Nyamko Sabuni: Jag är garanten för att L inte åker ur riksdagen

Nyamko Sabunis långa, lilafärgade naglar knackar mot träbordet, för att ge eftertryck åt varje ord.

Hon talar om ett strategiskifte i svensk politik. Det gäller Sverigedemokraterna.

– Vi isolerade dem första gången genom migrationspolitiska överenskommelsen, alliansen och miljöpartiet. Vad hände? De växte. Vi isolerade dem med Decemberöverenskommelsen. Vad hände? De växte. Nu ska vi isolera dem med hjälp av Januariavtalet. Jag är övertygad om att de kommer att växa.

– Då tänker jag såhär: Ny strategi, snälla!

Är det någon som har någonting att oroa sig för om SD blir större, så är det sådana som jag

Hon sitter vid en rastplatsmöbel några hundra meter från strandkanten vid en insjö. Men på sitt sätt har hon simmat långt ut ifrån land. Sagt upp sig som hållbarhetschef i koncernledningen för ÅF Pöyry. Satsat allt på ett kort för att bli partiledare i Liberalerna, nyss fyllda 50, och sex år efter sortin från regeringen och politiken.

Om hon vinner, kan hon bli Sveriges första svarta ledare för ett riksdagsparti.

Kritikerna varnar för att hon ska ge Sverigedemokraterna, ett parti med rötter i rasism och nazism, inflytande över politiken.

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF Pöyry, på väg från en paneldebatt om global talangjakt på Stockholm Waterfront. Hon har sagt upp sig inför partiledarvalet, men om hon inte blir Liberalernas ordförande kommer hon att återvända till näringslivet. Foto: Beatrice Lundborg

Hon lutar sig fram över träbordet:

– Är det någon som har någonting att oroa sig för om SD blir större, om SD skulle utgöra majoritet vid något tillfälle, så är det sådana som jag. Sådana som jag har mest att förlora. Inte medelålders vita män som i dag gör en grej av att isolera dem medan de växer.

● ● ●

Lillsjön heter sjön, och den ligger vid Kungsängen i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm. Familjen Sabuni kom till kommunen 1981, som flyktingar från Kongo-Kinshasa. Pappa hade besökt socialkontoret och fått låna 50 000 kronor till en bostadsrätt.

Då som nu, en ordinär tätort, med pendeltåg och öppna fält. Matbutiker, systembolag, frisersalong, pizzeria och restaurang med terrass. Ett bibliotek som Nyamko Sabuni besökte ofta.

Det var viktigt att bli inslängd i en vanlig svensk klass

Först läste hon Alfons Åberg. Senare i tonåren Grottbjörnens folk.

– Jag var tolv år när jag kom. På gränsen för att lära sig ett språk riktigt bra eller bryta för resten av livet. Det är klart att det var ansträngande, ibland sov jag i klassrummet, och de lät mig göra det. Men det var viktigt att bli inslängd i en vanlig svensk klass, säger hon.

Alla hade koll på den första afrikanska familjen i Kungsängen. Med sju syskon blev det ett Sabunibarn i nästan varje årskull. Det hade den äldsta dottern inget att invända mot.

– Jag var en liten nörd. Jag höll på med basket och dans, och jag behövde koncentrera mig på skolan för att jag hade svårare än andra. Mina yngre syskon hade inte samma problem i skolan, så de gjorde väl vad tonåringar gör. För dem var det inte lika kul att alla visste vilka de var.

- Jag har en navelsträng som aldrig klipps, till familjen och till ställen, säger Nyamko Sabuni, på hemmaplan vid insjön i Kungsängen. Foto: Beatrice Lundborg

En sjubarnsfamilj har inte råd att åka på charter till Kanarieöarna, och Nyamko Sabuni och hennes syskon fick tillbringa flera sommarveckor på kollon i stället.

Midsommar firade de ihop med sin tolk på en gård vid Mälaren. Där fick de äta prinsesstårta och hoppa säck.

Vid badsjön hängde Nyamko Sabuni med sina kompisar.

Hennes berättelse om uppväxten i Kungsängen är den om en lyckad integration.

– Det var ordning och reda och folk visste vem man var, det fanns sommaraktiviteter, natur, skog och vatten. Vi hade en så välfungerande klass. Jag har en navelsträng till den här platsen som aldrig klipps. Kungsängen är hemma.

