 juni också delades på Facebooksidan ”Den galna sanningen”, har egentligen ingenting att göra med Stefan Löfven, och är inte ett belägg för att svenska skolbarn skulle tvingas att be till Allah under skoltid. Bilden är inte heller ny, utan publicerades ursprungligen i Kristianstadsbladet i maj 2010, mer än fyra år innan Stefan Löfven tillträdde som statsminister.

Mer specifikt kommer bilden från ett tidningsreportage om ett så kallat skolutbyte mellan två skolor i Kristianstad, där eleverna lärde varandra om sina respektive traditioner. I artikeln framgår att eleverna på bilden fått lära sig mer om islam genom att de provat muslimska huvudbonader och bett mot Mecka.

Syftet med dagen är enligt lärarna som intervjuas att integrera eleverna med varandra. I artikeln framgår det också att eleverna vid ett tidigare tillfälle berättat och lärt sig mer om hur det är att fira jul. Artikeln finns fortfarande publicerad på Kristianstadsbladets webbsida, om än utan bild och med ett förtydligande om att artikeln är från 2010.

Det här är inte första gången bilden cirkulerar på internet och sociala medier. Den har länge använts i propagandasyfte. Så sent som i november 2017 publicerades bilden av Twitter-kontot Onlinemagazin, som fokuserar på ett lägga upp bilder och videoklipp i propagandasyfte, med texten: ”#Sweden: In some Swedish schools, Islam and Muhammad are already being worshipped and celebrated”. Bilden har även bland annat förekommit i propagandabilder på nätforum som 4chan och sajter som nazistiska Daily Stormer, ibland med påståenden att den skulle vara från Storbritannien.

Undervisningen i svenska skolor ska vara icke-konfessionell. De fristående förskolor och skolor som har en konfessionell inriktning i Sverige får dock ha vissa sådana inslag i utbildningen, men inte i undervisningen. Skolor får dock besöka religiösa byggnader eller behandla religiösa högtider under lektionstid, förutsatt att det är ett inslag i religionsundervisningen med studiesyfte. Skolverket skiljer på begreppen ”utbildning” och ”undervisning”, och begreppet utbildning innefattar även till exempel raster, utflykter, avslutningar och skolmåltider.

Att skolor bryter mot detta förbud händer dock. Så sent som i april kunde Katrineholms-Kuriren berätta att koranläsning och bön ska ha förekommit i två skolor i Vingåker som en del av modersmålsundervisningen, enligt en anmälan till Skolinspektionen. I juni slog Skolinspektionen fast att kommunen brutit mot lagen, men valde att inte ingripa eftersom man menade att kommunen vidtagit åtgärder. Även Al-Azharskolan i Stockholm har väckt uppmärksamhet för vad anmälare menat könsmässig uppdelning av religiösa skäl och för att skolans särskola fått kritik av Skolinspektionen för att man hållit bön under lektionstid.

Det finns ingen statistik som tydligt bekräftar att fler elever i dag skulle tvingas be under skoltid.

Fram till 2014 särredovisades skolor som av Skolinspektionen bedömts ha brister gällande icke-konfessionell undervisning. Totalt 13 skolor fick under perioden 2011–2014 kritik för att man brutit mot reglerna om att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Två av skolorna fick kritik 2014, fyra fick kritik 2013, sex fick kritik 2012 och en fick kritik 2011. 10 av de 13 skolor som kritiserats är kristna friskolor. Ingen av skolorna förlades med vite.

Sedan 2014 redovisas där fall skolor brutit mot kravet om icke-konfessionalitet i flera olika kategorier i statistiken, framför allt ”Utbildningens innehåll”, ”Huvudmannens organisation och styrning” eller ”Övrigt”. Enligt Skolinspektionens statistik över beslutade ärenden där man konstaterat brister fick ingen kommunal grundskola kritik för utbildningens innehåll under 2017, jämfört med till exempel sex 2012. Det finns heller ingen ökning av antalet skolor som fått kritik för ”huvudmannens organisation och styrning” eller ”övrigt” sedan 2014.

Det finns totalt 67 stycken konfessionella grundskolor i Sverige, enligt Skolenhetsregistret. Totalt 349 anmälningar till Skolinspektionen har riktats mot dessa skolor sedan 2014, varav 49 lett kritik från Skolinspektionen. I 33 fall beslutade Skolinspektionen om föreläggande. Inget av de 49 fallen som fått kritik avser böner under lektionstid. Angående bönerna på Al-Azharskolans särskola redovisas dem i en separat kategori för särskolor.

Totalt sett har dock antalet anmälningar till Skolinspektionen ökat. 2013 inkom 3.573 anmälningar jämfört med 5.013 2017. Även antalet viten har ökat kraftigt, från 24 år 2014 till 121 under 2017. En övervägande majoritet av anmälningarna rör dock frågor som kränkande behandling, särskilt stöd, skolplikt och trygghet och inte frågor som rör icke-konfessionalitet.

Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” har sedan den grundades i februari 2017, med namnet ”Stå upp för Peter Springare”, blivit Sveriges överlägset största Facebookgrupp för politiska diskussioner. Peter Springare, förundersökningsledare vid grova brotts­enheten hos Örebropolisen, som gruppen är döpt efter tog avstånd från gruppen i april 2017 då han menade att den ”manifesterar främlingsfientliga, rasistiska och andra nedvärderande uttalanden om invandrare eller andra personer”.

”Texten var inte min och är en kommentar till fenomenet ifråga. Ibland väljer man bilder från andra sammanhang för att kommentera ngt. Ibland även fiktiva bilder.”, skriver Jan Sjunneson i en kommentar till DN.

Sammanfattning: Det finns inga konkreta belägg för att fler elever, i brott mot skollagen, ”tvingas knäböja och be till Allah”. Dessutom är inte bilden någonting som skulle styrka det påståendet. Bilden är över åtta år gammal och visar ett skolutbyte där elever på två skolor lärt sig av varandras traditioner. Slutsatsen är därför att påståendena kopplade till den är helt fel.