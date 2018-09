Opinionsmätare med öppna webbpaneler överskattade SD-stödet grovt

Bland alla tendenser i opinionen veckorna och månaderna före valet uppmärksammades stödet för Sverigedemokraterna särskilt.

Med facit i hand utkristalliserar sig där två tendenser:

• Det är uppenbart att tendensen för SD varit fallande hos i stort sett alla opinionsmätare.

• Det är tydligt att de undersökningsföretag som tillämpar självrekryterade webbpaneler har legat alldeles för högt.

Om man tittar på de sista mätningarna före valet hamnade Skop i sin mätning den 6 september närmast det preliminära valresultatet på 17,6 procent. Företaget angav där stödet till 17,7 procent.

Men det är flera som hamnat på mellan 17 och 18 procent under september. Till exempel hamnade Demoskop på 17,2 i sin sista mätning. DN:s samarbetspartner Ipsos satte siffran på 16,8 i sin sista mätning den 6 september.

I stort sett alla angav några veckor tidigare siffror på uppemot eller strax över 20 procent för SD.

Helt avvikande i det här sammanhanget är de mätningar som baseras på så kallade självrekryterade webbpaneler.

Ett av dessa opinionsmätningsföretag är Yougov, som tidningen Metro samarbetar med. I Yougovs mätningar har SD varit största parti sedan i juni (i valet blev de i själva verket tredje störst).

”2014 låg Yougovs mätning väldigt nära det faktiska resultatet, särskilt vad gäller Sverigedemokraterna. Det gjorde att vi hade stort förtroende för deras mätningar”, säger Metros publisher och ansvariga utgivare Thomas Eriksson i ett mejlsvar till DN.

”Nu avviker Yougov i stället kraftigt från årets valresultat. Vad det beror på vet vi inte, det är för tidigt att svara på. Men vi kommer naturligtvis att inleda en dialog med Yougov om detta redan i dag.”

Även när det gäller den samlade partiopinionen ligger de flesta undersökningsföretag – men alltså med undantag för de som bygger på öppna webbpaneler – någorlunda nära det slutliga resultatet.

Det är ett kluster av mätinstitut som träffat hyggligt rätt, och gemensamt för dessa är att de använder sig av ett slumpmässigt urval av svarspersoner som intervjuas per telefon, alternativt i en kombination av telefonintervjuer och digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad panel.

Så arbetar bland andra DN:s samarbetspartner Ipsos.

Det talar för att det kan ha skett stora rörelser under sista veckan

Men några skevheter märks även i dessa mätningar. Enkelt uttryckt ser det ut som om man överskattat de små partierna och underskattat S och M.

– Ja det stämmer. Vi har tre avvikelser: Drygt två procentenheter för lågt på S, drygt två enheter för lågt på M och två enheter för högt på V, säger Ipsos analyschef David Ahlin.

Sifo, Novus, Skop och Demoskop har liknande snedfördelning på dessa partier. Dessutom kan man konstatera att för Centern har Ipsos och Sifo hamnat för högt, medan Skop hamnat för lågt och de två andra här nämnda mätarna ganska rätt.

KD har samtidigt placerats i stort sett rätt och L aningen för högt.

– Våra avvikelser kan mycket väl handla om mätfel. Men man måste ha i åtanke att de flesta av de mätningar vi talar om nu avslutade intervjuandet på torsdagen. Vår barometer pågick från söndagen till onsdagen.

– Och vi har fått indikationer från SVT:s vallokalsundersökning att ett rekordstort antal fattade sitt beslut sista veckan, till och med på valdagen. Och åter är det en rekordhög andel som bytt parti.

– Det där talar för att det kan ha skett stora rörelser under sista veckan, säger David Ahlin.

Men blockbytarna är få?

– Ja, fast jag tror det har varit en del rörelser mellan S, C och L under den här valrörelsen.

Men åt vilket håll är för tidigt att säga, enligt David Ahlin. En detaljerad analys av väljarströmmarna kommer senare.

Ahlin säger sig inte vara väldigt förvånad över att man överskattade V. Det finns nämligen ett psykologiskt problem där: Bland V:s väljare finns många så kallade höglitare, personer med stort förtroende för samhällets institutioner. De vill gärna vara med och svara, och därför blir bortfallet väldigt litet i dessa grupper.

På motsvarande sätt är bortfallet stort i exempelvis områden där en stor andel röstar på SD.

– För fyra år sedan fanns ett liknande problem med MP och Fi, säger David Ahlin.

– Och det går inte att vikta för allt om man har skev grunddata.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör bara två stora mätningar per år. Det sägs ibland att SCB:s majmätning före ett val är den som bäst återspeglar hur det sedan blir.

Årets majmätning är mycket riktigt pricksäker när det gäller de flesta av partierna, i synnerhet de rödgröna, C och i viss mån även SD. Men myndigheten överskattade M ganska ordentligt (22,4 procent i stället för de 19,8 som blev valresultatet) ) och missade fullständigt KD:s upphämtning (2,9 i stället för 6,4).