Fakta/Nyamko Sabuni Född: I mars 1969 i Burundi, i exil från Kongo-Kinshasa. Kom med familjen som flykting till Sverige 1981 och hamnade i Kungsängen, nordväst om Stockholm. Familj: Två söner från ett tidigare äktenskap. Ihop med tidigare SVT-profilen Lennart Persson. Bor: Villa i Täby norr om Stockholm. Bakgrund: Grundare och ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund. Lärarvikarie. Företagare på ett solarium. Projektledare på Folksam och kommunikationskonsult. Politisk karriär: Riksdagsledamot 2002-2006. Integrations- och jämställdhetsminister 2006-2010. Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister 2010-2013. Gör: Har precis sagt upp sig från jobbet som hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF Pöyry, för att kandidera till partiledarposten i Liberalerna. Visa mer

● ● ●

Hösten 1995 hände något som påverkade Nyamko Sabuni på djupet. Gerard Gbeyo, asylsökande från Elfenbenskusten, knivhöggs av en ung nazist i skånska Klippan. Han förblödde i ett buskage mitt i samhället. Förbipasserande trodde att han var berusad och lät honom ligga. Några dagar efter mordet placerade någon ett svärtat kålhuvud vid buskaget.

– Den här unge mannen, en flykting. Han hade inte gjort något. Och det sätt som han skändades på var så fruktansvärt och så skrämmande. Det gjorde att politiken blev än viktigare, säger hon.

- Vi har stora samhällsproblem och politiker sitter handfallna och politiken blir symbolisk, säger Nyamko Sabuni, som bland annat vill utveckla Liberalernas klimatpolitik om hon blir partiledare. Foto: Beatrice Lundborg

Vid den här tiden var hon redan etablerad som debattör. Hon hade varit med och grundat Afrosvenskarnas riksförbund, för att nyansera bilden av Afrika bortom fattigdom och hyddor, och för att väcka debatt om rasism och diskriminering.

Hon hade börjat bli varse hedersproblematiken, genom kontakter med andra invandrarföreningar.

– Min egen uppväxt var jättefri, men genom föreningslivet fick jag vänner med framför allt turkisk bakgrund som avkrävdes helt andra begränsningar. Och så blev de bortgifta, en efter en.

Jag bryr mig för mycket för att lämna över det till någon annan

Nyamko Sabuni mötte ministrar och riksdagspolitiker och myndighetschefer i paneler. Många lyssnade välvilligt. Sedan hände inte så mycket.

– Afrosvenskarna var min väg in i att förstå svenskt samhällsliv. Då förstod jag att det kanske inte var som opinionsbildare som jag kunde göra mest nytta, utan att jag borde gå in där besluten fattas. Så jag följde min liberala hållning och blev medlem i Folkpartiet vid en tid när partiet var under isen. Min pappa frågade varför jag gick in i ett parti som snart inte finns.

Den frågan kan man ställa om. Varför vill du bli partiledare för ett parti som snart inte finns?

– Det är en utmaning, och nästan lättare än att gå in i ett parti som är framgångsrikt. Sedan vill jag verkligen inte att Liberalerna ska åka ur riksdagen. Jag är garanten för att de inte gör det. Jag bryr mig för mycket för att lämna över det till någon annan.

● ● ●

Lars! Lars! Laaars!

Nyamko Sabuni och hennes presskontakt Gabriella Ohlzon hojtar och lyckas till sist fånga den tidigare partiledaren Lars Leijonborgs uppmärksamhet.

Han korsar gatan till kaféet i Stockholm, på väg till affären för att handla mat.

– Köp lite extra så tittar jag förbi sedan, säger Nyamko Sabuni och skrattar.

Det är december 2001 och Lars Leijonborg och Folkpartiet lanserar en arbetsgrupp om invandringen med Karin Pilsäter, Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni. Foto: Paul Hansen

Det var Lars Leijonborg som lyfte upp integrationsfrågorna i dåvarande Folkpartiet. Förslaget om språkkrav för medborgarskap skapade en sällsynt skjuts i valrörelsen 2002. Partiet nådde 13,4 procent av rösterna i valet och Nyamko Sabuni blev en av alla de nya riksdagsledamöterna.

Tillsammans med Mauricio Rojas lade hon utanförskapets karta och imponerade på partiledningen. Vid maktskiftet 2006 utsågs hon till integrationsminister.

Lars Leijonborg hävdar i sina memoarer ”Kris och framgång” att mycket i svensk politik hade varit annorlunda ”om hon hade fått fortsätta och fått gehör för sin politik”.

– Jag ville se henne blomma, konstaterar han med ett leende, innan han går vidare till matbutiken.

De som har råkat illa ut har inte känt att de har behandlats korrekt

För Nyamko Sabuni är han fortfarande en viktig rådgivare.

– Han är en mycket god vän, säger hon.

I hennes nätverk ingår även en viktig strateg från partiets storhetstid: Den tidigare partisekreteraren Johan Jakobsson, som fick lämna politiken vid den så kallade dataintrångsaffären 2006. Idag är han framgångsrik konsult.

– Han är en excellent person, en tänkare, säger Nyamko Sabuni.

Dataintrångsaffären I valrörelsen 2006 uppdagades det att medarbetare vid Folkpartiets riksdagskansli hade gjort intrång i Socialdemokraternas interna nätverk och kommit åt information. Visa mer

Under de senaste åren har hon passat på att besöka olika partiföreningar i samband med tjänsteresor till ÅF:s lokalkontor ute i landet.

Hon har mött många nedslagna medlemmar.

– Energin har dränerats av de senaste årens problem. Vi har inte varit konsistenta i vad vi tycker. Det har varit toppstyrt. De som har råkat illa ut har inte känt att de har behandlats korrekt.

Vad är det som du hör, i efterfrågan på dig?

– Konsekvens. Någon som vågar. Någon som vill inkludera.

Nyamo Sabuni på medlemsmöte med liberaler i Strängnäs. Foto: Beatrice Lundborg

● ● ●

Den 6 oktober 2006 presenterades regeringen Reinfeldt, med Nyamko Sabuni som chef för det nyinrättade integrationsdepartementet. Hon chockade medarbetarna med kort snagg.

– Jag kände mig så taggad och krigisk, och jag kände att jag inte skulle ha tid att fixa håret på morgonen. Jag skulle bara upp och duscha och ut och kriga vidare. Så jag gick till frisören dagen före och tog bort allt.

Det är inte helt otippat att jag har kallats islamofob eller onkel Tom

Hon blev den första svarta ministern i Sverige, en politiker som väckte internationell uppmärksamhet. Men hon hade och har svårt för att vara en förebild.

– Jag inspirerar gärna. Men jag har märkt att när man är förebild för människor, så är man det så länge man säger saker som de håller med om. Sedan har de blivit besvikna när jag som svart och kvinna inte uttryckt mig som de själva uttrycker sig. Det är inte helt otippat att jag har kallats islamofob eller onkel Tom.

Under hela sin politiska karriär har Nyamko Sabuni anklagats för att bidra till fördomar, överdriva och generalisera.

Första dagen med regeringen Reinfeldt. Nyamko Sabuni med ministerkollegerna Maria Larsson (KD), Cecilia Malmström (FP), Lars Leijonborg (FP) och Göran Hägglund (KD). Foto: Örjan Björkdahl

När hon lanserade skriften ”Flickorna vi sviker” och gjorde utspel om obligatoriska gynundersökningar mot könsstympning polisanmäldes hon för förtal. Som minister anklagades hon av 36 muslimska organisationer för att bedriva hetsjakt på muslimer. I en debattartikel på DN Kultur utmålades hon som ”regeringens perfekta alibi”.

Där den så kallade Rosengårdsrapporten släpptes 2009 - som var Sabunis beställningsverk från försvarshögskolan - protesterade kritikerna mot skildringen av hur radikal islamism vann mark i Malmö.

På många punkter har debatten om migration och integration svängt sedan hon lämnade politiken. Men Nyamko Sabuni är inte nöjd.

– Jag upplever mer och mer av ”vi och dom” i politiken. Jag kanske inte reflekterade över det när jag var inne i första omgången. Men jag försöker jämföra med hur jag uttryckte mig och hur andra uttrycker sig nu. Jag kan inte höra mig själv prata om ”dom”, säger hon.

När jag utför ett jobb så är det helt ok, då äger jag scenen. Men jag är inte så bra på att mingla

Internt i partiet gick åsikterna om Nyamko Sabuni isär under ministeråren: Nära medarbetare beskrev henne som varm och generös. Andra uppfattade ministern som en kantig ensamvarg med hårda nypor.

Kanske var hon udda i ett parti med så starka bildningsideal. Partifolk kunde klaga över att hon umgicks med Stureplanskändisar och nagelskulptriser från Kungsängen.

Nyamko Sabuni skrattar när hon hör summeringarna.

– Jag tror att allt det där är sant. Ja, inte kantig kanske. Men... Jag var blyg som barn, jag gillade inte att vara i centrum. När jag utför ett jobb så är det helt ok, då äger jag scenen. Men jag är inte så bra på att mingla.

Första dagen som minister, oktober 2006. Nyamko Sabuni intervjuas av av dåvarande Ekotreportern Mari Forssblad. Foto: Örjan Björkdahl

Kanske blev hon aldrig fullt ut insläppt i partiet.

– Det finns en gemenskap framför allt här i Stockholm som jag inte har lyckats ta mig in i.

Kan man bli partiledare utan att ha den gemenskapen?

– Ja, det är jag övertygad om. Tiden när man handplockade sina ledare är förbi.

När Nyamko Sabuni summerar ministertiden återkommer bilden av en politiker som gick sin egen väg. Hon är mest nöjd med att hon tog initiativ till en lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och minst nöjd med förankringen av politiken.

– Jag hade önskat att jag hade haft mer kontakt med partikamrater. Jag inser vikten av att låta partilandet komma in med tankar och idéer innan man formulerar lösningarna.

Det finns ju en blind fläck i Liberalerna. Språktest, det var det som var grejen

Etableringsreformen var hennes stora politiska insats: Ansvaret för att få nyanlända i arbete flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Sabuni drog upp riktlinjerna för reformen, hennes efterträdare Erik Ullenhag sjösatte den.

– Den del som inte blev bra, det var min och vår övertro på att människor skulle kunna göra något för andra, det vill säga lotsarna. Men till stor del lyckades reformen, säger hon.

När Liberalerna under valrörelsen i fjol lyfte integrationsfrågorna, var det få som talade om hur tiden för nyanländas etablering faktiskt blivit kortare.

– Det finns ju en blind fläck i Liberalerna. Språktest, det var det som var grejen. Antingen tog man avstånd och talade om att fiska i grumliga vatten, eller så hade man en övertro, och då var integrationen misslyckad om det inte blev ett språktest. Men ärligt talat var etableringsreformen mycket större.

- Folk undrar varför jag vill tillbaka till politiken. Men det handlar om att samhället är större än jag själv. Det finns människor vars röst behöver bli hörd. Det lockade mig till politiken och det lockar mig tillbaka andra gången, säger Nyamko Sabuni. Foto: Beatrice Lundborg

I valrörelsen 2010 kom Nyamko Sabuni med en ny bok: ”Det nya Sverige”. Då föreslog hon bland annat åtstramningar i föräldraförsäkringen, för att förhindra att nyanlända kvinnor blev kvar i hemmet med barn i många år. Alliansledarna överrumplades och tog avstånd.

– Jag är övertygad om att de inte hade läst texten. Då blev det ”nu har Nyamko talat igen, och då är det krav, och hon vill vara taskig mot invandrare”. Det blev så nervöst och de tyckte att jag skulle lämna integrationsfrågorna.

I regeringsombildningen efter valet utsågs Erik Ullenhag till ny integrationsminister. Nyamko Sabuni fick ägna sig åt jämställdhet och vissa utbildningsfrågor.

Alliansen ville fjärma sig från allt som kunde förknippas med kritik eller fientlighet mot invandring, och partiledaren Jan Björklund var mån om en mjukare framtoning.

– SD hade kommit in i riksdagen och då blev det känsligt att fortsätta prata om integration, säger Nyamko Sabuni.

Diskrimineringslagen har jag undertecknat, så jag vet vad den säger. Det var inte så att en kvinna fick en mans jobb

Hon fortsatte kampen mot hedersförtrycket, men tappade gnistan i politiken.

Möjligen bidrog också den återkommande kritiken mot hennes jämställdhetsarbete – och särskilt att hon vägrade kalla sig feminist.

– Då var känslan att jag jobbar så mycket, och det enda som jag får är spott. Från alla dem som borde stötta mig och höja mig. Bara för att jag inte kallar mig detta enda ord.

● ● ●

Under sina år som hållbarhetschef på ÅF har Nyamko Sabuni haft ett särskilt uppdrag att värva kvinnliga ingenjörer. Hon har väckt uppmärksamhet med en ”Ladies Month”, en månad varje år, när bolaget bara skriver anställningskontrakt med kvinnorna.

Nyamko Sabuni på medlemsmöte med Liberalerna på Café Trägår'n i Strängnäs. Foto: Beatrice Lundborg

Ett grepp som hyllats av feminister och kritiserats för att särbehandla manliga sökanden.

– Diskrimineringslagen har jag undertecknat, så jag vet vad den säger. Det var inte så att en kvinna fick en mans jobb. Men vi fick många fler ansökningar och vi kunde gå från att anställa 15–20 kvinnor per månad till i dag 40–50 eller ibland 60 kvinnor per månad, säger Nyamko Sabuni belåtet.

Det är nya tider, det brukar hon inskärpa för sina tvillingsöner, som fyller 18 i år. Utbildning är nödvändigt för att hävda sig.

– De lever i en värld där den feministiska revolutionen är på topp. De kommer inte att bli handplockade av sina polare för olika positioner och jobb. De kommer att konkurrera med skarpa tjejer som kommer att ta för sig.

Om jag funderar över vem jag borde ringa för att öppna den eller den dörren, så är det mansnamn som poppar upp

Nyamko Sabuni konstaterar att hon själv har rört sig i många mansdominerade miljöer – i en familj med fem bröder, med en stöttande pappa, med kontakter med män i politik och näringsliv. Hon har alltid varit bra på att umgås med grabbarna, kanske bättre än många andra kvinnor på att hinna med en öl efter jobbet, i stället för att jäkta hem till städning och barn.

Men hon har inte alltid varit en i gänget.

– Jag upplever att kvinnor är mer autonoma. Det är saken som gäller, eller partiet, eller landet. Män har fördelen att de är bättre på att nätverka och prioritera det som är viktigt för deras karriärer.

Du har känt det?

– Jajaja. Absolut. Hela tiden finns detta. Och om jag funderar över vem jag borde ringa för att öppna den eller den dörren, så är det mansnamn som poppar upp.

Nyamko Sabuni hälsar på liberaler vid ett medlemsmöte i Strängnäs. Hon har passat på att göra många besök under sina tjänsteresor de senaste åren. Foto: Beatrice Lundborg

Den som lyssnar på partiledarkandidaten Nyamko Sabuni kan ha svårt att förstå varför hon hamnade i så många bråk om feminismen.

– Jag tror verkligen på den feministiska kampen. Jag är feminist. Det enda svar som jag har gett är att jag inte kallar mig feminist. Det handlade om att vara ärlig i en intervju. Men jag är feminist och jag förstår inte hur någon kan tro att man kan vara liberal om man inte är demokrat och feminist och antirasist, säger hon.

Sabunis nätverk Till rådgivarna hör den tidigare partiledaren Lars Leijonborg och den före detta partisekreteraren Johan Jakobsson. Även den tidigare pressekreteraren Yoav Bartal fungerar som bollplank. Presskontakt under partiledarkampanjen är Gabriella Ohlzon, ordförande för Norrmalmsliberalerna, och en av grundarna av den svenska metoo-rörelsen.

Inflytelserika riksdagspolitiker som Mats Persson, Gulan Avci och Allan Widman har ställt sig bakom Nyamko Sabunis kandidatur, liksom den tidigare ekonomiskpolitiske talespersonen Carl B Hamilton och partiets mest framgångsrika kommunalråd, Torkild Strandberg i Landskrona och Carina Sándor i Skinnskatteberg. ... och motståndet

Sabunis namn har också förts fram av en rad länsförbund - dock inte tunga Stockholms län. En rad tunga Stockholmspolitiker har gjort klart att de föredrar Erik Ullenhag som partiledare - bland dem regionrådet Anna Starbrink och Stockholm stads socialborgarråd Jan Jönsson. Även riksdagsveteranen Barbro Westerholm och riksdagspolitikern Lina Nordquist - som ledde Liberalernas valanalys - har satt hoppet till Ullenhag. Även riksdagspolitikerna Christer Nylander och Johan Pehrson nämns i diskussionen. EU-kommissionären Cecilia Malmström är en gammal favorit, som säger bestämt nej. Visa mer

Men om du nu säger att du är feminist – hur kunde den här låsningen uppstå?

– Det var ett ohederligt och ointellektuellt sätt att föra diskussion på. Men jag försöker leva mitt liv feministiskt och jag tror att jag har gjort mycket mer i feminismens namn än många människor som kallar sig för feminister och hänvisar till feminismen i var och varannan mening.

Vad tänkte du när metoo inträffade?

– Det var verkligen jättebra, när saker inte är anekdoter längre utan när kvinnor massivt går ihop. Jag hoppas att det inte stannar vid en manifestation. Men jag märker att detta bevakas i näringslivet nu.

Har du haft anledning att säga metoo?

– Nej. Folk är lite rädda för mig, kanske. Jag som är så liten. Men jag är så tacksam för att jag har sluppit detta.

Ingen hand på låret?

– Åh, fy fan. Nej. Och jag kan inte föreställa mig hur det går till. Det som vi har läst om den tidigare ministern. Men hur tänkte du? Du sökte dig till moderatkvinnor och lade din hand på låret? Vad var grejen? Är vi bara bönder innerst inne – nej, förlåt, så ska man inte säga, men saknar vi förmåga att uppvakta på riktigt?

– Jag är sprungen ur den antirasistiska kampen. Det brukar betraktas som vänster och helt plötsligt ska jag vara höger. Hur gick det till? undrar Nyamko Sabuni. Foto: Beatrice Lundborg

● ● ●

Det var 2017 som idén om en comeback väcktes, ungefär samtidigt som Birgitta Ohlsson förgäves utmanade Jan Björklund om partiledarskapet. Även Nyamko Sabuni fick samtal från bekymrade partimedlemmar, som såg sviktande opinionssiffror.

– Det var inte rätt tid för interna partikonflikter. Men någonstans där började det komma att, okej, det finns en hel del medlemmar som tror att jag skulle kunna vara rätt för jobbet.

Hon markerade att hon fanns med i kulisserna, genom en debattartikel i den liberala tidningen NU. Där anklagade hon både Björklund och Ohlsson för att tona ned sina politiska åsiktsskillnader.

Jag är liberal, inte höger eller vänster. Jag tror på ett välfärdssamhälle, på att lyfta det glömda Sverige, på LSS som en frihetsfråga

Nu är Nyamko Sabuni seriös partiledarkandidat med ambitionen att få ett brett stöd från medlemmarna, och det märks på budskapen. Som när hon säger att hon befinner sig i mittfåran i partiet.

– Jag är sprungen ur den antirasistiska kampen. Det brukar betraktas som vänster och helt plötsligt ska jag vara höger. Hur gick det till? undrar hon.

– Jag är liberal, inte höger eller vänster. Jag tror på ett välfärdssamhälle, på att lyfta det glömda Sverige, på LSS som en frihetsfråga. Sedan har vi en mer borgerlig ekonomisk politik och försvarspolitik och utrikespolitik.

Men med tanke på vad du skrev 2017 – vad kan du lova för att det ska bli tydligare strid nu?

– Jag tycker att jag försöker vara tydlig om att vi måste utveckla politiken om migration och integration och klimatet. Jag vill inte bli vald på falska premisser.

-Jag är en person som behöver känna mig rotad. Jag har mina svenska rötter här, säger Nyamko Sabuni, på ett fält utanför Kungsängen, nordväst om Stockholm. Foto: Beatrice Lundborg

Många i partiet har lyft fram Erik Ullenhag som kandidat. Vad är de tydliga politiska skillnaderna mot honom?

– Jag vet inte.

Men nu kan du ju inte sitta här och tona ned skillnader?

– Jag tonar inte ned. Jag vet inte, därför att… och det är ingen kritik… Erik Ullenhag har vuxit in i partiet och alltid haft uppdrag att företräda partiet på ett eller annat sätt, som partisekreterare, som finanspolitisk talesperson och som gruppledare. Jag vet att det är en duktig politiker som kan föra ut partiets uppfattning. Men jag vet inte hur hans program i morgon ser ut.

Man kan tycka att euron är bra, men den är inte förutsättningen för vår utveckling och välfärd

Klart är att Nyamko Sabuni har haft svårt för bärande delar av de senaste årens budskap från partiledningen för Liberalerna. Inte minst retoriken i EU-valrörelsen i vår.

– Jag tycker att vår syn på att vi ska pytsa in så mycket mer i EU är direkt kontraproduktiv. Även som liberal och globalist och EU-vän så måste man problematisera. Vi hade ett välmående Sverige också före 1995, vi har ett välmående land utan euron. Man kan tycka att euron är bra, men den är inte förutsättningen för vår utveckling och välfärd.

Sedan var det regeringsfrågan. Synen på SD, som beskrivits som Nyamko Sabunis akilleshäl i kampen om partiledarposten.

Den är ett eget kapitel.

● ● ●

Paneldebatten på Techarenan Summit i den stora kongresshallen på Stockholm Waterfront ska handla om jakten på globala talanger.

Centerpartiets ledare Annie Lööf hävdar att möjligheten att få igenom politiska förändringar är ”mycket stor”, tack vare samarbetet över blockgränserna.

– Det är sex partier som står bakom de här skrivningarna, säger hon.

Techseminarium på Stockholm Waterfront. Nyamko Sabuni sammanstrålar med tidigare ministerkollegan Annie Lööf (C). Foto: Beatrice Lundborg

Nyamko Sabuni företräder ÅF i panelen och svarar därefter - diplomatiskt. Det uppstår ingen politisk debatt eller en ens replikväxling mellan kvinnorna på scen.

Men om de blir partiledarkollegor kommer de att ha frågan om hur Sverige ska styras i sina händer. Det är därför som partiledarskiftet i Liberalerna kan beskrivas som ett ödesval för svensk politik.

Flera profilerade motståndare till Januariöverenskommelsen har ställt sig bakom Nyamko Sabunis kandidatur. Men när hon själv kallade till presskonferens strax före påsk var beskedet att hon tänker stå upp för avtalet.

– Jag har inga problem med att säga att nu har vi ingått detta, och nu genomför vi det på bästa sätt. Det som jag beklagar med överenskommelsen är att den inte har en gemensam vision, utan att den uppstår för att hålla SD borta. Att det här samarbetet skulle landa i att ”nu gör du det där, Stefan Löfven!”. Så styr man väl inte ett land. Så tar man inte ansvar.

Jag är inte säker på att så många tycker att utfrysningsmetoden är den bästa

Nyamko Sabuni har varit tydlig med att hon vill återuppväcka allianssamarbetet inför valet 2022 och att hon tycker att partiet kan skriva ihop sig med SD i enskilda sakfrågor i riksdagens utskott. Hon vill att Liberalerna ska låta bli att prata om hanteringen av Sverigedemokraterna i nästa val.

– SD existerar inte för mig, det är politiken som minskar SD som existerar. Vi behöver inte säga något om SD.

Finns det inte förväntningar bland väljarna att kunna ge besked om hur du ska hantera detta parti?

– Jag tror att det finns många väljare som inte tycker att detta parti ska växa. Jag tror att det finns väljare som vill att vi ska ge svar på de frågor som de ställer, så att detta parti inte växer. Men jag är inte säker på att så många tycker att utfrysningsmetoden är den bästa.

Medlemsmöte i Strängnäs. Nyamko Sabuni har träffat många liberaler de senaste åren. ”Jag inser vikten av att låta partilandet komma in med tankar och idéer innan man formulerar lösningarna”, säger hon. Foto: Beatrice Lundborg

Så långt beskeden från partiledarkandidaten.

Men i debattartikeln i tidningen Nu 2017 gick Nyamko Sabuni längre än så. ”Allianspartierna borde konstatera att de inte har sämre förutsättningar att regera än de rödgröna”, skrev hon den gången.

I klartext: Det spelar ingen roll om de rödgröna är större än alliansen, när inget av blocken har egen majoritet i riksdagen. Det kan gå att regera ändå, med stöd av olika partier i riksdagen.

I den här intervjun står hon fast vid den uppfattningen. Där ligger hon närmare Moderaterna och Kristdemokraterna än den nuvarande partilinjen i Liberalerna.

– Liberalerna och Centerpartiet tycker att det där sista mandatet betydde så mycket. Men det är inte riktigt logiskt. Även om vi hade haft ett mandat mer så hade vi behövt förlita oss på att Sverigedemokraterna inte röstade på Socialdemokraternas budgetmotion. Om allianspartierna var beredda att testa den modellen med det mandatet, så kunde de ha testat utan mandatet också, säger hon.

Partiledarvalet i Liberalerna Den 6 februari meddelade Jan Björklund att han tänkte lämna partiledarposten i Liberalerna.

Fram till påsk pågick en sondering där såväl enskilda partimedlemmar som kommunföreningar och länsförbund fick föreslå namn till valberedningen. Tanken är att Liberalerna ska fokusera på EU-valet fram till valdagen den 26 maj.

Därefter ska valberedningen föreslå ett par namn som skickas ut på turné för att möta partimedlemmarna. Fram till den 10 juni ska hearings hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Senast den 18 juni ska länsförbunden inkomma med definitiva nomineringar. Därefter presenterar valberedningen ett förslag.

Den 28 juni hålls ett extra landsmöte för att utse Björklunds efterträdare.

Den 3 juli talar den nya partiledaren i Almedalen. Visa mer

Men hade du varit beredd att testa en annan väg – det är svårt att läsa det som du skrev 2017 på ett annat sätt?

– Absolut, absolut. Det kan vara så. Vi kunde säga nej till våra alliansvänner, så varför tror man att vi inte skulle kunna säga nej till SD:s krav? Det är absurd och omvänd logik. Om man tänker pragmatiskt på vilken fråga som kunde vara läskig, så är det ju migration. Nu är den neutraliserad i en utredning. Sedan tycker SD en massa saker som är förkastliga, det kan vara synen på public service eller abort eller något annat. Men ingen vet vad de vill få igenom, för ingen har testat.

Vad tänker du, när du – just du – anklagas för att bana väg för rasister?

– Den debatten är infantil. Vi kan inte bygga vår existens på förhållandet till ett annat parti så som vi har gjort de senaste åren. Vi måste kunna svara på frågorna som medborgarna ställer, frågorna som gör att man röstar på ett parti med nazistiska rötter. Men det finns ingen liberal som vill samarbeta med Sverigedemokraterna. De är vår motsats. Men vi måste hantera rådande situation.

Delar av det här partiet kommer ur samma skånska mylla som rasisterna i Klippan. Några av nazisterna var senare aktiva sverigedemokrater. Är det möjligt att behandla det partiet som ett normalt parti?

– Jag har inte sagt att vi ska samarbeta. Jag har sagt att riksdagens spelregler ska respekteras. Vi ger dem en makt och en offerkofta genom att låtsas att vi inte kan skriva ihop oss runt en normal fråga, som till exempel ordningsintyg eller försäljning av Telia.

● ● ●

Jan Björklund lovade att aldrig ge Sverigedemokraterna inflytande i svensk politik.

Nyamko Sabuni säger att hon vill förhindra att Sverigedemokraterna växer sig starkare.

Nyamko Sabuni på pressträffen den 11 april i år, när hon meddelade att hon kandiderar till partiledarposten i Liberalerna. Foto: Magnus Hallgren

Det är strategiskiftet som hon beskriver på rastplatsen vid Lillsjön i Kungsängen.

– Varför röstar väljarna på SD? Ja, några tycker att vi släpper in för många och att dom tar våra jobb och de har traditioner som inte är svenska och de vill inte lära sig svenska. En massa myter bildas. Då måste man ge svar i stället för att vara tyst och isolera.

Det är här som Nyamko Sabuni knackar med naglarna i bordet, och påminner om vem som drabbas, när ett parti med rötter i nazism och rasism blir större.

– Rasismen i Sverige blir mer vardagsmat när ett parti som Sverigedemokraterna växer och blir rumsrent för fler. Man märker det på diskussionen i sociala medier, vad folk häver ur sig, vad de kallar andra människor. Jag upplever inte heller att politiker lyckas skapa ett ”vi” i sin kommunikation om samhällsproblem. Det är ”vi och dom”. ”Dom” ska integreras.

Men nu när debatten om migration och integration har svängt – är det lättare att vara Nyamko Sabuni?

– Nej, det är inte lättare. Jag framstår som någon typ av ond kraft… Men vet du vad som händer? När de här sakerna blir självklara för alla, så förgrovas de. Titta på slöjfrågan. Jag drev att inga barn skulle ha slöjor. Men nu tycker många att slöjan är så förtryckande. Nu ska ingen få bära slöja och kvinnor ska bli bespottade och få sin klädsel kommenterad. Men vem ska bestämma vad en vuxen kvinna får ha på sig?! Vad är det för något?

Ja, vad är det för något?

– Det är Sverigedemokraterna, den växande smårasismen och främlingsfientligheten.

● ● ●

En anteckning från en bakgrundsintervju: Fråga Sabuni om vatten.

Så får det bli, vid Lillsjöns strand, framför bryggorna som ligger på rad i sanden i väntan på badsäsongen.

- Jag har lärt mig massor av åren som hållbarhetschef på ÅF Pöyry, säger Nyamko Sabuni, som vill utveckla Liberalernas miljö- och klimatpolitik om hon blir partiledare. Här vid Lillsjön i Kungsängen. Foto: Beatrice Lundborg

Det är många hundra mil från flodhästarna och krokodilerna i barndomens sjö Tanganyika.

– Herregud, jag såg min moster jagas av en flodhäst en gång. Hon var en så bra simmare, så hon lyckades simma bort. Men hon hade inte klarat att springa därifrån om den hade kommit upp på stranden, säger hon.

I bokstavlig bemärkelse har hon aldrig simmat långt ut ifrån land. Alltid hållit sig nära stranden eller bryggan.

– Fortfarande väcks känslor och tankar och bilder i mitt huvud. Jag vill inte vara så långt ut att jag inte ser botten. Det spelar ingen roll om det är en sjö eller havet. Jag är alltid på min vakt. Tänk om en gädda skulle råka nafsa på mig, jag skulle få panik.

Ändå händer det om natten att hon ger sig ut på äventyr.

– Jag har en dröm som återkommer. Jag vet inte vad den betyder. Men jag bara simmar och simmar och jag känner mig lugn och skön och bekväm. Jag vaknar med den känslan.